2017-05-31 13:11:00.0

Hameln Frau hinter Auto hergeschleift: Lebenslange Haftstrafe gefordert

Er wollte seine frühere Partnerin töten und zog sie deswegen an einem Seil hinter seinem Auto her: Das hat ein 39-Jähriger gestanden. Nun erwartet er das Urteil des Gerichts.

Der Mann, der in Hameln seine Ex-Frau hinter seinem Auto hergeschleift hat, soll nach dem Willen der Anklage lebenslang ins Gefängnis. Das Opfer habe reanimiert werden müssen und nur durch ein Wunder überlebt, sagte Staatsanwältin Ann-Kristin Fröhlich am Mittwoch in ihrem Plädoyer im Landgericht Hannover. Es lägen keine Anhaltspunkte für eine Strafmilderung vor. "Er wollte sich über sie erheben, er wollte sie demütigen, er wollte sie töten."

Der 39-Jährige hatte zum Prozessauftakt gestanden, dass er die Mutter seines Sohnes auf grausame Weise töten wollte. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft war die Tat geplant. Angeklagt ist der Mann wegen versuchten Mordes. Das Urteil wurde noch für Mittwoch erwartet.

ANZEIGE

Frau in Hameln hinter Auto hergeschleift - Urteil erwartet

Nach Einschätzung des psychiatrischen Gutachters ist der Angeklagte zwar psychisch gestört, aber voll schuldfähig. Der komplexe Tatablauf spreche gegen eine Affekttat, sagte der Sachverständige. In dem von seinem Verteidiger verlesenen Geständnis hatte der 39-Jährige angegeben, die Tat nicht geplant zu haben. Seile und Axt habe er wegen Gartenarbeiten stets im Auto dabei gehabt.

Der Angeklagte hat wie das Opfer kurdische Wurzeln. Das Paar hatte 2013 nach islamischem Recht geheiratet. Nach Schilderung der Frau begannen die Misshandlungen, als sie zu dem Mann nach Eimbeckhausen bei Bad Münder zog. Im Frühjahr 2014 trennte sie sich von ihm.

Der brutale Mordversuch hatte im vergangenen Jahr bundesweit Bestürzung ausgelöst. In der Kleinstadt Hameln versammelten sich kurz danach Hunderte Menschen zu einer Mahnwache. dpa/AZ

Lesen Sie auch:

Gewaltexzess in Hameln: Frau schildert Martyrium