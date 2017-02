2017-02-28 21:36:29.0

Germany's Next Topmodel 2017 Endlich, das Umstyling: Bei GNTM geht's am Donnerstag zum Friseur

Heidi Klum und die Zuschauer lieben diese GNTM-Folge - nur die Topmodel-Kandidatinnen nicht so sehr: Am Donnerstag steht bei Germany's Next Topmodel 2017 das Umstyling an. Von Claudia Graf

Es ist die Folge, der Fans von Germany's Next Topmodel wohl jedes Jahr am allermeisten entgegenfiebern. Am Donnerstag ist es soweit: Für Heidi Klums Kandidatinnen steht das traditionelle Umstyling an.

Heidi Klum liebt das Umstyling bei GNTM

"Ich liebe das Umstyling!", sagt Heidi Klum - und steht mit dieser Aussage in einem Friseursalon in Los Angeles mehr oder weniger alleine da. Denn die meisten Kandidatinnen haben diesen, wie es Heidi sagt, "besonderen Tag, an dem die Mädchen nie wissen, was mit ihnen passieren wird", nicht ganz so herbeigesehnt. Doch eine wirkliche Überraschung ist der gemeinsame Friseurtermin in Staffel 12 ja auch nicht mehr.

Haare ab, Haare dran, Haare rot, Haare blond? Heidi Klum und ihr Stylingteam haben in der vierten Folge von Germany's Next Topmodel 2017 für jedes Nachwuchsmodel einen Look vorbereitet. "Ich fände es ja super, wenn wir einmal eine Umstyling-Folge hätten, in der keiner weint", sagt Heidi Klum.

Doch dieser Wunsch wird sich für die GNTM-Chefin auch in diesem Jahr nicht erfüllen: Als die Stylisten zu Kamm und Schere greifen, vergeht einigen Kandidatinnen die Laune schlagartig. Carina zum Beispiel, die will die Friseurin anfangs gar nicht an ihre langen dunklen Haare lassen, wie ProSieben vorab verrät.

Umstyling: Kandidatin Helena droht mit Ausstieg

Die 18-jährige Helena droht sogar: "Ich überlege auszusteigen." Ob sie sich von Juror Thomas Hayo mit einem "Ich habe nie etwas bereut, das ich gemacht habe, sondern immer nur das, was ich nicht gemacht habe" überzeugen lässt?

Sich doch umstylen zu lassen, könnte sich für die GNTM-Kandidatinnen aber auszahlen: Denn in der Vergangenheit haben es die angehenden Models mit den größten Mut weit gebracht. Kim, Siegerin bei Germany's Next Topmodel 2016, tauschte ihre lange Mähne vergangenes Jahr gegen einen Kurzhaarschnitt. Ein Jahr zuvor ließ sich Kandidatin Kiki eine blonde Lockenpracht verpassen. Unvergessen auch die rote Kurzhaarfrisur mit extrem kurzem Pony von Kandidatin Maria 2009 oder auch die Verwandlung von Lena, die 2006 als Siegerin der allerersten GNTM-Staffel hervorging.

