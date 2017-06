2017-06-22 08:01:09.0

Hochzeit Frank Stäbler heiratet Freundin Sandra Musch

Hochzeit bei Frank Stäbler: Der Ringer-Weltmeister und "Promi Big Brother"-Teilnehmer gibt seiner Verlobten Sandra Musch das Ja-Wort.

Der Ringer-Weltmeister und "Promi Big Brother"-Teilnehmer Frank Stäbler heiratet seine Freundin Sandra Musch. Wie seine PR-Agentur mitteilte, läuten die Hochzeitsglocken am 1. Juli in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart - kurz nach Stäblers 28. Geburtstag am 27. Juni.

Frank Stäbler will seiner Jugendliebe demnach nach mehr als elf Jahren Beziehung das Jawort geben. Als Gratulanten bei der Hochzeit werden unter anderem Sprint-Olympiasiegerin Kristina Vogel und Turner Marcel Nguyen - zweimaliger Olympia-Zweiter - erwartet.

Stäbler wurde 2012 Europameister und 2015 Weltmeister im griechisch-römischen Stil im Leichtgewicht. 2016 nahm er an der Sat.1-Show «Promi Big Brother» teil, wo er kurz vor dem Finale ausschied. (AZ, dpa)