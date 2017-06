2017-06-09 12:12:37.0

Leipzig Entführtes Mädchen (12) schickt Notruf aus Miet-Transporter

In Leipzig hat ein Mann versucht, ein zwölfjähriges Mädchen zu entführen. Dem Kind gelang es jedoch, per Handy einen Notruf abzusetzen - aus einem Transporter heraus.

Nach der Entführung eines zwölfjährigen Mädchens aus Leipzig ist Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen worden. Der Tatvorwurf lautet auf Freiheitsberaubung in Verbindung mit einem Sexualdelikt und Körperverletzung, wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Leipzig mitteilten.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft ist der 36-jährige Tatverdächtige polizeibekannt und bereits wegen Erwerbs und Besitzes kinderpornografischer Schriften vorbestraft.

Der Mann soll am Mittwochnachmittag das Mädchen in Leipzig in seinem Auto entführt haben. Nach drei Stunden konnte das Kind befreit werden. Laut Polizei war es dem Kind gelungen, mit seinem Handy einen Notruf aus dem Wagen abzusetzen.

Die Polizei konnte das Auto, einen weißen Miettransporter, daraufhin im Bereich der Autobahn 38 an der Landesgrenze zwischen Sachsen und Sachsen-Anhalt orten und auch den mutmaßlichen Fahrer identifizieren.

Gegen 18.30 Uhr am Mittwochabend stoppten Sondereinsatzkräfte den Wagen in der Nähe von Söhesten in Sachsen-Anhalt auf einer Straße. Der 36-jährige Tatverdächtige, der in Leipzig wohnt, wurde vorläufig festgenommen. Das Mädchen wurde befreit.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft sagte, der Mann habe sich in einer ersten Vernehmung geäußert. Weitere Details nannten Polizei und Staatsanwaltschaft mit Verweis auf die laufenden Ermittlungen und auf »die besonders schutzwürdigen Interessen des geschädigten Mädchens» zunächst nicht.

Am Freitag wurde die Spurensicherung fortgesetzt. Unter anderem werde der Transporter untersucht, in dem der 36 Jahre alte Verdächtige das Kind verschleppt haben soll, sagte ein Polizeisprecher. Der mutmaßliche Täter hatte den Miettransporter für die Entführung extra präpariert und die Scheiben abgeklebt. (dpa, afp)