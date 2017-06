2017-06-15 13:43:00.0

Thüringen Familiendrama in Thüringen: Vater ersticht zwei Kinder

In Thüringen soll ein Vater auf seine drei Kinder eingestochen haben. Zwei starben.

Bei einem Familiendrama in Altenfeld im Süden Thüringens hat ein Vater nach Erkenntnissen der Polizei zwei seiner Kinder erstochen. Ein drittes schwebt noch in Lebensgefahr. Der Mann wurde festgenommen. Wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Erfurt am Donnerstag mitteilte, hatte er sich ebenfalls Verletzungen zugefügt und sei deswegen im Krankenhaus. Das genaue Motiv der Gewalttat war den Angaben zufolge zunächst unklar.

Die Mutter der Kinder sei in den vergangenen Tagen stationär im Krankenhaus gewesen. Als sie am Donnerstag nach Hause gekommen sei, habe sie ihre Jungs im Alter von einem, drei und vier Jahren schwer verletzt vorgefunden. Für den Ein- und den Vierjährigen kam jede Hilfe zu spät. Auch der 27 Jahre alte Vater sei zu dem Zeitpunkt noch im Haus gewesen.

ANZEIGE

Die Staatsanwaltschaft bestätigte, dass es in der Vergangenheit zwischen den Partnern Gewalt gegeben haben soll. Sie habe sich aber nicht gegen die Kinder gerichtet.

Kinder erstochen - Bürgermeister von Altenfeld "tief betroffen und fix und fertig"

Der Ort Altenfeld steht unter Schock. "Wir sind alle tief betroffen und fix und fertig", sagte Bürgermeister Peter Grimm der Deutschen Presse-Agentur. Die Mutter der Kinder sei im Ort aufgewachsen und erst vor wenigen Monaten mit Mann und Kindern zurückgekehrt. Nun werde überlegt, wie die Gemeinde angemessen auf die Bluttat reagieren könne.

Die für kommende Woche geplante 525-Jahr-Feier sei abgesagt worden. Grimm: "Nach dem, was hier passiert ist, ist uns allen nicht mehr zum Feiern zumute." dpa