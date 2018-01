2018-01-03 17:36:00.0

Hintergrund unklar Erneut Stecknadel in Lebensmittel entdeckt

Schon wieder steckt eine Nadel in einem Lebensmittel eines Offenburger Supermarkts - jetzt in einem Burger-Brötchen. Was hinter dem Fund steckt, ist völlig unklar.

Seit vergangenem Monat sind in Offenburg mehrfach Backwaren mit Stecknadeln entdeckt worden. Foto: Patrick Seeger / Illustration (dpa)