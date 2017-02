2017-02-06 14:48:19.0

Aktenzeichen XY Fälle bei Aktenzeichen XY: Wo sind die Juwelier-Räuber von München?

"Aktenzeichen XY... ungelöst" hilft am Mittwoch bei der Jagd nach Juwelier-Räubern, die in München zuschlugen. Welche Fälle sind im Februar 2017 noch zu sehen?

Die zwei Räuber in Jogginghosen waren mit Messern bewaffnet, als sie am 24. März 2016 einen Juwelier in München-Neuhausen überfielen. Sie bedrohten den Inhaber und zwei Angestellte des Ladens. Am Ende flohen sie mit Bargeld in einem niedrigen dreistelligen Bereich in Richtung Artilleriestraße. Seitdem fehlt jede Spur von ihnen.

Schon zwei Tage bevor die Juwelier-Räuber in München zuschlugen, hatte ein Security-Mann in der Nähe verdächtige Männer fotografiert und die Bilder der Polizei übergeben. Außerdem filmte eine Überwachungskamera die Räuber. Am Mittwoch zeigen die Ermittler Bilder und weitere Anhaltspunkte bei "Aktenzeichen XY... ungelöst" - und hoffen, den Überfall nach fast einem Jahr mit neuen Hinweisen aufklären zu können.

In der Sendung am Mittwoch ab 20.15 Uhr im ZDF gibt es noch vier weitere Fälle, die nachgestellt werden. Wir geben einen kurzen Überblick.

Aktenzeichen XY im Februar 2017: Fälle kurz vorgestellt

Kripo Köln: Schrecklicher Fund in Wohnung

Wer hat Helmut Hahn ermordet? Der Sohn fand den 98-Jährigen im Mai 2016 tot in dessen Wohnung. Zunächst deutete nichts auf ein Verbrechen hin - doch dann fand die Polizei Spuren eines Einbruchs, obwohl nichts gestohlen wurde. Die Täter müssen die Wohnung sofort verlassen haben. Für den entscheidenden Hinweis gibt es eine Belohnung von 11.500 Euro.

Kripo Köln: Tod nach Raubüberfall

Als ein Mann einen Schlüssel für eine gemietete Wohnung abholen wollte, fand er im Mai 2015 eine schwerverletzte Frau. Drei Einbrecher hatten die 77-Jährige überfallen, geschlagen und gefesselt, um die Wohnung zu durchsuchen. Einige Wochen später starb die Frau an den Verletzungen. Die Kripo Köln bittet bei "Aktenzeichen XY" um Hinweise. Die Belohnung liegt bei 10.000 Euro.



Kripo Dessau: Grausamer Mord

Nachdem ein Mann am 22. Dezember 2015 in den Urlaub gefahren war, wurde sein Auto brennend gefunden - vom Fahrer keine Spur. Passanten fanden die Leiche des Mannes vier Tage später an einem abgelegenen Parkplatz. Der Mord glich einer Hinrichtung. Was war passiert? Für den Fall ist eine Belohnung von 10.000 Euro ausgeschrieben.



Kripo Hildesheim: Mit Messern bedroht

Vier junge Menschen waren im Juli 2015 nachts am Rande der Stadt unterwegs. Plötzlich wurden sie von zwei Tätern mit Messern überfallen und ausgeraubt. Bei "Aktenzeichen XY" bittet die Polizei nun um Hinweise. Die Belohnung liegt bei 3000 Euro. sge