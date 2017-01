2017-01-27 07:33:55.0

Fack ju Göhte Elyas M'Barek dreht "Fack ju Göhte 3"

Elyas M'Barek dreht demnächst "Fack ju Göhte 3", den dritten Teil seines Kino-Erfolgs. Danach wird es wohl keine weitere Fortsetzung der Schulkomödie geben.

"Oh YEZZZ!! Wir drehen FACK JU GÖHTE 3!! #Finalfack #Endgegner." Das verkündete Schauspieler Elyas M'Barek am Donnerstag auf seiner offiziellen Facebook-Seite. Und schon sind die Fans des 34-Jährigen aus dem Häuschen. Innerhalb weniger Stunden markierten Facebook-Nutzer den Beitrag mit einem "Gefällt mir". Auch unzählige Kommentare und Nachfragen sind darunter zu finden. Auf "Mit oder ohne Chantal?" antwortete Elyas M'Barek: "ALLE sind dabei."

"Fack ju Göhte 3" mit Elyas M'Barek

In einem Interview im Februar hatte der Schauspieler bereits angekündigt, er sei "offen für alles". Ob es eine Fortsetzung gebe, das überlasse der aber dem Regisseur und Drehbuchautor Bora Dagtekin. Der postete auf Facebook am Donnerstag die erste Seite der letzten Drehbuchfassung. Dazu schrieb er "#finalfuck" - einen viertel Teil von Fack ju Göhte wird es also wohl nicht geben.

Mit "Fack ju Göhte 3" wollen die Macher an den Erfolg der beiden ersten Teile anknüpfen. Noch nie hatte ein Film am Startwochenende in den hiesigen Kinos so viel Kasse gemacht wie "Fack Ju Göhte 2". Der zweite Teil spielte nach Angaben von "Blickpunkt Film" in vier Tagen 17,6 Millionen Euro ein. Auch Teil eins der Schulkomödie rund um Lehrer Zeki Müller, gespielt von Elyas M'Barek war ein voller Erfolg. "Fack ju Göhte" wurde mit mehreren Filmpreisen ausgezeichnet, darunter der Bambi und der Deutsche Comedypreis.

Elyas M'Barek ist wieder Single

Zuletzt war Elyas M'Barek in "Willkommen bei den Hartmanns" im Kino zu sehen. (Hier geht's zur Filmkritik)

Ende des Jahres sorgte der Schauspieler auch privat für Schlagzeilen. Ein Anwalt bestätigte, dass Elyas M'Barek wieder Single sei. Erst ein halbes Jahr zuvor stellt er seine Freundin Julia beim Deutschen Filmball offiziell vor. fla