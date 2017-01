  Es wird ein Mädchen: Van der Vaart freut sich über Nachwuchs  

Große Freude im Hause van der Vaart: Ex-Fußballer Rafael van der Vaart und Freudin Estavana Polman kennen jetzt das Geschlecht ihres Babys. ""It's gonna be a baby girl" schrieb Polman auf ihrem Instagram-Account.

Auch Vater van der Vaart freut sich. Auf Twitter schreibt er, dass er die Geburt kaum abwarten kann.

Für den Ex-Fußballer ist es die erste Tochter. Er hat aber bereits einen zehnjährigen Sohn aus der Ehe mit Sylvie Meis.

It's a girl...!! So very happy and excited! Can't wait to meet her