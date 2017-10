2017-10-02 22:58:02.0

Tom Petty Er sang "Free fallin'": Sorge um Sänger Tom Petty

Sorge um Tom Petty: Der amerikanische Sänger (66) wurde Medienberichten zufolge ins Krankenhaus gebracht.

Tom Petty ist offenbar schwer erkrankt. Der amerikanische Sänger wurde am Sonntag in ein Krankenhaus gebracht, berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Über seinen Gesundheitszustand gab es am Montagabend widersprüchliche Aussagen.

Tom Petty war unter anderem mit seiner Band "Tom Petty & the Heartbreakers" berühmt geworden. Zu seinen bekanntesten Songs gehören "Free fallin'", "learning to fly", und "I won't back down".

Der 1950 in Florida geborene Petty hatte schon sehr früh seine erste eigene Band gegründet. Seine eigentliche Karriere startete dann 1976 mit seinem Projekt "Tom Petty & the Heartbreakers". Es folgten mehrere Alben und Solo-Projekte. 1989 gelangen Tom Petty mit "I Won’t Back Down", "Free Fallin’" und "Runnin’ Down a Dream" gleich drei große Erfolge.

Tom Petty: Tod mit 66 Jahren

An diese knüpfte der US-Sänger dann auch mit seinem Allstars-Projekt "Traveling Wilburys" an, bei dem, er mit Bob Dylon, George Harrison und Roy Orbinson unterwegs war.

In den vergangenen Jahren war Petty mit seiner Band weltweit auf Tour unterwegs, 2012 auch in Deutschland. Zuletzt lebte Tom Petty in Malibu. (AZ)