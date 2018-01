2018-01-26 08:30:00.0

Germany's next Topmodel GNTM 2018: Heidi Klum erkennt Naturtalente sofort

"Germany's next Topmodel" 2018 startet am 8. Februar. Nun hat ProSieben die ersten Kandidatinnen vorgestellt. Alle News rund um GNTM 2018 im Blog.

GNTM 2018 ist ab 8. Februar immer donnerstags ab 20.15 Uhr auf ProSieben zu sehen.

Die Jury besteht auch in diesem Jahr aus Heidi Klum, Thomas Hayo und Michael Michalsky. Hier mehr. ANZEIGE

Céline Bethmann aus Koblenz hat die zwölfte Staffel von GNTM gewonnen.

"Germany's next Topmodel" 2018: Alle News zu Staffel 13

26. Januar: Heidi Klum hat einen Blick für begabte Models

TV-Star Heidi Klum (44) hat nach eigener Einschätzung einen Blick für begabte Models. Sie erkenne meistens sehr schnell, welche Teilnehmerinnen ihrer ProSieben-Show "Germany's next Topmodel" zu den Favoriten zählen, sagte sie der Zeitschrift Gala. "Beim ersten Foto-Shooting sehe ich schon, wer ein Naturtalent ist. Manche Mädchen sind in natura sehr schön, aber kommen vor der Kamera eher unfotogen oder langweilig rüber", erklärte Klum. "Manche sind zu schüchtern und können mit den vielen Blicken, die bei unseren Produktionen auf sie gerichtet sind, nicht umgehen."

"Wir haben immer noch super viel Spaß. Solange das so ist und wir Zuschauer haben, wird 'GNTM' bestehen bleiben", sagte Klum der Gala. Klum schließt nicht aus, dass es die Show auch für Männer geben könnte: "Die Überlegungen gab es bereits. Ich kann mir das gut vorstellen und würde Spaß haben, das zu machen. Mal sehen, vielleicht kommt das ja bald."

19. Januar: ProSieben stellt die ersten GNTM-Kandidatinnen vor

ProSieben hat die Kandidatinnen von "Germany's next Topmodel" 2018 vorgestellt. Wer schon vor dem Start der neuen Staffel neugierig ist, kann hier einen Blick auf die ersten Nachwuchsmodels werfen. Die GNTM-Kandidatinnen werden in einem Steckbrief vorgestellt - und stellen sich daneben selbst in kurzen Videos vor. Kandidatin Isabella, 22 aus Pfullendorf, erzählt etwa, dass sie als Kind beinahe schon mal von einem Lastwagen überfahren worden wäre. Und Soraya, 18 aus Zürich, verrät: "Ich wurde als Junge geboren."

Insgesamt präsentieren sich in der Karibik 50 Kandidatinnen der GNTM-Jury. Wer es eine Runde weiter schafft, ist ab 8. Februar auf ProSieben zu sehen.

Hier alle GNTM-Kandidatinnen auf einen Blick.

12. Januar: Heidi Klum wirbt oben ohne für "Germany's Next Topmodel"

Lange ist es nicht mehr hin, bis "Germany's Next Topmodel 2018" bei ProSieben an den Start geht. "Ich freue mich schon riesig", schrieb GNTM-Chefin Heidi Klum am Donnerstag auf ihrer Instagram-Seite - und veröffentlichte ein freizügiges Foto. Oben ohne wirbt sie für die neue Staffel der Casting-Sendung. Die Reaktionen darauf fallen unterschiedlich aus. Viele Instagram-Nutzer teilen ihre Vorfreude unter dem Werbebild, andere kritisieren Heidi Klum und das Format. Oder fragen schlicht: "Warum eigentlich immer nackt?"

2. Januar 2018: ProSieben gibt Starttermin für GNTM 2018 bekannt

Heidi Klum beginnt ab 8. Februar mit der Suche nach "Germany's next Topmodel' 2018 in der Karibik. Das teilte der Sender ProSieben mit. Am Strand stellen Thomas Hayo und Michael Michalsky Jurychefin Heidi Klum 50 Topmodel-Anwärterinnen vor, die sie in ganz Deutschland gesucht haben. "In Kombination mit der paradiesischen Kulisse wird unser Show-Auftakt dieses Jahr einzigartig", ist sich Designer Michael Michalsky sicher.

4. November 2017: Heidi Klum veröffentlicht erstes Foto zu GNTM 2018

Heidi Klum hat ein erstes Foto vom Set von "Germany's next Topmodel 2018" veröffentlicht. Auf ihrer Instagram-Seite posiert sie mit ihren Jury-Kollegen Thomas Hayo und Michael Michalsky - bei strahlendem Sonnenschein am Meer. Das Model schrieb dazu: "Erster Shooting Tag für #GNTM2018 mit meinen zwei Süßen."

18. Oktober 2017: "Germany's next Topmodel" 2018 auf dem Cover von "Harper's Bazaar"

Die Gewinnerin der 13. Staffel von "Germany's next Topmodel" erscheint erstmals auf dem Cover des Magazins Harper's Bazaar. Bislang zierten die Siegerinnen von GNTM immer die Zeitschrift Cosmopolitan. Lena Gercke war die erste und die letzte ist damit offiziell Céline Bethmann. Eine Sprecherin der Bauer Media Group verwies dabei auf "konzeptuelle Änderungen auf beiden Seiten".

Von Lena Gercke bis Céline Bethmann: Die... Sie hat den Bonus, die erste Gewinnerin in Deutschland zu sein: Lena Gercke. Mittlerweile modelt sie nicht nur, sondern moderiert auch verschiedene Sendungen wie "Deutschland tanzt". Foto: Daniel Bockwoldt/dpa

Wir berichten im News-Blog über die Neuigkeiten zu "Germany's next Topmodel", zu den Kandidatinnen und Heidi Klum. (AZ)