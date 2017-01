2017-01-13 09:12:00.0

IBES 2017 Es geht los: Das Dschungelcamp 2017 startet heute

Heute Abend startet auf RTL das Dschungelcamp 2017 mit Gina-Lisa Lohfink, Marc Terenzi und Co. Die zwölf Kandidaten, die Gerüchte und die Regeln im Überblick.

Mit dem Einzug von zwölf mehr oder minder Prominenten beginnt das elfte RTL-Dschungelcamp am Freitagabend (21.15 Uhr). Die Live-Show «Ich bin ein Star - Holt mich hier raus» aus Australien ist für den Privatsender Jahr für Jahr ein Garant guter Quoten. Dabei ist das Prozedere im Grunde immer gleich: Die Stars absolvieren Prüfungen zwischen Ekelschleim und krabbelndem Getier. Sie suchen Schatzkisten, planschen im See, lästern am Lagerfeuer - und gehen sich nach ein paar Tagen gehörig auf den Wecker.

IBES 2017: Gina-Lisa Lohfink und Marc Terenzi waren mal ein Paar

Neu ist in diesem Jahr, dass RTL ein Ex-Pärchen in das Pritschenlager schickt: Model Gina-Lisa Lohfink (30), bekannt aus Heidi Klums Castingshow, trifft auf den früheren Boygroupsänger Marc Terenzi (38). Lohfinks Kumpel Florian Wess (36) ist ebenfalls am Start, wie auch Schauspieler Markus Majowski (52), TV-Maklerin Hanka Rackwitz (47), Fernsehsternchen Kader Loth (44) und Jens Büchner (47), den Vox-Zuschauer aus der Auswanderer-Reihe «Goodbye Deutschland» kennen.

Hinzu kommen wieder eine ganze Reihe Ex-Irgendwas: Ex-Fußballer Thomas «Icke» Häßler (50), Ex-Modelfreund Alexander «Honey» Keen (34), Ex-Neue-Deutsche-Welle-Sängerin «Fräulein» Franziska Menke (56), Ex-«Verbotene-Liebe»-Darstellerin Nicole Mieth (26) und Ex-«Deutschland-sucht-den-Superstar»-Teilnehmerin Sarah Joelle Jahnel (27), die sich sowohl für ein Playboy-Cover als auch die Nackt-Show «Adam Sucht Eva - Promis im Paradies» schon ausgezogen hat.

Das sind die Dschungelcamp-Kandidaten 2017 Wer zieht ins Dschungelcamp 2017? RTL schwieg lange, eine Woche vor der Show wurden die zwölf Kandidaten offiziell bestätigt. Foto: RTL / Stempell/Skowski

Dschungelcamp 2017 wieder mit Sonja Zietlow und Daniel Hartwich

Bei den Moderatoren setzt der Sender wieder auf das Duo Sonja Zietlow (48) und Daniel Hartwich (38). Von ihnen erwarten die Zuschauer, dass sie das Dschungeltreiben zwei Wochen lang mit hämischen Kommentaren begleiten. Der Dschungelkönig wird am 28. Januar gekrönt. dpa/AZ

