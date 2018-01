2018-01-04 12:17:02.0

Österreich Familientragödie in Wien löscht komplette Familie aus

In Wien sind drei Menschen bei einer Familientragödie ums Leben gekommen, darunter ein zehn Jahre altes Mädchen. Es wurde stranguliert.

Eine Familientragödie in Wien hat eine komplette Familie ausgelöscht. Nach den Eltern starb nun auch die zehnjährige Tochter in der Nacht zum Donnerstag in einem Krankenhaus, wie ein Sprecher des Krankenanstaltenverbundes sagte. Das Mädchen und einzige Kind der Eltern war stranguliert worden.

Familientragödie in Wien: Hintergründe unklar

Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Die Obduktion der Leichen soll noch in dieser Woche erfolgen.

Am Mittwochvormittag wurde die Leiche des 41-jährigen Mannes auf offener Straße entdeckt. Er war offenbar bei einem Fenstersturz zu Tode gekommen. Die alarmierten Einsatzkräfte brachen daraufhin die Wohnung auf und stießen auf den Leichnam seiner Ehefrau. Die 45-Jährige wies mehrere Stichverletzungen vermutlich durch ein Küchenmesser auf. Die ebenfalls in der Wohnung anwesende zehnjährige Tochter kam schwer verletzt ins Krankenhaus, wo sie später starb. (dpa)