Online-Fahndung Europol stellt Beweisstücke aus Kinderpornos ins Internet

Es sind banale Dinge wie ein Hemdkragen oder eine Shampoo-Flasche, die im Hintergrund von Kinderpornos stehen. Wie Europol jetzt damit Kinderschänder überführen will.

Die europäische Polizeibehörde Europol hat Fotos von Details aus dem Hintergrund von Kinderporno-Videos ins Internet gestellt, um die Kriminellen und ihre Opfer zu finden. Europol startete in der Nacht zum Donnerstag eine neue Website, auf der 20 Alltagsobjekte wie eine Shampoo-Flasche, Zeitschriften-Titelblätter, eine Einkaufstüte oder ein Stück Tapete zu sehen sind. Diese stammen aus Aufnahmen von schwerem Kindesmissbrauch.

Die "banalen Objekte" auf der Website "Stop Child Abuse - Trace an Object" könnten sich manchmal als Schlüsselhinweis bei Ermittlungen erweisen und zur Identifizierung und Rettung von Opfern führen, sagte Steven Wilson vom Europol-Zentrum für Cyberkriminalität (EC3) der Nachrichtenagentur AFP. Manche Gegenstände könnten einzigartig in einer bestimmten Weltregion, einem bestimmten Land oder sogar einem bestimmten Dorf sein und so dem Täter auf die Spur führen.

Auf einer Website können Hinweise gegeben werden

Einige Fotos zeigen demnach auch besondere Merkmale von Kleidungsstücken der Kinder, etwa Aufdrucke wie eine Katze oder ein Einhorn. Auf einem Bild ist eine verschneite Landschaft mit Häusern zu sehen.

Über die Website www.europol.europa.eu/stopchildabuse können anonyme Hinweise gegeben werden, wie Wilson weiter erläuterte. Wenn es gelinge, ein Objekt zu identifizieren, arbeite Europol mit den Sicherheitsbehörden in dem entsprechenden Land zusammen, um "hoffentlich" das Opfer zu finden und seinen Peiniger zu fassen.

Was ist Pädophilie? Die wichtigsten Fakten 1 von 6 vorherige Seite nächste Seite

Was ist Pädophilie? Der griechische Begriff bedeutet „Liebe zu Kindern“. Das war nicht unbedingt sexuell gemeint. Heute verwenden wir den Begriff aber für Erwachsene, die sich sexuell zu Kindern hingezogen fühlen und durch sie erregt werden. Wenn sich Menschen von früh an sexuell ausschließlich für Kinder interessieren, spricht man von Kernpädophilen.

Ist Pädophilie eine Krankheit? Ja. Wenn der Pädophile sich ab 16 immer noch dauerhaft zu Kindern hingezogen fühlt, sprechen Ärzte von einer psychischen Störung. Uneins sind sich die Forscher, wie Pädophilie entsteht. Medizinische, psychische und soziale Faktoren spielen wohl eine Rolle. Untersucht wird auch, ob Pädophile eine andere Hirnstruktur haben.

Ist Pädophilie heilbar?Nein. Nach aktuellem Forschungsstand bleibt ein Betroffener sein Leben lang pädophil. Als realistisches Ziel einer Therapie gilt daher, dass der Pädophile lernt, seine Neigung zu kontrollieren und Situationen zu vermeiden, in denen er Kindern gefährlich wird. Oft wird der Sexualtrieb mit Medikamenten unterdrückt („chemische Kastration“).

Wie viele Menschen sind pädophil?Zuverlässige Zahlen, wie viele Menschen diese Neigung haben, gibt es nicht. Studien in Deutschland legen laut dem Institut für Sexualwissenschaft der Berliner Charité nahe, dass rund ein Prozent der Männer pädophil und davon wiederum jeder zwanzigste kernpädophil ist. Pädophilie bei Frauen ist höchst selten.

Sind alle Kinderschänder pädophil? Nein. Kinder werden auch von Tätern missbraucht, die normalerweise auf Erwachsene gepolt sind. Eine Studie der Uni Regensburg kam 2012 sogar zu dem Schluss, dass 60 Prozent der wegen sexueller Übergriffe auf Kinder Inhaftierten keine Pädophilie aufwiesen. Beispiele: der alkoholkranke Stiefvater oder der Sextourist.

Ist Pädophilie strafbar? Wenn jemand über Sex oder eine Liebesbeziehung zu Kindern fantasiert, kann er nicht bestraft werden. Strafbar macht er sich erst, wenn er das in die Tat umsetzt. In § 176 des Strafgesetzbuches heißt es, wenn jemand „sexuelle Handlungen an einer Person unter 14 Jahren (Kind) vornimmt oder an sich von dem Kind vornehmen lässt“.

Mit dem Projekt solle die Gemeinschaft der Internet-Nutzer in die Lage versetzt werden, bei den Ermittlungen zu helfen und eine "wichtige Rolle bei der Prävention von Kindesmissbrauch in der Welt zu spielen", erklärte Europol-Chef Rob Wainwright.

Europol hatte zuletzt darauf hingewiesen, dass Aufnahmen von schwerem Kindesmissbrauch im Internet eine immer größere Verbreitung finden. Pädophile und kriminelle Netzwerke nutzen das sogenannte Darknet, einen verdeckten Teil des Internets, um anonym kinderpornografisches Material zu tauschen. AFP