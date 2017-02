2017-02-09 11:36:16.0

Atomkraftwerk Explosion in französischem Akw: Kein "nukleares Risiko"

In Frankreich gab es eine Explosion in einem Atomkraftwerk. Nach Angaben der Behörden besteht kein "nukleares Risiko".

Im Atomkraftwerk Flamanville in Frankreich hat sich eine Explosion ereignet. Ein Verstrahlungsrisiko bestehe aber nicht, weil die Explosion nicht im atomaren Bereichs des Akws gewesen sei, erklärten die französischen Behörden am Donnerstag.

Explosion in Atomkraftwerk: Fünf Menschen erlitten Vergiftungen

Fünf Menschen erlitten Vergiftungen, es gab demnach aber keine Schwerverletzten. Ein Reaktor wurde heruntergefahren.

2Es handelt sich um einen bedeutsamen technischen Vorfall, aber nicht um einen Atomunfall", sagte ein Behördenvertreter der Nachrichtenagentur AFP. In Flamanville stehen zwei Reaktoren, ein dritter wird dort gebaut.

Diese Karte zeigt die Atomkraftwerke in Deutschland und den Nachbarländern. Beim westlichsten Akw in Frankreich handelt es sich um das betroffene in Flamanville:

AZ, afp