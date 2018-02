2018-02-26 20:21:00.0

Fernsehen Ey, krass: Kommen Erkan und Stefan zurück?

Elf Jahre nach ihrer Trennung könnte das Komiker-Duo Erkan und Stefan bald wieder auf der Bühne stehen. Von Fabian Kluge

Erkan und Stefan traten 2006 in der Kultbox Kempten auf.

Goldkette, Handtuch um den Hals und Schnurrbart – das waren die Markenzeichen des Komiker-Duos Erkan und Stefan. In den 2000er Jahren waren die beiden Bayern, die mit bürgerlichen Namen John Friedmann und Florian Simbeck heißen, in mehreren Filmen und Sendungen im Fernsehen zu sehen. Bekannt wurden sie vor allem durch Auftritte in der "Bullyparade". Das Duo vermischte bayerischen mit türkischem Akzent. Heraus kamen dabei Wortschöpfungen wie "brontal" (eine Mischung aus brutal und frontal) oder "ey, krass". Zudem erfanden Erkan und Stefan die Legende des Dönertiers.

Erkan und Stefan trafen sich wieder

Nun, elf Jahre nach der Trennung, können sich die beiden Komiker durchaus ein Comeback vorstellen, wie Florian Simbeck gegenüber der Bild äußerte. In den vergangenen Jahren war Simbeck als Politiker (SPD) und Stand-up-Comedian, Friedmann als Schauspieler tätig. Passend: Wiedergesehen haben sie sich im vergangenen Jahr auf der Premiere von Michael Herbigs "Bullyparade – Der Film".