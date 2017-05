2017-05-09 11:30:21.0

Rockkonzert Es ist fix: Die Rolling Stones spielen in München

Jetzt steht es fest: Das Stones-Konzert wird am 12. September im Münchner Olympiastadion stattfinden. Wer Tickets ergattern will, muss schnell sein: Am Freitag startet der Verkauf.

Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood und Charlie Watts sind als Rolling Stones so etwas wie die Dinosaurier der Musikszene. Obwohl sie mittlerweile schon weit über 70 Jahre alt sind, bringen sie noch regelmäßig die Konzertbühnen dieser Welt zum Rocken. Schon länger war spekuliert worden, ob die Musiker im Rahmen ihrer "No-Filter" Tournee nach Deutschland kommen, jetzt stehen die offiziellen Termine fest. Zum Auftakt spielen die Stones am 09. September im Hamburger Stadtpark, drei Tage später, am 12. September, kommen sie dann in die Region und spielen im Münchner Olympiastadion. Zum Abschluss treten ihrer Deutschland-Tour treten sie am 09. Oktober in der Düsseldorfer Esprit-Arena auf. Der letzte Auftritt in Deutschland liegt drei Jahre zurück.

Tickets für die Rolling Stones sind ab Freitag erhältlich

Karten für die Konzerte sind online erhältlich. Die Ticketpreise stehen noch nicht endgültig fest. Der offizielle Vorverkauf dafür startet diesen Freitag um 12 Uhr. Regulär sind die Karten ab Sonntag an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Insgesamt sind 13 Termine in neun verschiedenen europäischen Ländern geplant.

1965 traten Mick Jagger und Co. das erste Mal in München auf

Die Rolling Stones verbinden mit München eine lange Geschichte. 1965 traten sie zum ersten Mal in der Landeshauptstadt auf. Viele weitere Auftritte folgten. Der letzte liegt über 11 Jahre zurück. Auch damals rockten Mick Jagger und Co. im Olympiastadion. Freuen können sich die Fans diesmal auch auf Nummern aus dem neuen Album Blue&Lonsome. Es ist die erste neue CD der Stones seit 10 Jahren und soll eine Hommage sein an die frühen Jahre der Band mit Hits wie "Satisfaction", "Brown Sugar" oder "Angie". AZ