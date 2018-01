2018-01-08 12:32:04.0

Golden Globes 2018 (Fast) alle trugen Schwarz bei den Golden Globes - außer Barbara Meier

Mit schwarzen Kleidern wollten Frauen bei den Golden Globes gegen sexuelle Übergriffe in der Filmbranche protestieren. Warum das deutsche Model Barbara Meier nicht mitmachte.

Schwarze Roben von schlicht bis ausgefallen sah man in diesem Jahr auf dem roten Teppich der Golden Globes-Preisverleihung in Beverly Hills. Die Frauen der Filmbranche hatten entschlossen, diesmal ausschließlich schwarz zu tragen, um damit gegen die sexuellen Übergriffe in der Filmbranche zu protestieren. Das Thema beherrscht seit der #metoo-Debatte die Schlagzeilen, immer mehr Prominente gehen mit ihren Erlebnissen an die Öffentlichkeit. Bis auf drei Frauen hielten sich alle an den Dresscode - eine, die sich nicht beteiligte, ist das deutsche Model Barbara Meier, die mit einem Blümchenkleid zur Award-Verleihung kam.

Auf Instagram teilte sie mit, dass sie die Aktion grundsätzlich gut finde, einen einheitlichen Dresscode aber als schlechtes Zeichen für ein Thema empfinde, in dem es um die Selbstbestimmung der Frauen geht. Ihre Fans reagieren geteilt auf das Signal - während die einen sagen, sie hätte sich auch in Schwarz körperbewusst kleiden können und sie habe die Debatte nicht verstanden, sehen andere darin ein Zeichen von Stärke. In die Schlagzeilen hat sie es mit ihrer Aktion also in jedem Fall geschafft. ida

