China Flugzeug stürzt über Südwestchina ab

In Südwestchina kam es zu einem Flugzeugabsturz. Die Zahl des Todesopfer und die Ursache der Tragödie sind noch ungeklärt. Auch die Identität des Flugzeugs ist noch nicht bekannt.

Ein Flugzeug ist in Südwestchina abgestürzt. Wie viele Opfer es gegeben hat, war zunächst unklar, wie die chinesische Zeitung "Xinjingbao" am Montag unter Berufung auf die Behörden im Kreis Suiyang in der Provinz Guizhou berichtete. Auch die Zahl der Insassen war zunächst nicht bekannt.

Urasche des Absturzes noch nicht geklärt

Nach unbestätigten Berichten soll es sich möglicherweise um ein Militärflugzeug handeln. In Videos und Fotos im Internet, deren Herkunft nicht verifiziert werden konnte, war zu sehen, dass das Flugzeug beim Aufprall auf die Erde in viele Einzelteile zerbrochen und in Flammen aufgegangen war.

In einem Video war nach Angaben der Zeitung zu sehen, wie das Flugzeug mit lautem Krach in niedriger Höhe flog, bevor es abstürzte. Es schien sich um ein größeres Flugzeug zu handeln. Die Umstände des Absturzes seien unklar. Auch die Identität des Flugzeuges konnte zunächst nicht geklärt werden.

Auch der Flugzeugtyp ist noch unklar

Viele Bewohner des Dorfes Qingyuan seien an die Unfallstelle geeilt, hieß es in ersten Berichten. In einem Video waren rauchende Einzelteile zu sehen. Nach diesen Berichten waren am Anfang noch keine Einsatzkräfte vor Ort gewesen.

Das Unglück passierte am Montagnachmittag Ortszeit. Um welchen Flugzeugtyp es sich handelte, war auch von den rauchenden Trümmern nicht erkennbar. Ob das Flugzeug zur chinesischen Luftwaffe gehörte, wie es in ersten Berichten in sozialen Medien hieß, ließ sich nicht sofort bestätigen.

Wenn es sich tatsächlich um ein Militärflugzeug handeln sollte, ist die anfängliche Geheimhaltung nicht verwunderlich. Amtliche chinesische Medien hatten zunächst keine Berichte über das Unglück. (dpa)