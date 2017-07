2017-07-11 14:01:41.0

Aktenzeichen XY Fälle bei Aktenzeichen XY: Räuber folterten Bäcker mit Bügeleisen

Aktenzeichen XY zeigt am Mittwoch wieder ungelöste Fälle. In der Juli-Sendung geht es auch um Räuber, die einen Bäcker in Bayern mit einem Bügeleisen lebensgefährlich verletzten.

Aktenzeichen XY hilft am Mittwoch, 12. Juli, unter anderem bei der Jagd auf zwei brutake Räuber. Die beiden Männer waren am 4. Oktober 2016 in eine Bäckerei im fränkischen Engelthal bei Nürnberg eingebrochen. In der Hoffnung auf viel Geld knebelten sie den 68-jährigen Bäckermeister und folterten ihn.

Mit einem heißen Bügeleisen sollen die Räuber den 68-Jährigen mindestens zehn Mal verletzt haben. Sie ließen erst von ihm ab, als klar wurde, dass der Mann ihnen nicht mehr als 2000 Euro Bargeld geben konnte. Die Täter ließen den Mann mit lebensgefährlichen Brandverletzungen liegen und flüchteten. Ein Nachbar fand den Bäckermeister vier Stunden später und brachte ihn ins Krankenhaus.

Der 68-Jährige überlebte die Tat, konnte die beiden Räuber aber nicht identifizieren. Sie hatten bei der Tat Masken getragen. Die Polizei hält es für möglich, dass den Männern das spätere Opfer in Lokalen im Nürnberger Rotlichtviertel aufgefallen war. Der Bäckermeister war dort unterwegs, da er mit einer Tänzerin befreundet ist.

Aktenzeichen XY bittet am Mittwoch um Hinweise, um die Tat aufzuklären. Es ist eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt. Es handelt sich aber nicht um den einzigen Fall der Sendung. Hier eine kurze Übersicht über die drei weiteren Verbrechen, die nachgestellt werden.

Aktenzeichen XY: Fälle im Juli 2017

Polizei Alesund (Norwegen): Zimmermädchen vergewaltigt und getötet

Bei Aktenzeichen XY geht es auch um ein Verbrechen, das bereits am 8. August 1996 in Norwegen passiert ist - denn die Spur führt nach Deutschland. Das 20-jährige Zimmermädchen Trude Espas verschwindet, als es auf einem Felsen am Geiranger-Fjord Pause machte. Elf Tage später wurde sie tot gefunden. Jemand hatte die 20-Jährige vergewaltigt und getötet.

Mehreren Menschen war an dem Tag ein Mann aufgefallen, der Deutsch sprach. In Trudes Wohnung wurden auch die Notizen "Deutscher", "Geschäft" und "Krüken" gefunden. Die Polizei hofft, den Fall nach über 20 Jahren aufklären zu können. Bei Aktenzeichen XY werden die Beamten ein Phantombild zeigen.

Kripo Magdeburg: Wer sind die Räuber mit dem 40-Tonnen Bagger?

Am 6. Juni 2016 wurden Anwohner in Thale durch Lärm wach: Räuber rissen den Geldautomaten eines Supermarktes mit einem 40-Tonnen Bagger aus der Wand. Die Täter flüchteten mit fünf Geldkassetten. Bei der Verfolgungsjagd touchierten sie mit ihrem Audi zwar einen Polizeiwagen, konnten aber entkommen.

Kripo Düsseldorf: Räubertrio bedroht Rentner in Wohnung

Am 7. Juli 2016 stiegen drei Räuber über einen Balkon in die Wohnung eines Rentnerpaars ein und bedrohten die Bewohner mit Messer und Pistole. Die Täter schlugen die Rentner und zwangen sie dazu, einen Tresor zu öffnen. Die Räuber erbeuteten Bargeld von über 30.000 Euro, wertvolle Uhren und eine Designertasche. Dann ließen sie das Ehepaar gefesselt zurück und flüchteten. Die Polizei zeigt bei Aktenzeichen XY Phantombilder der zwei unmaskierten Täter - der dritte trug eine Sturmhaube. sge