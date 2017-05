2017-05-03 15:10:32.0

Germany's Next Topmodel GNTM 2017, Folge 13: Viel Wasser und viele Haare

Germany's Next Topmodel (GNTM) bittet die verbliebenen Kandidatinnen in Folge 13 zum Unterwassershooting. Und sonst? Gibt es viele, viele Haare zu sehen.

Germany's Next Topmodel geht in die nächste Runde. Am Donnerstag bittet Heidi Klum ihre Nachwuchsmodels abzutauchen. Beim Unterwassershooting müssen die verbliebenen neun Kandidatinnen in langen (nassen, schweren) Kleidern ihr Können unter Beweis stellen.

GNTM 2017: Heidi Klum bittet zum Unterwassershooting

ProSieben schickt die GNTM-Models in rund drei Metern Tiefe an einen gedeckten Tisch mit Stühlen. Dort sollen sie dann für Unterwasserfotograf Peter Taras posieren. Jury-Chefin Heidi Klum bewertet das Shooting als "eines der schwierigsten" der Staffel. "Die Herausforderung besteht vor allem darin, ruhig zu bleiben und nicht panisch zu werden", sagt sie.

Kandidatin Leticia aus Ingolstadt gibt sich gelassen: "Wenn man erst einmal unten ist, dann ist es vollkommen entspannt", wird die 18-Jährige von ProSieben zitiert. (Hier mehr zu Kandidatin Leticia aus Ingolstadt)

Kandidatin Céline hat unter Wasser Angst

Konkurrentin Céline hingegen fühlt sich weniger wohl. "Ich fühle mich unter Wasser wie in einem Alptraum. Also richtig eingeengt und klein. Ich bekomme dann richtig Angst."

Doch nicht nur viel Wasser erwartet Heidi Klums Topmodels in Folge 13. Die wird auch besonders haarig, wie der Fernsehsender ankündigt. Nach dem Motto "Big Hair" laufen die Kandidatinnen mit Outfits nur aus Haaren einen Haute-Couture-Walk. Ob am Ende wieder alle Models überzeugen? Vergangene Woche hatte Heidi Klum keine der Kandidatinnen nach Hause geschickt. Oder müssen gleich zwei die Sendung verlassen?

Nach Überzeugung von Model Barbara Meier (30) sollten Kleidungsstücke keine Wegwerfartikel sein.

Germany's Next Topmodel: Diese Kandidatinnen sind noch dabei

Team Michael (weiß)

Anh (25) aus Berlin, Carina (19) aus München, Leticia (18) aus Ingolstadt, Romina (20) aus Hambrücken

Team Thomas (schwarz)

Céline (18) aus Koblenz, Lynn (18) aus Beckum, Maja (19) aus Langen, Sabine (23) aus München, Serlina, (22) aus Koblenz

Die Siegerinnen von GNTM 1 von 19 vorherige Seite nächste Seite

Lena Gercke gewann die erste Staffel von Germany's Next Topmodel 2006 im Alter von 18 Jahren.

GNTM-Siegerin Lena Gercke war 2011 bei der Berliner Modewoche dabei, 2012 Jahr hat sie für den Autohersteller Opel Werbung gemacht.

Außerdem sorgt Lena Gerckes Beziehung zu Fußballprofi Sami Khedira immer wieder für Schlagzeilen.

Barbara Meier setzte sich im Finale 2007 von Germany's Next Topmodel durch. Die Mathematikstudentin aus Regensburg (Bayern) war damals 20 Jahre alt.

Bei den Prêt-«-porter-Schauen in Paris stand Barbara Meier für Wolfgang Joop auf dem Laufsteg. Nach eigenen Angaben hat sie bereits für zahlreiche internationale Magazine gearbeitet.

Jenny Hof beeindruckte in der dritten Staffel von Germany's Next Topmodel unter anderem durch ihre 113 Zentimeter langen Beine.

Um sich auf das Abitur zu konzentrieren, legte Jenny Hof eine Model-Pause ein. Nach ihrem Abschluss wollte sie auf den Laufsteg zurückkehren - bislang ist es aber noch ruhig um Jennifer.

Sara Nuru war 2009 die erste dunkelhäutige Siegerin bei Germany's Next Topmodel.

Sara Nuru warb für einen Rasierer und lief auf der New York Fashion Week. In der Komödie «Otto's Eleven» des Komikers Otto Waalkes hatte sie eine Nebenrolle. Im Januar 2012 modelte die GNTM-Siegerin wie schon zuvor wieder auf der Berliner Fashion Week.

Alisar Ailabouni gewann 2010 die fünfte Staffel von Germany's Next Topmodel.

2011 war die oft schüchtern wirkende Alisar zu Gast beim Semper Opernball in Dresden. Bei der Berliner Fashion Week lief sie unter anderem für einen ökologischen Modehersteller.

Jana Beller hieß die Siegerin bei Germany's Next Topmodel 2011.

Doch der Vertrag zwischen ihr und der Klumschen Modelagentur ging in die Brüche.

Jana Bellers Jobs bei One-eins übernahmen die Zweit- und die Drittplatzierte der Casting-Show.

Die 17 Jahre alte Luisa aus Ostfriesland gewinnt die GNTM-Staffel von 2012.

Die 16-jährige Lovelyn holte sich 2013 den Sieg.

Die damals 17 Jahre alte Stefanie Giesinger gewann GNTM 2014. Wenig später war sie auf dem Cover der deutschen Cosmopolitan zu sehen und wurde für einen Opel-Werbespot ausgesucht.

Vanessa Fuchs hat das Finale der zehnten Staffel GNTM 2015 für sich entschieden.

Kim Laura Hnizdo hat Germany's Next Topmodel 2016 gewonnen.

