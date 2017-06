2017-06-07 18:05:28.0

Glückspilz Eurojackpot: Drei schlaflose Nächte wegen 50-Millionen-Euro-Gewinn

Erst nach elf Tagen meldete sich der Rentner aus Rheinland-Pfalz, der 50 Millionen Euro im Eurojackpot abräumte. Der Gewinner möchte sorgfältig abwägen, was er mit dem Geld tut.

Ein Rentner aus Rheinland-Pfalz hat 50,3 Millionen Euro im Eurojackpot gewonnen - und sich erst elf Tage später bei der Lottogesellschaft gemeldet. Der neue Lottomillionär habe drei Nächte nicht geschlafen und sich Zeit gelassen, bis er seinen Gewinn realisiert habe, teilte Lotto Rheinland-Pfalz am Mittwoch in Koblenz mit.

Eurojackpot: Der Gewinner möchte auf dem Boden bleiben

"Ich lege großen Wert darauf, den Ball flach zu halten", begründete der Rentner demnach sein längeres Zögern. Er habe einige Tage benötigt, um den riesigen Gewinn zu realisieren. "Das war ein enormer positiver Schock, den ich erst verarbeiten musste."

Nach Angaben der Lottogesellschaft spielt der Rentner aus der Vorderpfalz seit 40 Jahren Lotto und war auch von Anfang bei der Lotterie Eurojackpot mit dabei. Er will nun einen größeren Geldbetrag für Kinder in Not spenden. afp/AZ