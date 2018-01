2018-01-13 18:20:00.0

Jackpot nicht geknackt Eurojackpot-Zahlen und Quoten vom Freitag, 12. Januar 2018

Die Eurojackpot-Zahlen gestern, 12. Januar 2018, hätten bis zu 54 Millionen Euro bringen können. Die Eurolotto-Gewinnzahlen der aktuellen Ziehung erfahren Sie hier.

Die Eurojackpot-Zahlen gestern, am 12. Januar 2018 waren satte 54 Millionen Euro wert. So viel Geld hatte sich zur zweiten Ziehung in diesem Jahr angesammelt, nachdem in den vergangenen Wochen niemand alle Zahlen richtig auf seinem Tippzettel angekreuzt hatte.

Und so war es auch am Freitag: Wie die Eurojackpot-Quoten zeigen, hat niemand den Jackpot geknackt. Dafür gelang es einem Tipper, 5 Richtige und eine Eurozahl richtig zu tippen. Den Spielern erwarten über 2 Millionen Euro.

Um den Jackpot zu knacken, sind wie üblich fünf Gewinnzahlen und zwei sogenannte Eurozahlen richtig zu tippen. Werden die entsprechenden Zahlen dann am Abend in Helsinki gezogen, wird der Gewinn ausgeschüttet. Sollten gleich zwei Spieler richtig geraten haben, würde der Gewinn geteilt.

Das kommt beim Eurolotto allerdings sehr, sehr selten vor. Kein Wunder: Die Chance auf den Hauptgewinn liegt bei gerade einmal 1:95 Millionen. Zum Vergleich: Die Chance für sechs Richtige plus Superzahl im klassischen "6 aus 49" liegt bei 1 zu 140 Millionen. Selbst die Chance auf die niedrigste Gewinnklasse (Klasse 12) liegt beim Eurolotto bei 1:42 - auch das ist nicht unbedingt hoch.

Die Eurojackpot-Zahlen erfahren Sie hier:

Eurojackpot-Zahlen gestern, 12. Januar 2018

5 aus 50: 16 - 17 - 25 - 40 - 44

Eurozahlen: 2 - 9

(Alle Angaben immer ohne Gewähr)

Eurojackpot vom gestrigen Freitag: Quoten Eurolotto-Gewinnzahlen

Klasse Anzahl Richtige Gewinne Quoten 1 5 Richtige + 2 Eurozahlen 0 x unbesetzt 2 5 Richtige + 1 Eurozahl 1 x 2.082.967,20 € 3 5 Richtige + 0 Eurozahlen 7 x 105.023,50 € 4 4 Richtige + 2 Eurozahlen 44 x 5.569,40 € 5 4 Richtige + 1 Eurozahl 838 x 263,10 € 6 4 Richtige + 0 Eurozahlen 1.811 x 94,70 € 7 3 Richtige + 2 Eurozahlen 2.410 x 61,00 € 8 2 Richtige + 2 Eurozahlen 38.213 x 19,90 € 9 3 Richtige + 1 Eurozahl 36.706 x 19,90 € 10 3 Richtige + 0 Eurozahlen 70.808 x 14,80 € 11 1 Richtige + 2 Eurozahlen 205.938 x 9,20 € 12 2 Richtige + 1 Eurozahl 557.705 x 8,30 €

Eurolotto-Gewinnzahlen: Millionen Menschen hoffen auf Eurojackpot-Zahlen

Trotz solch ernüchternder Zahlenspiele beteiligen sich jede Woche Millionen Menschen an der Lotterie. Die ist international: Am Eurojackpot angeschlossen sind die Länder Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Italien, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, die Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn.

Das ist der Eurojackpot

Der Eurojackpot ist eine länderübergreifende Lotterie. In der höchsten Gewinnklasse gibt es mindestens zehn Millionen Euro zu gewinnen.

Eurojackpot wird nach der Spielformel 5 aus 50 und 2 aus 8 gespielt. Man macht also insgesamt 7 Kreuze.

Die Chance, beim Eurojackpot den Hauptgewinn (Klasse 1) zu erzielen, liegt bei 1:95.344.200. Die Chance auf die niedrigste Gewinnklasse (Klasse 12) liegt bei 1:42.

Eine Super- oder Zusatzzahl wie bei Lotto gibt es beim Eurojackpot nicht.

Die Gewinnzahlen werden wöchentlich am Freitagabend gegen 21 Uhr in Helsinki in Finnland gezogen.

Am Eurojackpot angeschlossen sind die Länder Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Italien, Island, Kroatien, Lettland, Litauen, die Niederlande, Norwegen, Polen, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn.

In der Regel werden die Gewinnzahlen und Gewinnquoten freitagabends unter eurojackpot.de und in vielen Online-Medien veröffentlicht.

Der Höchstgewinn von 90 Millionen Euro wurde bereits mehrfach erreicht und abgeräumt.

Der mögliche Höchstgewinn von 90 Millionen Euro wurde zuletzt vor gut einem Jahr beim Eurojackpot ausgeschüttet. Und das bei einer sehr ungewöhnlichen Ziehung. Zum ersten Mal seit Start der Lotterie 2012 war der Jackpot damals nämlich von gleich fünf Spielteilnehmern gleichzeitig geknackt worden. Darunter waren drei aus Deutschland. In der zweiten Gewinnklasse (5 Zahlen plus eine zusätzliche Zahl) gewannen ebenfalls überraschend viele Menschen. 35 Gewinner kassierten zum Jahresbeginn jeweils knapp 600 000 Euro.

Eines sollte Teilnehmern beim Eurojackpot aber immer bewusst sein: Glücksspiel kann süchtig machen. Weitere Informationen gibt es unter anderem unter www.bzga.de. (AZ)