British Airways Flugbetrieb von British Airways weltweit gestört

Lange Schlangen, verärgerte Passagiere: Ein Ausfall der IT-Systeme hat bei der Fluggesellschaft British Airways Chaos ausgelöst. Auch in Deutschland gab es Beeinträchtigungen.

Computerpanne und Chaos bei British Airways: Die größte Fluggesellschaft Großbritanniens hat alle Flüge von den Londoner Flughäfen Heathrow und Gatwick abgesagt. Kunden der Airline mussten weltweit mit Verspätungen und Flugausfällen rechnen.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein Problem in der Stromversorgung einen Ausfall der IT-Systeme verursacht haben. Das sagte der Vorstandsvorsitzende der Fluggesellschaft, Alex Cruz, der britischen Nachrichtenagentur PA am Abend. Es gebe hingegen keine Hinweise auf einen Cyber-Angriff.

Man arbeite an der Lösung des Problems, teilte die Fluggesellschaft laut BBC mit. Zunächst hatte British Airways wegen der Panne nur Flüge bis 18.00 Uhr gestrichen. Nach der Absage für den ganzen Samstag war zunächst unklar, wie es am Sonntag weitergehen würde.

Passagiere seien aufgefordert worden, wegen extremer Staus nicht zu den Londoner Flughäfen anzureisen. Eine Sprecherin der Airline sagte laut PA: «Wir arbeiten intensiv daran, unsere Kunden, die heute fliegen sollten, auf die nächsten verfügbaren Flüge im Laufe des Wochenendes zu buchen. Die, die nicht fliegen können, erhalten eine volle Erstattung.»

In einem Statement der Airline, das auf der BBC-Webseite veröffentlich war, äußerte das Unternehmen sein Bedauern. Der Systemausfall betreffe auch die Call-Center und die Homepage der Airline, wie es weiter hieß. Man werde die Kunden so schnell wie möglich informieren. Dieses Wochenende verreisen viele Briten, da dort am Montag Feiertag ist.

British Airways: Chaos, aber kein Terror

Fluggäste berichteten in den sozialen Netzwerken, dass sie nicht online über die App einchecken konnten. Fotos zeigten lange Schlangen an den Schaltern der Airline in Terminal 5 des Flughafens Heathrow.

In Deutschland berichteten die Flughäfen Frankfurt, Düsseldorf und Hannover von Verspätungen und Flugausfällen. Auch die Airports Belfast, Rom, Malaga und Paris waren betroffen. Beispielsweise in Frankfurt waren drei Flüge nach London abgesagt worden. Drei Maschinen aus der britischen Hauptstadt fielen ebenfalls aus. Über die Passagiere konnte der Flughafenbetreiber Fraport keine Angaben machen. Ein Sprecher ging aber davon aus, dass die meisten auf andere Flüge umgebucht wurden - London wird von Frankfurt aus von vielen Airlines angeflogen.

Für Sonntag sind ab Frankfurt sechs British Airways-Flüge geplant, sieben Maschinen sollen ankommen. Sie seien bisher nicht gecancelt worden, sagte der Sprecher.

Bereits im September 2016 hatte es Probleme mit der IT bei British Airways gegeben. Auch damals kam es an den Flughäfen Heathrow und Gatwick zu langen Wartezeiten.

