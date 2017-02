2017-02-15 08:43:36.0

Germany's Next Topmodel 2017 GNTM-Kandidatinnen auf hoher See: Erste Fotos, erste Abreisen

In Folge 2 von GNTM 2017 beginnen Heidi Klum und die verbliebenen Kandidatinnen ihre Reise durchs Mittelmeer. Dabei warten auf die Top 28 gleich zwei Shootings.

GNTM 2017, Folge 2: Jetzt beginnt die Arbeit. Während es vergangene Woche zum Staffelauftakt von "Germany's Next Topmodel" noch gereicht hat, ein wenig auf und ab zu laufen und dabei zu lächeln, müssen die Kandidatinnen nun zum ersten Mal vor einem professionellen Fotografen posieren, um im Modelwettbewerb eine Runde weiter zu kommen. Der heißt diese Woche Max Montgommery und ist laut Jury-Chefin Heidi Klum "sehr modern, sehr cool und selber noch jung". Was bedeutet, dass er die Kandidatinnen "nochmal mit einem ganz anderen Auge" sieht. Die Herausforderung beim ersten diesjährigen Shooting: beim Stand Up Paddling eine gute Figur machen.

Folge 2 bei GNTM 2017: Kandidatinnen fotografieren sich selbst

Dass sich die verbliebenen 28 GNTM-Kandidatinnen anstrengen sollten, versteht sich von selbst. Schließlich wollen sie "Germany's Next Topmodel" werden, was bekanntlich nur eine von ihnen... Heidi Klums "Mädchen" sollten aber zuvor schon alles geben. Bei einem kleinen "Selbstauslöser-Shooting" an Deck des Kreuzfahrtschiffs, mit dem das Team von GNTM in Staffel 12 durchs Mittelmeer schippert, entscheidet sich nämlich, wer auf der weiteren Reise wo schläft. Die Gewinner ziehen in Luxuszimmer mit Meerblick. Die Verlierer müssen sich im untersten Deck auf engem Raum einrichten.

ANZEIGE

Juror Michael Michalsky sagt dazu: "Die Arbeitsbedingungen werden härter. Die Models müssen unter schweren Bedingungen Leistung bringen. Das ist ein guter Einstieg ins Modelleben. Das Business ist hart, es wird einem nichts geschenkt."

+++ Alle News zu GNTM 2017 im Blog +++

GNTM 2017: Wer kommt weiter?

Für den ersten Entscheidungs-Walk laufen die Nachwuchsmodels dann in langen Haute-Couture-Kleidern aus Neopren-Stoff über den Catwalk auf hoher See. Doch - Achtung - nicht nur an dieser Stelle kann für die Kandidatinnen die GNTM-Reise enden. Die Jury kann eine Kandidatin zu jeder Zeit aus dem Wettbewerb nehmen. Wer eine Runde weiter kommt, sehen Zuschauer am Donnerstagabend in Folge 2 von GNTM 2017. AZ

"Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum" – immer donnerstags, um 20.15 Uhr, auf ProSieben.