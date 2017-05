2017-05-19 07:10:25.0

München Freund beim Sex mit Kreissäge getötet: Zwölfeinhalb Jahre Haft für Studentin

Mit einer Handkreissäge tötet eine Frau ihren damaligen Freund beim Sex. Nun ist das Urteil in dem spektakulären Münchner Fall gefallen.

Im Prozess um ein brutales Gewaltverbrechen mit einer Handkreissäge in einer Studenten-WG ist eine Studentin zu zwölf Jahren und sechs Monaten Haft verurteilt worden. Das Landgericht München sprach die 32-Jährige am Freitag des Totschlags an ihrem damaligen Lebensgefährten schuldig.

Die Anklage hatte lebenslange Haft für die damalige Freundin des Opfers gefordert - wegen heimtückischen Mordes. Die Verteidigung hatte auf Totschlag plädiert und eine Freiheitsstrafe von zehn Jahren beantragt.

ANZEIGE

Kreissägen-Tat "erfolgreich verdrängt"

Als Beweismittel galten der Staatsanwaltschaft unter anderem Aufzeichnungen der Studentin, die diese zwei Jahre nach der Tat angefertigt hatte. Darin schilderte sie das Verbrechen. Ihr Freund sei dabei ans Bett gefesselt gewesen. Weil er eine zugeklebte Taucherbrille trug, konnte er nichts sehen.

Vor Gericht hatte die Pädagogik-Studentin das Verbrechen gestanden. Die Umstände der Tat blieben allerdings bis zuletzt unklar. Als Tatmotiv gab die Angeklagte Angst vor ihrem Lebensgefährten an. Ihr damaliger Freund habe sie jahrelang gedemütigt und zu Sexspielen gezwungen, die sie nicht wollte.

Sie könne sich nach wie vor nur daran erinnern, "die Kreissäge nach vorne gedrückt zu haben", sagte sie vor Gericht. Wie es dazu gekommen sei, wisse sie nicht. Für ihre Verteidigerin eine glaubhafte Aussage: "Damit sie überhaupt weiterleben kann, musste sie eine Strategie entwickeln, deswegen hat sie es erfolgreich verdrängt", sagte sie im Anschluss an ihr rund einstündiges Plädoyer.

Erst 2016 kam die Tat ans Licht. Mit ihrem neuen Freund hatte die Angeklagte den Toten im Garten ihrer Wohngemeinschaft vergraben. Der Verlobte sitzt deswegen bereits im Gefängnis. dpa