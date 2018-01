2018-01-25 07:34:00.0

Dänemark Empörung am dänischen Hof: Die Prinzessin ist sauer

Eine Kosmetikfirma wirbt ungefragt mit der Schönheit der dänischen Thronfolgerin Mary. Das Königshaus ist nicht amüsiert. Der Frau des Ministerpräsidenten ergeht es ähnlich. Von André Anwar

Spieglein, Spieglein an der Wand! Immer wieder spekulieren Boulevardblätter, wie es Kronprinzessin Mary von Dänemark, 45, schafft, so schön zu sein. „Sie sticht mit ihrer Anmut so manches Model aus“, zitierte unlängst auch das Goldene Blatt einen Gast auf einem Kopenhagener Empfang und fragte nach ihrem „geheimen Schönheitsrezept“. Auf Falten glättende Eingriffe und ähnliche Verbiegungen soll die vierfache Mutter pfeifen. Bei den Bodenständigkeit liebenden dänischen Untertanen ist sie gerade auch wegen ihrer Ungekünsteltheit so bliebt.

Kosmetikfirma nutzt fingierte Aussagen der Prinzessin

Kein Wunder, dass die königliche Familie nun entschieden gegen eine Kosmetikfirma vorgehen will. Die macht unerlaubt Werbung mit dem Gesicht der zukünftigen Königin von Dänemark. Die einmalige Faltencreme „Perlelux“ sei für Marys Schönheit verantwortlich, behauptet die Firma und zeigt ein Foto von ihr. Dazu erfindet sie auch ein Zitat von Mary: „Ich benutze nicht einen Haufen Make-Up. Dafür kann ich Perlelux danken. Das Produkt hat meine Haut tatsächlich innerhalb sehr kurzer Zeit verbessert. Ich kann meinen eigenen Augen nicht trauen, wenn ich in den Spiegel gucke“, sagt sie angeblich in der Werbeanzeige, die vielerorts im dänischen Facebook erschien.

Der Hof ist empört. „Es ist nicht erlaubt, die königliche Familie in der Werbung und für Marketingzwecke zu benutzen – und darauf werden wir die verantwortliche Homepage aufmerksam machen“, teilte ein Sprecher der Royals der Zeitung Ekstrabladet mit. Es ist nicht das erste Mal, dass die Kronprinzessin mit Modellmaßen auf diese Weise missbraucht wird. Erst 2016 musste der königliche Hof gegen eine Firma vorgehen, die behauptete, dass Mary durch die exotische Früchtediät der Firma so schön geworden sei. Auch Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit, 44, und Schwedens Prinzessin Madeleine, 35, wurden immer wieder für Schönheitsprodukte wie etwa Schlankmacher missbraucht.

Rezept: Unbeschwertes Familienglück

Im aktuellen Fall geht die Kosmetikfirma aber noch weiter. Nicht nur Dänemarks Kronprinzessin bewirbt unfreiwillig das Produkt. Auch das wohl berühmteste dänische Fotomodell Helena Christensen, 49, und die Ehefrau des konservativen dänischen Ministerpräsidenten, Solrun Lokke Rasmussen, 49, zieht die Firma als Referenz für die Wirkungskraft ihrer hautglättenden Salbe heran.

Die Frau des Regierungschefs wurde kurzerhand zur – angeblichen – Direktorin der gesamten Kosmetikfirma ernannt. Was natürlich gar nicht stimmt. „Die schmucke Blondine hat in aller Heimlichkeit ein Unternehmen gegründet, das sich auf Hautpflege spezialisiert hat“, heißt es in der Werbung. Wer würde bei diesen Fürsprechern nicht zugreifen?

Das Goldene Blatt hat übrigens eine andere Quelle für die Schönheit der Kronprinzessin ausgemacht. Marys „beste Freundin“ habe der Zeitschrift verraten, dass die Kronprinzessin dank einer erbaulichen Reise durch ihre Heimat Australien gerade so schön aussieht. Dahin war sie zusammen mit Ehemann Kronprinz Frederik, 49, und den Kindern Christian, Isabella, Vincent und Josephine gereist. „Unbeschwertes Familien-Glück ist das beste Rezept gegen ungeliebte Fältchen“, schließt das Blatt – womöglich ja auch völlig zurecht.