2017-02-22 07:30:00.0

Germany's Next Topmodel GNTM 2017, Folge 3: Schwindelfreie Models gesucht

In Folge 3 von GNTM 2017 geht es für die Kandidatinnen hoch hinaus. Heidi Klum lässt die Nachwuchsmodels an einem Schiffkran acht Meter über dem Boden baumeln. Wer überzeugt?

Wer Germany's Next Topmodel 2017 werden möchte, muss viele Voraussetzungen erfüllen. Eine davon: schwindelfrei sein. Das zumindest deutet sich in Folge 3 von GNTM 2017 an. Schon in vergangenen Staffeln mussten die Kandidatinnen immer wieder in luftigen Höhen posieren.

GNTM 2017, Folge 3: Kandidatinnen in luftiger Höhe

Dieses Mal hängen die Topmodel-Anwärterinnen in aufwendigen Abendroben, auf einer großen Kiste und bei starken Windböen acht Meter über dem Boden - an einem Schiffskran. Die Kandidatinnen sind aktuell mit Heidi Klum und dem GNTN-Team auf einem Kreuzfahrtschiff durchs Mittelmeer unterwegs. Die Jury-Chefin sagt über das anstehende Shooting: "Die Mädels tragen wunderschöne, lange Tüllkleider. Und: Sie werden zu zweit fotografiert. Da muss man natürlich aufpassen, dass man nicht untergeht."

Doch nicht nur vor der Kamera, sondern - natürlich - auch auf dem Laufsteg müssen die GNTM-Kandidatinnen wieder überzeugen. Deshalb wartet in Barcelona kompetente Unterstützung auf die Topmodel-Anwärterinnen. "Da dieses Jahr viele Mädchen dabei sind, die wirklich noch gar nicht laufen können, haben sich die Jungs Verstärkung geholt. Dieses Jahr gibt es für jedes Team einen Coach", wird Heidi Klum von ProSieben zitiert.

Nikeata Thompson ist neu bei GNTM

Choreografin Nikeata Thompson (hier mehr zum Neuzugang bei GNTM) trainiert die Nachwuchsmodels in Team Michael, also Team Weiß. Sie arbeitet unter anderem für Marken wie Adidas, Balmain, Puma, Reebok und Künstler wie Tom Hanks und Lena Meyer-Landrut.

Für Team Schwarz freut sich Juror Thomas Hayo auf den Catwalk-Trainer Mac Folkes, der sonst Models wie Selita Ebanks, Coco Rocha und Chanel Iman coacht. AZ

"Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum" – immer donnerstags, um 20.15 Uhr, auf ProSieben.