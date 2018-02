2018-02-09 14:54:00.0

Eurolotto-Gewinnzahlen Eurojackpot-Zahlen heute, 9. Februar 2018, sind 90 Millionen wert

Mit den Eurojackpot-Zahlen heute, 9. Februar 2018, geht es noch einmal um 90 Millionen. Die richtigen Gewinnzahlen erfahren Sie nach der Eurolotto-Ziehung am Abend direkt bei uns.

Beim Eurojackpot heute hoffen Spieler aus Deutschland und 17 anderen europäischen Ländern einmal mehr auf die richtigen Zahlen für 90 Millionen Euro. Schon in der vergangenen Woche hätte diese Summe abgeräumt werden können - doch niemand hatte die fünf nötigen Gewinnzahlen und die beiden Eurozahlen angekreuzt.

Der Jackpot beim Eurolotto kann maximal auf 90 Millionen steigen. Daher geht es auch bei der aktuellen Ziehung vom 9. Februar 2018 noch einmal um diese Summe. Unter anderem werden auch Spieler aus Spanien, Italien, Dänemark oder Ungarn auf den Hauptgewinn hoffen.

ANZEIGE

Bei der Ziehung vom 2. Februar hatten sieben Spieler fünf richtige Gewinnzahlen und eine Eurozahl richtig angekreuzt, was ihnen jeweils über 2,9 Millionen Euro einbrachte. Für die 90 Millionen hätte aber auch die zweite Eurozahl stimmen müssen.

Bei der Ziehung heute am 9. Februar 2018 geht es in der zweiten Gewinnklasse für fünf Richtige plus eine Eurozahl um 27 Millionen. Die große Frage ist aber, ob mit allen richtigen Eurojackpot-Zahlen die 90 Millionen abgeräumt werden. Die Antwort gibt es bei der Ziehung heute, die zwischen 20 und 21 Uhr stattfindet. Mehr über die Uhrzeit der Ziehung und den Annahmeschluss lesen Sie hier.

Sobald die Gewinnzahlen und später am Freitagabend die Quoten feststehen, erfahren Sie beides sofort an dieser Stelle:

Eurojackpot-Zahlen heute am Freitag, 9. Februar 2018

5 aus 50: noch nicht gezogen

Eurozahlen: noch nicht gezogen

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Seit dem Start des Eurojackpots im Jahr 2012 hat die europäische Lotterie erst zum vierten Mal die Obergrenze erreicht.

Im Mai 2015 knackte ein Spieler aus Tschechien den Eurojackpot und gewann 90 Millionen Euro.

Im Oktober 2016 war es ein Spieler aus dem Schwarzwald, der beim Eurolotto die Höchstsumme abräumte.

Am 6. Januar 2017 wurden zuletzt 90 Millionen ausgespielt. Die Ziehung endete mit einem ungewöhnlichen Ergebnis: Gleich fünf Spieler hatten alle Zahlen richtig und teilten sich die Gewinnsumme. Jeder von ihnen erhielt also 18 Millionen Euro.

Eurolotto: Chance auf die richtigen Eurojackpot-Gewinnzahlen gering

Die Chance auf einen Volltreffer in dem Glücksspiel liegt bei 1 zu 95 Millionen. Zum Vergleich: Die Chance für sechs Richtige plus Superzahl im klassischen 6 aus 49 ist mit 1 zu 140 Millionen geringer. Für die zweite Eurojackpot-Gewinnklasse liegt die Wahrscheinlichkeit bei 1:6 Millionen.

Wer sich beim Tipp von der Statistik helfen lassen will: Die am häufigsten gezogene Zahl beim Eurojackpot ist - Stand 9. Februar 2018 - die 40, die bislang 40-mal gezogen wurde. Die 19 kam auf 39 Ziehungen, die 10 und die 1 auf jeweils 38 und die 29 auf 37.

Das könnte der Gewinner mit 90 Millionen machen Zum Beispiel könnte er sich zwei WWK-Arenen bauen lassen - allerdings ohne Fassade. Foto: Ulrich Wagner (Archiv)

Eurojackpot-Zahlen und Quoten der vorherigen Ziehung

Was waren die Gewinnzahlen beim Eurolotto vom 2. Februar 2018? Hier noch einmal die Zahlen und die kompletten Quoten:

5 aus 50: 15 - 24 - 29 - 33 - 41

Eurozahlen: 7 - 8

(Alle Angaben ohne Gewähr)

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 5 Richtige + 2 Eurozahlen 0 x unbesetzt 2 5 Richtige + 1 Eurozahl 7 x 2.921.419,30 € 3 5 Richtige + 0 Eurozahlen 6 x 236.690,90 € 4 4 Richtige + 2 Eurozahlen 102 x 4.640,90 € 5 4 Richtige + 1 Eurozahl 1.799 x 236,80 € 6 4 Richtige + 0 Eurozahlen 2.917 x 113,50 € 7 3 Richtige + 2 Eurozahlen 4.165 x 68,10 € 8 2 Richtige + 2 Eurozahlen 62.245 x 23,50 € 9 3 Richtige + 1 Eurozahl 82.832 x 17,10 € 10 3 Richtige + 0 Eurozahlen 129.148 x 15,70 € 11 1 Richtige + 2 Eurozahlen 330.727 x 11,10 € 12 2 Richtige + 1 Eurozahl 1.186.544 x 7,60 €

(AZ)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.