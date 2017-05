2017-05-18 11:17:39.0

Germany's Next Topmodel GNTM-Siegerinnen: Das wurde aus Stefanie Giesinger & Co.

Germany's Next Topmodel 2017 ist fast vorbei - am 25. Mai ist Finale. Dann wird ProSieben wieder eine Siegerin küren. Was aus ihren Vorgängerinnen wurde.

Finale bei Germany's Next Topmodel 2017: Am 25. Mai kürt Heidi Klum die Siegerin der aktuellen Staffel. Ob die allen Grund zur Freude hat? Was wurde eigentlich aus den vergangenen Topmodels? Eine Auswahl.

Was wurde aus den GNTM-Gewinnerinnen?

Zunächst zu Kim Laura Hnizdo, Germany's Last Topmodel. Nachdem sie die vergangenen Staffel gewonnen hat, wird sie immer wieder als Model gebucht. Sonst lässt sie sich auf mehr oder weniger wichtigen Veranstaltungen blicken. Noch erfolgreicher ist seit GNTM 2016 nur einer: Ihr Ex-Freund Alexander Keen, dank GNTM besser bekannt als "Honey", schaffte es sogar ins RTL-Dschungelcamp.

Back as a long-haired blonde (but only for 2 days ) My first (and last) red carped with long hair Short or long - what's your favourite ? #duftstars2017 @verlocke_extensions Ein Beitrag geteilt von Kim Laura Hnizdo (@kimlaurahnizdo) am 12. Mai 2017 um 9:47 Uhr

Stefanie Giesinger ist die Social-Media-Queen der ehemaligen GNTM-Kandidatinnen. Allein auf der Fotoplattform Instagram verfolgen knapp drei Millionen Nutzer, was die Siegerin aus dem Jahr 2014 so treibt. Und das ist eine Menge - wie deutlich wird, wenn man dem heute erfolgreichen Model zusätzlich auf Snapchat (steffi_gie) folgt. Beinahe täglich veröffentlicht Stefanie Giesinger Bilder und kurze Videos aus ihrem Alltag. Der besteht auch zwei Jahre nach ihrem Sieg überwiegend aus Modeln.

Back in berlin shot by my bestie @lejannik - REUNITED Ein Beitrag geteilt von Stefanie Giesinger (@stefaniegiesinger) am 17. Mai 2017 um 7:34 Uhr

Jana Beller, 2011 zum Topmodel gekürt, hat dem Model-Business den Rücken gekehrt - zumindest hauptberuflich. Stattdessen verkauft sie heute Brötchen. Die Deutschrussin betreibt mehrere Backshops, unter anderem in München.

Alisar Ailabouni wurde Germany's Next Topmodel 2010. Danach war sie aus der Öffentlichkeit weitgehend verschwunden. Sie war die erste Gewinnerin von GNTM, die nicht aus Deutschland stammt. Die 28-Jährige lebt heute in New York und arbeitet weltweit als Model.

Yesterday's beautiful dress by @nobitalai for the @labiosthetiqueparis show #backstage #nobitalai #labiosthetique Ein Beitrag geteilt von AlisarAilabouni (@alisarailabouni) am 15. Mai 2017 um 11:16 Uhr

Sara Nuru ist die vielleicht sympathischste Topmodel-Gewinnerin. Die heute 27-Jährige hat 2009 den Titel geholt. Die Münchnerin mit äthiopischen Wurzeln ist Botschafterin der Stiftung Menschen für Menschen und engagiert sich für Kinder in ihrer Heimat. Auch als Schauspielerin konnte sie bereits einige Erfahrungen sammeln. Sara Nuru war unter anderem in einer Nebenrolle in der deutschen Kinokomödie "Otto's Eleven" zu sehen.

#mondayvibes #africanvibes Ein Beitrag geteilt von Sara Nuru (@saranuru) am 15. Mai 2017 um 3:03 Uhr

Jennifer Hof nennt sich seit ihrem Sieg 2008 Jenny KL - viel mehr hat man nicht mehr von ihr gehört. 2014 beendete sie ihre Model-Karriere und widmete sich einer kaufmännischen Ausbildung und ihrem ersten Kind. Die Modebranche sei "einfach sehr oberflächlich", daher habe sie beschlossen, mit ihrer Familie ein "ganz normales Leben" zu führen, sagte die heute 26-Jährige in einem Interview.

Die rothaarige Barbara Meier hat 2007 Germany's Next Topmodel gewonnen. Heute tummelt sich gerne auf roten Teppichen. Die 30-Jährige modelt immer noch, daneben arbeitet sie an ihrer Schauspielkarriere. Zumindest kleinere Rollen konnte die GNTM-Siegerin von 2007 bereits ergattern.

Dress of the night By @ziadnakad Thank you @dessangeparis for the amazing hairstyle and @lorealmakeup for the nice makeup! Ein Beitrag geteilt von Barbara Meier (@barbarameier) am 17. Mai 2017 um 16:54 Uhr

Germany's Next Topmodel: Lena Gercke war die erste Siegerin

An Lena Gercke erinnern sich alle Fans von GNTM. Sie ist das erste deutsche Topmodel, hat 2006 den Auftakt gewonnen. Nachdem sie drei Jahre lang die österreichische Variante der Model-Show moderiert hat, ist sie auch heute noch häufig im TV zu sehen, unter anderem bei "The Voice of Germany" und "Deutschland tanzt". Auch mit ihrer Beziehung mit Fußballer Sami Khedira sorgte Lena Gercke für Schlagzeilen, 2015 trennte sich das Paar nach vier Jahren. Seit dem Frühjahr 2016 ist ihre Beziehung zu Kilian Müller-Wohlfahrt offiziell. fla

Enjoying a free weekend in the mountains-- there's nothing more relaxing than pure nature Ein von Lena Gercke (@lenagercke) gepostetes Foto am 3. Sep 2016 um 8:10 Uhr

Die Siegerinnen von GNTM 1 von 19 vorherige Seite nächste Seite

Lena Gercke gewann die erste Staffel von Germany's Next Topmodel 2006 im Alter von 18 Jahren.

GNTM-Siegerin Lena Gercke war 2011 bei der Berliner Modewoche dabei, 2012 Jahr hat sie für den Autohersteller Opel Werbung gemacht.

Außerdem sorgt Lena Gerckes Beziehung zu Fußballprofi Sami Khedira immer wieder für Schlagzeilen.

Barbara Meier setzte sich im Finale 2007 von Germany's Next Topmodel durch. Die Mathematikstudentin aus Regensburg (Bayern) war damals 20 Jahre alt.

Bei den Prêt-«-porter-Schauen in Paris stand Barbara Meier für Wolfgang Joop auf dem Laufsteg. Nach eigenen Angaben hat sie bereits für zahlreiche internationale Magazine gearbeitet.

Jenny Hof beeindruckte in der dritten Staffel von Germany's Next Topmodel unter anderem durch ihre 113 Zentimeter langen Beine.

Um sich auf das Abitur zu konzentrieren, legte Jenny Hof eine Model-Pause ein. Nach ihrem Abschluss wollte sie auf den Laufsteg zurückkehren - bislang ist es aber noch ruhig um Jennifer.

Sara Nuru war 2009 die erste dunkelhäutige Siegerin bei Germany's Next Topmodel.

Sara Nuru warb für einen Rasierer und lief auf der New York Fashion Week. In der Komödie «Otto's Eleven» des Komikers Otto Waalkes hatte sie eine Nebenrolle. Im Januar 2012 modelte die GNTM-Siegerin wie schon zuvor wieder auf der Berliner Fashion Week.

Alisar Ailabouni gewann 2010 die fünfte Staffel von Germany's Next Topmodel.

2011 war die oft schüchtern wirkende Alisar zu Gast beim Semper Opernball in Dresden. Bei der Berliner Fashion Week lief sie unter anderem für einen ökologischen Modehersteller.

Jana Beller hieß die Siegerin bei Germany's Next Topmodel 2011.

Doch der Vertrag zwischen ihr und der Klumschen Modelagentur ging in die Brüche.

Jana Bellers Jobs bei One-eins übernahmen die Zweit- und die Drittplatzierte der Casting-Show.

Die 17 Jahre alte Luisa aus Ostfriesland gewinnt die GNTM-Staffel von 2012.

Die 16-jährige Lovelyn holte sich 2013 den Sieg.

Die damals 17 Jahre alte Stefanie Giesinger gewann GNTM 2014. Wenig später war sie auf dem Cover der deutschen Cosmopolitan zu sehen und wurde für einen Opel-Werbespot ausgesucht.

Vanessa Fuchs hat das Finale der zehnten Staffel GNTM 2015 für sich entschieden.

Kim Laura Hnizdo hat Germany's Next Topmodel 2016 gewonnen.

