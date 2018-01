2018-01-26 22:59:00.0

Eurolotto-Gewinnzahlen und Quoten Eurojackpot-Zahlen heute, 26. Januar 2018: Jackpot nicht geknackt

Die Eurojackpot-Zahlen heute, 26. Januar 2018, waren bis zu 82 Millionen Euro wert. Die Gewinnzahlen der aktuellen Eurolotto-Ziehung und die Quoten finden Sie hier.

Mit den richtigen Eurojackpot-Zahlen vom 26. Januar 2018 hätte ein Spieler 82 Millionen gewinnen können. Aber wie die am Freitagabend nach der Ziehung veröffentlichten Quoten zeigen, hatte niemand so viel Glück: Der Jackpot wurde nicht geleert und steigt damit weiter.

Zwei Spieler hatten zwar auf fünf richtige Gewinnzahlen und eine Eurozahl getippt. Da die zweite Eurozahl aber fehlte, gab es keweils 1,5 statt 82 Millionen. Sechs weitere Spieler gewannen mit fünf Richtigen jeweils rund 178.000 Euro.

Hier finden Sie die aktuellen Eurojackpot-Zahlen und die Quoten zur aktuellen Ziehung:

Eurojackpot-Zahlen heute, 26. Januar 2018

5 aus 50: 10 - 23 - 26 - 29 - 35

Eurozahlen: 3 5

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Die Eurojackpot-Quoten zu den aktuellen Zahlen

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 5 Richtige + 2 Eurozahlen 0 x unbesetzt 2 5 Richtige + 1 Eurozahl 2 x 1.515.220,90 € 3 5 Richtige + 0 Eurozahlen 6 x 178.261,20 € 4 4 Richtige + 2 Eurozahlen 124 x 2.875,10 € 5 4 Richtige + 1 Eurozahl 1.522 x 210,80 € 6 4 Richtige + 0 Eurozahlen 2.261 x 110,30 € 7 3 Richtige + 2 Eurozahlen 4.706 x 45,40 € 8 2 Richtige + 2 Eurozahlen 66.728 x 16,50 € 9 3 Richtige + 1 Eurozahl 66.577 x 16,00 € 10 3 Richtige + 0 Eurozahlen 100.814 x 15,20 € 11 1 Richtige + 2 Eurozahlen 338.459 x 8,20 € 12 2 Richtige + 1 Eurozahl 931.749 x 7,30 €

Eurojackpot-Ziehung: Chance auf richtige Eurolotto-Gewinnzahlen ist gering

Für die höchste Gewinnklasse gibt es beim Eurojackpot einen garantierten Mindestjackpot in Höhe von zehn Millionen Euro. 50 Prozent der Spieleinsätze werden als Gewinne wieder an die Spielteilnehmer ausgeschüttet. Diese verteilen sich auf zwölf Gewinnklassen, deren jeweilige Höhe – genau wie bei Lotto 6 aus 49 – von der Anzahl der Gewinne und der Höhe der jeweils hierdurch zu teilenden Gewinnsumme abhängt. Wird der Jackpot nicht geknackt, steigt die Gewinnsumme weiter an - so, wie es die vergangenen Monaten immer wieder geschah.

Die Chance, beim Eurolotto alle Zahlen richtig zu haben und so den Hauptgewinn zu erzielen, ist allerdings äußerst gering. Sie liegt bei gerade einmal 1 zu 95.344.200. Selbst die Chance auf die niedrigste Gewinnklasse (Klasse 12) liegt bei 1:42 - auch das ist nicht gerade hoch.

Trotzdem beteiligen sich jede Woche Millionen Menschen an der Lotterie. Am Eurolotto angeschlossen sind die Länder Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Italien, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, die Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn.

Das ist der Eurojackpot 1 von 8 vorherige Seite nächste Seite

Der Eurojackpot ist eine länderübergreifende Lotterie. In der höchsten Gewinnklasse gibt es mindestens zehn Millionen Euro zu gewinnen.

Eurojackpot wird nach der Spielformel 5 aus 50 und 2 aus 8 gespielt. Man macht also insgesamt 7 Kreuze.

Die Chance, beim Eurojackpot den Hauptgewinn (Klasse 1) zu erzielen, liegt bei 1:95.344.200. Die Chance auf die niedrigste Gewinnklasse (Klasse 12) liegt bei 1:42.

Eine Super- oder Zusatzzahl wie bei Lotto gibt es beim Eurojackpot nicht.

Die Gewinnzahlen werden wöchentlich am Freitagabend gegen 21 Uhr in Helsinki in Finnland gezogen.

Am Eurojackpot angeschlossen sind die Länder Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Italien, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, die Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn.

In der Regel werden die Gewinnzahlen und Gewinnquoten freitagabends unter eurojackpot.de und in vielen Online-Medien veröffentlicht.

Der Höchstgewinn von 90 Millionen Euro wurde bereits mehrfach erreicht und abgeräumt.

Für Statistik-Fans dürfte spannend sein, welche Zahlen beim Eurojackpot besonders häufig gezogen werden. An der Spitze - Stand 26. Januar 2018, 9 Uhr - ist hier die 40, die bislang 40-mal gezogen wurde. Die 19 kam auf 39 Ziehungen, die 18, die 17 und die 7 wurden jeweils 37-mal gezogen. Eher selten fallen die 48 (20-mal), die 2 (23-mal), sowie 24 und 36 (jeweils 23-mal). (AZ)