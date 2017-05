2017-05-19 09:46:08.0

Kino "Fack Ju Göhte 3" mit Hummels, Alaba und Kimmich

"Fack Ju Göhte" kommt zurück - mit prominenter Unterstützung. Im dritten Teil der Schulkomödie spielen die FC-Bayern-Stars Mats Hummels, David Alaba und Joshua Kimmich mit.

Mats Hummels (28), David Alaba (24) und Joshua Kimmich (22) spielen im dritten und letzten Teil des Kinoerfolgs "Fack Ju Göhte" mit. Bilder auf der Plattform Instagram mit dem Hashtag #finalfack zeigen die Fußballer am Set unter anderem mit Jella Haase (24), die in dem Dreiteiler von Bora Dagtekin die Schülerin Chantal spielt. "Wie groß die Rolle ist, soll bis zum Filmstart am 26. Oktober eine Überraschung bleiben", teilte eine Sprecherin der Produktionsfirma Constantin Film am Donnerstagabend mit.

"Fack Ju Göhte 3" - natürlich auch mit Elyas M'Barek

Beim dritten Teil von "Fack Ju Göhte" ebenfalls dabei: Sandra Hüller, bekannt aus der oscarnominierten Tragikomödie "Toni Erdmann" (hier mehr dazu), Corinna Harfouch, Lea van Acken, Irm Hermann und Julia Dietze.

In "Fack Ju Göhte 3" geht Elyas M'Barek als Lehrer Zeki Müller zum dritten Mal in die Schule. Kinostart für den letzten Teil der Trilogie ist der 26. Oktober 2017, teilte Constantin Film mit. Elyas M'Barek zeigte schon im Januar seine Freude über die Dreharbeiten zu "Fack Ju Göhte 3" (hier mehr dazu).

Die Schulkomödien waren 2013 und 2015 Überraschungshits an der Kinokasse. Beide Teile schafften es auf jeweils mehr als sieben Millionen Zuschauer und gehören damit zu den erfolgreichsten deutschen Filmen überhaupt. Das spanischsprachige Remake "No Manches Frida" erreichte im Produktionsland Mexiko Platz eins der Kinocharts und feierte laut Constantin auch in den USA Erfolge. fla

\"Fack Ju Göhte 2\" feiert Premiere in München Die Schauspieler Aram Arami (l-r), Zsa Zsa Inci Bürkle, Volker Bruch, Jana Pallaske, Gizem Emre, Lucas Reiber und Jella Haase bei der Filmpremiere von "Fack Ju Göhte 2" Foto: Ursula Düren

Lesen Sie auch:

"Fack Ju Göhte 3": Prominente Unterstützung für Elyas M'Barek

Im Fernsehen wird der Lehrer zum besten Kumpel