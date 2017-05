2017-05-02 07:53:12.0

Liebes-Aus Fabian Hambüchen hat sich von seiner Freundin getrennt

Olympiasieger Fabian Hambüchen ist wieder Single. Er habe sich nach "reiflicher Überlegung" von seiner Freundin Marcia Ev getrennt.

Fabian Hambüchen und Marcia Ev sind kein Paar mehr. "Ja, ich habe mich von Marcia getrennt", bestätigte der ehemalige Turner im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung.

Fabian Hambüchen über seine Trennung von Marcia Ev

Nach "reiflicher Überlegung" habe er festgestellt, dass Lebensmodelle und Zukunftspläne der beiden zu unterschiedlich gewesen seien, so Hambüchen. Auch gegenüber dem Radiosender SWR3 sprach er über die Trennung: "Es ist wie im normalen Leben, jeder kennt das: Manchmal passt es, manchmal passt es halt nicht."

Mit Marcia Ev, die in Hunsrück aufwuchs und 2016 Deutsche Meisterin im Modern Dance wurde, war Hambüchen seit 2015 liiert. Er lernte die sportliche Studentin damals im Sommer kennen und lieben, zog mit ihr ein Jahr später nach Koblenz.

Nach der Trennung nun gehe es ihm gut, sagte Hambüchen im Interview weiter, er schaue jetzt "positiv nach vorne, konzentriere mich auf meine Reha und probiere so schnell wie möglich, wieder gesund zu werden." Fabian Hambüchen hatte nach seinem Olympia-Gold in Rio 2016 seine Karriere beendet.

Hambüchen und seine Ex-Freundin heute in "The Story of my Life"

Im Fernsehen werden Hambüchen, 29, und seine 24 Jahre alte Ex-Freundin in der Show "The Story of my Life" aber noch einmal als Paar zu sehen sein. Die Sendung wurde im Dezember vergangenen Jahres aufgezeichnet. Heute Abend wird die Folge mit Hambüchen und Ev ab 20.15 Uhr auf Vox ausgestrahlt. In der Show hatten sich zuvor Paare wie Boris und Lilly Becker, Thomas Heinze und Jackie Brown sowie Rebecca Mir und Massimo Sinató alt schminken lassen und auf eine rückblickende Zeitreise begeben. (Lesen Sie hier, worum es in "The Story of my Life" geht)

dpa/AZ

