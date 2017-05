2017-05-11 16:00:00.0

Germany's Next Topmodel GNTM 2017: Tränen auf Knopfdruck für das Halbfinale

In Folge 14 sollen die GNTM-Models vor der Kamera Emotionen zeigen und weinen. Für Anh oder Romina wird es das letzte Shooting. Die beiden treten im Shootout gegeneinander an.

In Folge 14 bittet Modelmama Heidi Klum die GNTM-Kandidatinnen zu einem besonders schweren Shooting: Die Mädchen sollen vor der Kamera Emotionen zeigen - und müssen auf Knopfdruck weinen. „Das Shooting ist wirklich wichtig, denn es steht eine große Entscheidung an“, sagt Heidi Klum. Richtig, denn es geht um den Einzug ins Halbfinale.

Beim emotionalen Shooting steht Fotograf Yu Tsai hinter der Kamera, der schon Model Gigi Hadid, Sängerin Janet Jackson oder das jüngste Mitglied der Boygroup Jonas Brothers, Nick Jonas, abgelichtet hat.

ANZEIGE

Damit die Tränen bei den Models fließen, setzen sie sich mit ihren traurigsten Erinnerungen auseinander. Während Céline an ihre Familie denkt, die sie so sehr vermisst, erinnert sich Serlina an ihren Vater. Der ist vor vier Jahren völlig überraschend an einem Herzinfarkt gestorben.

GNTM 2017: Anh und Romina treten im Shootout gegeneinander an

Für Anh oder Romina (Team Michael) wird das tränenreiche Shooting das letzte GNTM-Shooting sein. Die Freundinnen werden in dieser Folge von Germany's Next Topmodel zu Konkurrentinnen, denn sie müssen n einem Shootout gegeneinander antreten.

„Es ist total schrecklich zu wissen, dass auf jeden Fall eine von uns gehen muss", sagt Romina. "Das Shootout ist das Schlimmste, das mir hätte passieren können und das geht mir auch wirklich nahe. Ich bin hier, um ganz weit zu kommen."

Auch Anh findet es schrecklich, gegen ihre Freundin antreten zu müssen. Dennoch sagt sie: "Ich bin nicht bereit, schon zu gehen. Ich will weiterkämpfen. Wir sind jetzt im Viertelfinale und so kurz vorm Ziel."

GNTM-Livewalk mit Liveband

Für den Livewalk vor der GNTM-Jury um Heidi Klum kleidet Designer Philipp Plein die Models mit je zwei Outfits ein. Der Designer hat hohe Ansprüche an die GNTM-Kandidatinnen: „Ich erwarte natürlich, dass die Models Ausstrahlung mitbringen, toll ausschauen und die Kleider richtig wirken lassen.“

Dieses Mal birgt der Walk eine besondere Herausforderung: Die Kandidatinnen müssen mit den Musikern der Liveband Symphoniacs am Rande des Catwalks interagieren. So kurz vor dem EInzu ins Halbfinale wird sich zeigen, welches Model die Nerven behält.

Nach Überzeugung von Model Barbara Meier (30) sollten Kleidungsstücke keine Wegwerfartikel sein.

Designer und GNTM-Jurymitglied Michael Michalsky sagt: „Die Models müssen jetzt beweisen, dass sie das Zeug zu ‚Germany’s next Topmodel‘ haben – ohne Wenn und Aber.“ Der Konkurrenzkampf wächst also. Kandidatin Serlina sagt: „Das ist halt genau das Ding. Wir sind jetzt nur noch wenige Models. Vorher hat man sich immer gedacht, es wird schon gut gehen. Aber jetzt schaut man sich die anderen Mädels an und fragt sich ‚wenn nicht ich, wer dann‘?“ sli

Germany's Next Topmodel 2017 - Wer ist noch dabei?

Die Top 8 der GNTM-Kandidatinnen kämpfen um den Einzug ins Halbfinale. Diese Mädels sind noch im Rennen.

Team Michael: Anh, Romina, Carina, Leticia

Team Thomas: Céline, Lynn, Maja, Serlina

Mehr zum Thema gibt's hier:

GNTM 2017: Ganze Folgen als Wiederholung oder live

GNTM 2017: Wer ist raus und wer ist weiter?