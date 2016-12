2016-12-23 09:14:00.0

Eurojackpot, 23.12.16 Eurojackpot-Zahlen heute bringen bis zu 81 Millionen

Die Eurojackpot-Zahlen heute, 23. Dezember 2016, sind bis zu 81 Millionen Euro wert. Wann ist die Ziehung der Gewinnzahlen am Freitagabend?

Mit den Eurojackpot-Zahlen heute, 23. Dezember 2016, lässt sich ein hoher Hauptgewinn abräumen: Beim "Eurolotto" geht es um 81 Millionen Euro. Für diese Summe müssen aber natürlich die fünf richtigen Gewinnzahlen und die beiden Eurozahlen richtig angekreuzt werden.

In der vergangenen Woche scheiterten drei Spieler nur an einer Eurozahl - die anderen sechs Ziffern hatten sie richtig angekreuzt. So räumten sie zwar nicht den Jackpot von 68 Millionen ab, aber immerhin jeweils knapp 700.000 Euro.

Der Annahmeschluss für die Gewinnzahlen am heutigen Freitag liegt je nach Bundesland zwischen 18.40 und 19 Uhr. Die Ziehung der Eurojackpot-Zahlen heute findet dann zu späterer Uhrzeit statt: Zwischen 20 und 21 Uhr gibt es das Ergebnis, das Sie dann sofort hier erfahren.

Eurojackpot-Zahlen heute, 23. Dezember 2016

Gewinnzahlen 5 aus 50: wird noch ermittelt

Eurozahlen 2 aus 10: wird noch ermittelt

(Alle Angaben ohne Gewähr)

"Eurolotto": Chance auf Eurojackpot-Zahlen gering

Bei den Eurojackpot-Zahlen haben Spieler aus Deutschland ein besonders gutes Händen. Immer wieder räumen sie hohe Summen ab - in diesem Jahr sogar den Maximalgewinn von 90 Millionen Euro, was ein deutscher Lotto-Rekord war.

Spieler sollten sich aber bewusst sein, dass die Chance auf die richtigen Gewinnzahlen beim "Eurolotto" verschwindend gering ist: Mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 1:95 Millionen ist schon unglaublich großes Glück nötig.

Der Eurojackpot ist eine länderübergreifende Lotterie. In der höchsten Gewinnklasse gibt es mindestens zehn Millionen Euro zu gewinnen.

Eurojackpot wird nach der Spielformel 5 aus 50 und 2 aus 8 gespielt. Man macht also insgesamt 7 Kreuze.

Eine Super- oder Zusatzzahl wie bei Lotto gibt es beim Eurojackpot nicht.

Die Gewinnzahlen werden wöchentlich am Freitagabend um 21 Uhr in Helsinki in Finnland gezogen.

Am Eurojackpot beteiligen sich die Länder Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Italien, die Niederlande, Slowenien, Slowakai, Spanien, Island, Kroatien, Norwegen, Lettland, Litauen und Schweden.

In der Regel werden die Gewinnzahlen und Gewinnquoten freitags ab 23:15 Uhr unter eurojackpot.de und in weiteren Online-Medien veröffentlicht.

Der bislang höchste Gewinn von 90 Millionen Euro wurde 2015 ausgespielt.

Die Jagd nach den richtigen Eurojackpot-Zahlen und der Traum von Millionen kann zu Glücksspielsucht führen, waren Experten. Wer dafür Anzeichen bei sich selbst oder bei Angehörigen feststellt, sollte sofort Hilfe suchen. Dafür gibt es unter anderen diese anonyme und kostenlose Hotline der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung: 0800 - 1372700. AZ

