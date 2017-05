2017-05-15 21:17:00.0

News-Blog "Game of Thrones": Fünf Spin-Offs geplant

Fans haben sehnsüchtig darauf gewartet: Die beliebte Serie Game of Thrones kehrt im Sommer endlich mit Staffel 7 zurück. Alle Infos zu GoT erfahren Sie in unserem News-Blog.

"Game of Thrones" wird mit Staffel 7 im Sommer 2017 fortgesetzt. In den USA startet die Staffel am 16. Juli.

Staffel 7 von GoT soll mit sieben Folgen ungewöhnlich kurz sein. Für Staffel 8 im Jahr 2018 sind sogar nur sechs Folgen geplant.

Autor George R. R. Martin arbeitet am sechsten Buch der Romanvorlage "Das Lied von Feuer und Eis" - die Veröffentlichung hat sich aber schon mehrmals verschoben.

Game of Thrones 2017: News zu Staffel 7

15. Mai: "Game of Thrones" könnte fünf Spin-Offs bekommen

Anfang des Monates wurde bekannt, dass vier Spin-Offs zu "Game of Thrones" in der Arbeit sind. Wie Autor George R. R. Martin nun in einem Blog-Eintrag ausführt, soll es nun sogar noch Pläne für eine fünfte Serie geben.

Konkrete Angaben machte Martin nicht. Er schrieb aber, dass keine Charaktere aus "Game of Thrones" in den Serien auftauchen sollen. Es werde auch nicht Roberts Rebellion gezeigt - also die direkte Vorgeschichte.

9. Mai: HBO will Leaks mit strengen Regeln verhindern

Wie geht es bei "Game of Thrones" weiter? Da die Serie die Bücher überholt hat, soll das ein Geheimnis bleiben. Im Interview mit CinemaBlend verriet Missandei-Darstellerin Nathalie Emmanuel nun, wie HBO Leaks verhindern will.

Der Sender habe demnach die Regeln dafür verschärft, wer Scripts einsehen darf und wie sie weitergegeben werden. Das laufe in der Regel digital. "Damit wir die Texte bekommen, ist eine zweistufige Verifizierung nötig", sagte Nathalie Emmanuel.

Am Set selbst gebe es zwar auch Notizen für die Proben, doch dafür müsse man unterscheiben. Außerdem sei es Pflicht, sie zurückzugeben. Sender HBO will damit verhindern, dass wieder vor dem Start der Staffel Geheimnisse im Internet gelüftet werden - was in der Vergangenheit durchaus schon vorkam.

5. Mai: TV-Sender HBO plant vier Spin-Offs zu Game of Thrones

Die Erfolgsserie «Game of Thrones» geht wohl in die nächste Runde - zumindest in abgewandelter Form. Der Fernsehsender HBO plant gleich mehrere Spin-Off-Serien der Fantasy-Saga.

Der Fernsehsender HBO plant gleich mehrere Spin-Off-Serien der Erfolgsproduktion "Game of Thrones". Vier Drehbuchautoren sollen gemeinsam mit dem Verfasser der Buchvorlage, George R. R. Martin, vier potenzielle Weiterentwicklungen der Fantasy-Saga entwerfen. Das gab HBO am Donnerstag (Ortszeit) in New York in einer Mitteilung bekannt, die verschiedenen US-Medien vorliegt. Nach der achten und letzten Staffel, die 2018 erscheinen wird, sollen die Auskopplungen demnach "verschiedene Zeiträume von R. R. Martins riesigem und reichem Universums erkunden".

Wann die Fans sich auf die Spin-Offs freuen dürfen, ist noch unklar. "Wir werden uns so viel oder so wenig Zeit nehmen, wie die Autoren benötigen", sagte ein HBO-Sprecher dem "Guardian". "Game of Thrones" ist nicht die erste Produktion, die aufgrund ihres Erfolgs nach dem offiziellen Serienende in die zweite Runde geht: 2015 hatte etwa der Sender AMC die bei Fans beliebte Anwaltsfigur Saul Goodman aus der Serie "Breaking Bad" aufgegriffen und dessen Geschichte in dem Ableger "Better Call Saul" erzählt.

1. Mai: Ed Sheeran singt in "Game of Thrones"

Es ist schon länger bekannt, dass Ed Sheeran einen Auftritt in Staffel 7 von "Game of Thrones" haben wird. Die genauen Details sind geheim - doch den Journalisten von "The Hits Radio" verriet der Sänger nun doch ein paar Details.

Demnach tritt Ed Sheeran in einer Szene mit Maisie Williams auf, die Arya Stark spielt. Darin übernimmt er die Rolle - welch Überraschung - eines Sängers. Bei seinem etwa fünf Minuten langen Auftritt singt er ein Lied und bekommt dabei Lob von Arya Stark. Ed Sheeran verrät aber nicht, in welchem Kontext das passiert.

28. April: Studenten der Elite-Uni Berkeley lernen vom Schöpfer der Dothraki-Sprache

Studenten der US-amerikanischen Elite-Uni Berkeley können jetzt lernen, wie neue Sprachen erfunden werden. Unterrichtet werden sie dabei von David J. Peterson höchstpersönlich, dem Schöpfer der Dothraki-Sprache aus "Game of Thrones".

Im Sommerkurs "The Linguistics of Game of Thrones and the Art of Language Invention" (deutsch: "Die Linguistik von Game of Thrones und die Kunst der Spracherfindung") bringt Peterson den Studenten bei, wie Dothraki funktioniert und wie sie selbst eine neue Sprache entwickeln können. Denn Dothraki ist keineswegs nur unsinniges Kauderwelsch: David J. Peterson hat sich Vokabeln ausgedacht und eine Grammatik entwickelt, die die "Game of Thrones"-Schauspieler lernen müssen.

Für wen die Uni Berkeley im kalifornischen San Francisco zu weit weg ist, gibt es trotzdem die Möglichkeit, Dothraki zu lernen: Vor drei Jahren hat Sprachschöpfer Peterson einen 128-seitigen Sprachführer inklusive Lern-CD herausgegeben.

26. April: Schauspieler sollen mehr als zwei Millionen Euro pro Folge verdienen

Für jede Folge der neuen Staffeln sollen die "Game of Thrones"- Stars bis zu zwei Millionen Pfund (ungefähr 2,3 Millionen Euro) kassieren. Das will die britische Zeitung "Daily Express" enthüllt haben. Demnach sollen die fünf Darsteller Emilia Clarke, Kit Harington, Lena Headey, Nikolaj Coster-Waldau und Peter Dinklage für die siebte und achte Staffel einen neuen Vertrag unterzeichnet haben, der ihnen den Betrag in einer "Bonusklausel" zusichert. Dem Bericht zufolge profitieren die Stars auch von Wiederholungen in den USA.

Damit würden die Game of Thrones Stars zu den bestbezahlten Serienstars aufsteigen. Bisher galten laut "Forbes" die vier Hauptdarsteller der Serie "The Big Bang Theory" mit rund einer Millionen Euro pro Folge als bestbezahlte Schauspieler im US-Fernsehen.

21. April: Fotos aus der neuen Game of Thrones-Staffel veröffentlich

HBO veröffentlichte auf der Making-of-Homepage von Game of Thrones Bilder der Darsteller aus der neuen Staffel. Darauf zu sehen sind neben den neuen Kostümen auch Ausschnitte aus den Spielszenen - eingefleischte Fans können so schon mutmaßen, was mit ihren Helden in Staffel 7 passiert. Insgesamt gibt es 15 Fotos, die von den Dreharbeiten der neuen sieben Folgen stammen.

20. April: HBO und Sky produzieren gemeinsam Serien

Die Konkurrenz auf dem Streaming-Markt ist groß. Anbieter wie Netflix und Amazon Prime dominieren den Markt. Doch nun tun sich zwei Anbieter zusammen: HBO und Sky wollen in Zukunft unter dem Motto "Gemeinsames Serien-Powerhouse" hochwertige Serien auf den Markt bringen.

Bislang vereint sich die Arbeit von HBO und Sky im deutschen Abokanal Sky Atlantic HD. Dort lief auch der Serienhit "Game of Thrones".

11. April: Neue Kostüme in HBO-Werbung zu sehen

Drei Monate müssen sich Fans von "Game of Thrones" noch auf Staffel 7 warten. Doch HBO bewirbt die neuen Folgen schon. Nach einem ersten Teaser-Trailer tauchen nun viele Charaktere der Serie auch in einer Werbung für den Sender auf. Das Besondere daran: Das Video zeigt damit auch die Kostüme der kommenden Staffel. Viel Spaß beim Anschauen:

31. März: Promo-Teaser zu Staffel 7 auf Youtube veröffentlicht

Eine Minute und 33 Sekunden ist das neue Promo-Video "Long Walk" lang, das Game of Thrones-Fans weitere Häppchen zur neuen Staffel gibt, die in den USA am 16. Juli startet. Die Vorfreude bei den Fans scheint riesig zu sein: Der Teaser wurde innerhalb der ersten 15 Stunden bereits rund 35 Millionen Mal auf Facebook und rund fünf Millionen Mal bei YouTube aufgerufen. Was in dem Video, das mit dem Song "Sit Down" der vor allem Anfang der 90er Jahre erfolgreichen britischen Band James unterlegt ist, gezeigt wird? Eigentlich nicht viel - aber sehen Sie selbst:

30. März: Hat Cersei Lannister in Staffel 7 von "Game of Thrones" einen neuen Verehrer?

In einem Interview mit "The Daily Beast" hat Nikolaj Coster-Waldau die Gerüchteküche für die siebte Staffel angeheizt. Der Darsteller von Jaime Lannister - dessen Fangemeinde zunehmend wuchs, je mehr er sich von seiner Schwester und Geliebten Cersei entfernte und sich Brienne von Tarth zuwandte - hätte in dem Gespräch um ein Haar Informationen preisgegeben. Aber auch seine Andeutung reicht schon aus, um die Gerüchteküche brodeln zu lassen.

Als Coster-Waldau mit einer Fan-Theorie konfrontiert wurde, musste er grinsen. Er nannte es eine "großartige Theorie", dass Jaime Lannister die Prophezeiung erfüllen und Cersei umbringen würde, um Brienne zu schützen. Der Schauspieler betonte aber, dass sich Jaimes Leben stets um seine Schwester gedreht habe und er nicht glaube, dass er in der Lage sei, sich Brienne zuzuwenden.

Nikolaj Coster-Waldau schwärmte außerdem weiter von Jaime und erklärte, dass dieser auch ohne seine Schwerthand noch ein mutiger und gewiefter Kämpfer sei: "Er ist nicht wie seine Schwester und sein Bruder, aber er war sein Leben lang auf dem Schlachtfeld und kennt die Schwächen der Menschen und wie es ist, jemanden bedingungslos zu lieben - weil er seine Schwester bedingungslos liebt."

Auf diese Erklärung folgte allerdings ein Satz, bei dem sich der Schauspieler fast verplappert hätte, was "Game of Thrones" Staffel 7 angeht. Er fügte nämlich hinzu: "Außerdem gibt es keine anderen Anwärter [auf Cerseis Hand]. Nun, das ist nicht wahr... aber er muss aufsteigen und den Platz seines Vaters einnehmen. Wow, ich hätte fast etwas von Staffel 7 verraten". Heißt das etwa, dass Cersei einen neuen Verehrer haben wird? Im Interview verriet der Schauspieler jedenfalls nichts mehr dazu.

27. März: Showrunner verraten teuerste Todeszene in "Game of Thrones"

"Game of Thrones" ist bekannt dafür, dass zahlreiche Charaktere sterben. Nun verrieten die Showrunner David Benioff und Dan Weiss auf einem Festival in Texas, was die teuerste Todesszene war. Es ist eine kleine Überraschung: Am meisten hat der Tod von Ser Meryn Trand gekostet, den Arya in Staffel 5 in einem Bordell brutal tötet - wobei sie ihm auch die Augen aussticht. Das war wohl so kompliziert darzustellen, dass jede Menge Geld nötig war.

13. März: Sänger Ed Sheeran hat Gastrolle in "Game of Thrones"

Der britische Popstar Ed Sheeran (26, "Shape Of You") hat einen ungewöhnlichen Auftritt. Der Sänger werde in einer Gastrolle in der amerikanischen Fantasy-Serie "Game of Thrones" zu sehen sein, teilten die verantwortlichen TV-Produzenten David Benioff und Daniel Brett Weiss am Sonntag mit.

10. März: Erste "Game of Thrones" Teaser und Startdatum zur siebten Staffel veröffentlicht

Die siebte Staffel soll am 16. Juli in den USA anlaufen, wie der US-Sender HBO am Donnerstag bekanntgab. In Deutschland ist die preisgekrönte Serie beim Bezahlsender Sky Atlantic ab dem 17. Juli zu sehen.

Schon länger stand fest, dass die ersten Folgen der siebten Staffel nicht wie gewohnt im Frühjahr, sondern erst im Sommer 2017 gezeigt würden. Die Produzenten David Benioff und Daniel Brett Weiss wollten erst später im Winter drehen. Die Produktion fand unter anderem in Island und in Nordirland statt.

In einem Live-Video auf Facebook wurde der Starttermin am Donnerstag verkündet. Dazu hatten die "Game of Thrones"-Macher eine Tafel mit dem Datum in einem riesigen Eisblock eingefroren, der mit Feuerwerfern zum Schmelzen gebracht wurde. Hunderttausende Fans schauten der Aktion zu. Dabei kam es allerdings zu einigen technischen Pannen, der Live-Stream brach vorzeitig ab und musste neu gestartet werden.

Der Sender HBO veröffentlichte zwei erste kurze Werbeteaser. Zu viel wird nicht verraten:

28. Februar: Schauspieler Neil Fingleton stirbt mit 36 Jahren

Der Schauspieler und größte Mann Großbritanniens, Neil Fingleton, ist im im Alter von 36 Jahren gestorben. Das teilte der britische Tall Persons Club auf seiner Facebook-Seite mit. Wie britische Medien berichteten, starb Fingleton am Samstag vermutlich an Herzversagen. Der 2,32 Meter große Brite wurde vor allem als "Mag The Mighty" aus der US-Serie "Game of Thrones" berühmt.

Fingleton wurde in Durham in Nordengland geboren und war vor seiner Schauspielkarriere Basketballprofi in den USA und Spanien. Wegen einer Verletzung musste er den Profisport aber 2007 aufgeben. Danach spielte er in verschiedenen Filmen und Serien mit, unter anderem bei "X-Men: Erste Entscheidung" und der britischen Erfolgsserie "Doctor Who".

2006 berichtete Fingleton dem Guinness-Buch der Rekorde, dass er als Elfjähriger bereits zwei Meter groß war und mit 18 Jahren aufgehört hatte zu wachsen. "Ich habe es nie zugelassen, dass meine Größe eine negative Rolle in meinem Leben spielt", sagte er und fügte hinzu: "Das ist das einzig Schlechte am Großsein: die dummen Bemerkungen und Fragen." Abgesehen davon sei es "toll, groß zu sein."

23. Februar: Schlechtes Wetter behindert Dreharbeiten für die neue Staffel

Schlechtes Wetter behindert offenbar die Dreharbeiten für die neueste GoT-Staffel. Das erhoffte baldige Ende der Drehs könnte sich damit verzögern. Vor allem der starke Wind an den Sets in Island bereiten Schauspielern und Teams große Probleme, berichtet pagesix.com. Dadurch würden die Tonaufnahmen schwierig.

10. Februar: Dreharbeiten für Staffel 7 offenbar vor dem Ende

Die Dreharbeiten für Staffel 7 scheinen sich allmählich dem Ende entgegen zu neigen. Daenerys Targaryen-Darstellerin Emilia Clarke postete unlängst ein Video bei Instagram, in dem sie sich über ihren anstehenden letzten Drehtag freut. Und da die "Mutter der Drachen" bekanntlich ein Hauptcharakter ist, dürften die Arbeiten vor der Kamera auch für den Rest der Crew nicht mehr so lange dauern.

That feeling when at last you're a day away from wrapping season 7. I BELIEVE THIS ONES GONNA BE A MIND BLOWER... #itakemyjobseriouslyiSWEAR... Ein von @emilia_clarke gepostetes Video am 3. Feb 2017 um 5:49 Uhr

06. Februar: Deutscher GoT-Star hört beim Tatort auf

Sibel Kekeli ist der deutsche Game of Thrones-Star. Von 2011 bis 2014 war sie in zwanzig Episoden der Fantasy-Serie als Shae zu sehen. Zuletzt sahen die deutschen TV-Zuschauer sie als Tatort-Ermittlerin. Womit nun Schluss ist. Sibel Kekilli wird im März zum letzten Mal als "Tatort"-Kommissarin zu sehen sein. "Es braucht natürlich eine Portion Mut, nicht weiter zu machen, aber ich möchte als Schauspielerin wieder mehr Freiraum für andere Projekte und Rollenangebote haben", sagte die 36-Jährige in einem Interview.

24. Januar: Neue Darsteller bei Game of Thrones in Staffel 7

Jede Staffel wieder brodelt die Gerüchteküche, welche Schauspieler neu sind im Cast von "Game of Thrones". Auch das Ersetzen von Schauspielern ist dabei nicht selten. Die siebte Staffel scheint ebenfalls mit Neubesetzungen zu arbeiten. In der sechsten Staffel hatte Freddie Stroma die Rolle des Dichon Tarly, Samwell Tarlys Bruder, verkörpert. In Staffel 7 soll diese Rolle von Tom Hopper (Billy Bones aus "Black Sails") übernommen werden, wie "Chip" berichtet. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass "Game of Thrones" sich intensiver mit den Tarlys beschäftigen wird.

Ein weiteres Gerücht dreht sich um die Indie-Band Bastille ("Pompeii", "Things We Lost in the Fire"). Der Seriennews-Seite "Serienfuchs" nach sollen nach Sigur Rós, Of Monsters and Men und Mitgliedern von Coldplay und Snow Patrol nun auch die Musiker von Bastille in "Game of Thrones" auftreten. Sänger Dan Smith hatte bestätigt, dass Bastille auf ihrer Tour das Set der Erfolgsserie besuchen würden. Eine US-Fanseite berichtet aber davon, die Musiker in Wildling-Kostümen bei den Dreharbeiten gesehen zu haben. Die Gerüchteküche um "Game of Thrones" wird wohl bis zur Veröffentlichung der neuen Folgen weiterbrodeln.

19. Januar: Bekommt Game of Thrones eine Spin-off-Serie?

"Game of Thrones" wird im nächsten Jahr enden. Fans dürfen sich aber Hoffnung auf eine Spin-off-Serie machen. HBO-Programmchef Casey Bloys hat sich nun dazu geäußert, dass mit einer neuen TV-Serie die Vorgeschichte erzählt werden könnte.

Er sagt aber auch, dass ein Prequel dieselbe Qualität wie die Hauptserie haben und sich besonders anfühlen müsse. Wenn dafür nicht das richtige Konzept gefunden werde, dann solle man es besser ganz sein lassen.

Konkrete Planungen gibt es noch nicht. Daher ist auch unklar, ob eine Spin-off-Serie auf den Büchern "Die Heckenritter von Westeros" basieren und damit ein Jahrhundert vor Game of Thrones spielen könnte - oder ob die Verantwortlichen eher an eine direkte Vorgeschichte über die Rebellion von Ned Stark und Robert Baratheon denken.

11. Januar: Neues Buch verzögert sich weiter

Fans der Serie "Game of Thrones" müssen noch einige Zeit warten: Im Sommer 2017 soll die neue Staffel kommen. Fans der zugehörigen Buchreihe müssen womöglich noch länger warten - Autor George R. R. Martin hat sich jetzt geäußert:

3. Januar: Game of Thrones rettet irischem Farmer finanzielles Überleben

Die Serie Game of Thrones hat einem irschen Farmer seinen Betrieb gerettet. "Sky News" berichtet, dass sich der Mann auf die Züchtung besonderer Tier-Rassen spezialisiert hat. Dieses Geschäftskonzept hätte ihn beinahe in den finanziellen Ruin getrieben - bis die Macher von Game of Thrones auf den Mann aufmerksam wurden. Denn seine Züchtungen sahen so speziell aus, dass sie wie für die Fantasy-Welt geschaffen schienen. Aus aller Welt kommen dem Artikel zufolge mittlerweile Menschen auf seine Farm, um die besonderen Tiere zu sehen.

1. Januar 2017: Staffel 7 von "Game of Thrones" nicht mit weniger Budget

Staffel 7 von "Game of Thrones" wird nur sieben statt der bisher üblichen zehn Episoden bieten. Wie Schauspieler Iain Glen (Ser Jorah Mormont) Radio Times sagte, bedeute dies aber nicht weniger Budget. In die kommende Staffel werde genauso viel Geld und Zeit fließen wie in die vergangenen. Die Reduzierung der Episoden von zehn auf sieben liege somit auch daran, dass die Szenen nun aufwendiger seien - schließlich steuert alles auf die finalen Schlachten zu.

6. Dezember: "Game of Thrones" - Aemon-Darsteller Peter Vaughan tot

In der erfolgreichen Fantasyserie "Game of Thrones" spielte er den weisen gelehrten Maester Aemon. Nun ist der Schauspieler Peter Vaughan am Dienstag im Alter von 93 Jahren gestorben. Dies teilte seine Agentin Sally Long-Innes mit. Weltweit auf den Bildschirmen präsent war der Brite erst im hohen Alter durch seinen Part in der US-Serie.

Als blinder Gelehrter beriet dieser die Männer der Nachtwache, die das Königreich Westeros gegen Eindringlinge aus dem Norden schützen. In dieser Rolle war Vaughan von der ersten bis zur fünften Staffel (2011 bis 2015) immer wieder mal zu sehen, ehe Maester Aemon hochbetagt den Serientod starb. Zuvor war Vaughan in Großbritannien vor allem durch seine Rolle in der 70er-Jahre-Sitcom "Porridge" bekannt gewesen.

29. November: Staffel 7 von "Game of Thrones": Teaser-Trailer aufgetaucht

Fans müssen noch bis zum Sommer auf Staffel 7 von "Game of Thrones" warten. HBO hat im Fernsehen aber schon einen Teaser-Trailer mit kurzen Szenen gezeigt, der mittlerweile auch seinen Weg ins Internet gefunden hat:

18. November: Video - "Walk of Shame" in lustiger Werbung

In Staffel 5 wurde Cersei mit einem "Walk of Shame" gedemütigt. Was in der Folge ein beklemmender Moment war, wird nun von einer Werbung lustig aufgegriffen. Ein Mann muss dabei Ähnliches erdulden und bekommt von allen Seiten "shame" entgegengeschrien. Am Ende redet auch "Der Berg" ein ernstes Wort mit ihm. Aber warum eigentlich? Hier der Spot:

2. November: Lena Headey soll Drehplan gefährden

GOT-Schauspielerin Lena Headey gefährdet aktuell den Drehplan für die siebte Staffel. Das berichten zumindest mehrere Medien. Der Grund dafür: Die Beziehung zu ihrem Ex-Mann Peter Loughran soll nicht besonders harmonisch sein. Der konkrete Streitpunkt: Sie will ihren Sohn Wylie in England einschulen lassen - ihr Ex-Mann in den USA.

Ein Gericht gab dem Vater recht. Muss Headey nun zurück in die USA (gedreht wird größtenteils in Nordirland)? Oder bringen künftige Gerichtstermine den Drehplan aus dem Takt?

26. Oktober: Achtung Spoiler: Fotos vom Dreh geben Einblicke in Staffel 7

Erst im Sommer 2017 startet Staffel 7 von "Game of Thrones". Jetzt sind im Internet aber Fotos von den Dreharbeiten im Umlauf, die schon einen Teil der Handlung verraten: Auf einem dieser Bilder reicht Jon Schnee Tyrion Lennister die Hand. Auf einem anderen spricht er mit Daenerys Targaryen. Damit passiert offensichtlich das, was viele Fans gehofft haben: Jon und Daenerys verbünden sich, um gemeinsam zu kämpfen. Sie finden die Fotos auf dieser Seite und weitere hier.

14. Oktober: Treffen sich die Stark-Kinder wieder?

Die Dreharbeiten in Nord-Irland laufen. Nun sind Fotos vom Set aufgetaucht. Verraten sie Details über die siebte Staffel? Klar scheint jedenfalls: Maisie Williams (Arya) und Isaac Hempstead-Wright (Bran) sollen gleichzeitig am Set gesichtet worden sein.

Auch Bella Ramsey (Lyanna Mormont), Kit Harington (Jon Snow), Gwendoline Christie (Brienne of Tarth), Lena Headey (Cersei) und Neuzugang Megan Parkinson sollen am selben Tag am Drehort gewesen sein.

Parkinson trage ähnliche Kleidung wie Ayra. Das wirft die Frage auf: Kommt es zur Wiedervereinigung der Starks in Winterfell?

Lyanna Mormont on the set of Game of Thrones season 7! pic.twitter.com/MOY0aOQW1Z — Game of Photos (@gamofphoto) 10. Oktober 2016

27. September: Für GOT wird auch in Spanien gedreht

Die Dreharbeiten für die 7. Staffel von "Game of Thrones" beginnen im Oktober. Wie einige spanische Medien und Blogger berichten, haben sich die Macher von GOT auch Kulissen in Spanien ausgesucht. Demnach wird an drei Orten am Golf von Bizkaya im nordspanischen Baskenlandb für die neue Staffel gedreht.

23. September: Daniel Radcliffe möchte Rolle bei "Game of Thrones"

Daniel Radcliffe ist offensichtlich Fan von "Game of Thrones". In einem Interview mit DigitalSpy sagte er nun, dass er gerne in der Serie mitspielen möchte. Und nicht nur das: Er fände es cool, wenn er dann gleich einen der brutalen Serientode sterben würde, für die GoT berüchtigt ist. Ob ihm dieser Wunsch erfüllt wird? Die Macher der Serie haben sich noch nicht dazu geäußert.

18. September: Game of Thrones gewinnt zwölf Emmys

Mit zwölf Auszeichnungen hat Game of Thrones bei der Emmy-Verleihung 2016 abgeräumt. Unter anderem wurde die Sendung als beste Dramaserie geehrt - aber auch für das beste Drehbuch und die beste Regie. Gleich fünf Schauspieler waren als beste Nebendarstellerin oder bester Nebendarsteller nominiert: Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Peter Dinklage (Tyrion Lennister), Kit Harington (Jon Schnee), Lena Headey (Cersei Lennister) und Maisie Williams (Arya Stark). Sie alle gingen aber leer aus.

15. September: Kehrt Gendry in Staffel 7 von Game of Thrones zurück?

Ein Foto vom Flughafen Belfast versetzt Fans von Game of Thrones in Aufruhr: Demnach soll Joe Dempsie in der Stadt angekommen sein, die einer der Drehorte für die Serie ist. Dempsie hat in den ersten drei Staffeln von GoT den Schmied Gendry gespielt, der ein Bastard von König Robert ist. Nachdem er auf der Flucht in einem Boot aufs Meer hinaus gerudert war, tauchte er aber nicht mehr in der Serie auf. Viele Fans scherzen, er rudere noch immer - doch das neue Foto gibt Hoffnung, dass Gendry in Staffel 7 zurückkehren und eine wichtige Rolle spielen könnte.

5. September: Dreharbeiten zur 7. Staffel haben begonnen

Das Netz verrät alles: Immer mehr User auf Twitter berichten, dass die Dreharbeiten zur 7. Staffel "Game of Thrones" im nordirischen Belfast begonnen haben. Ob Selfies mit den Schauspielern, aufgeregte Tweets über einen gemeinsamen Flug mit ihnen oder lediglich Fotos von Wegweisern zum GoT-Set in und um Belfast - aufmerksame Twitter-User in Belfast gehen allen Hinweisen auf einen Drehstart der 7. Staffel GoT nach.

2. September: Jon Snow ist Kandidat der GoT-Partei

"Game of Thrones" mischt als GoT-Partei scherzhaft im US-Wahlkampf mit. Doch welcher Kandidat soll antreten? Im August durften die Fans abstimmen. Jetzt steht das Ergebnis fest: Jon Snow setzte sich mit 35 Prozent der Stimmen durch. Daenerys Targaryen und Kleinfinger liegen mit 32 und 31 Prozent nur knapp dahinter. Kaum Unterstützer fand dagegen die vierte Kandidatin Cersei - gerade einmal zwei Prozent stimmten für sie. Jon Snow dagegen startet jetzt in den Wahlkampf. Das wird weder Auswirkungen auf die Wahl in den USA haben, noch auf den Ausgang der TV-Serie - Fans dürfen sich aber über dieses Video freuen:

1. September: Jim Broadbent spielt wichtige Rolle in Staffel 7 von Game of Thrones

Jim Broadbent wird in Staffel 7 mitspielen. Wie Entertainment Weekly erfahren hat, übernimmt der Oscar-Preisträger bei Game of Thrones eine wichtige Rolle - wen er genau verkörpern wird, ist aber nicht bekannt. Jim Broadbent war unter anderem in "Harry Potter"-Filmen als Horace Slughornzu sehen.

30. August: Carice van Houten ist Mutter geworden

Melisandre-Darstellerin Carice van Houten hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht. Auf Twitter gab der stolze Vater Guy Pearce bekannt, dass der Junge Monte Pearce heißen wird.

A cute little package arrived and told us his name's Monte Pearce. We think we're gonna keep him. Placenta smoothie anyone? @caricevhouten — Guy Pearce (@TheGuyPearce) 29. August 2016

28. August: Maisie Williams spricht über das Ende von "Game of Thrones"

Maisie Williams, Darstellerin von Arya Stark, hat nach eigenen Angaben keine Probleme damit, dass "Game of Thrones" nach den Staffeln 7 und 8 enden wird. Im Interview mit Variety sagte sie: "Alle guten Dinge müssen zu Ende gehen, sonst sind sie irgendwann nicht mehr gut." Sie finde es toll, dass die Serie nicht künstlich in die Länge gezogen werde.

2. August: Game of Thrones bekommt eigenen Wahl-Werbespot

Während in den USA der Wahlkampf zwischen Clinton und Trump läuft, mischt sich "Game of Thrones" scherzhaft ein. Auf der Website www.thegotparty.com können Fans darüber abstimmen, welcher Kandidat für die GoT-Partei antreten soll: Daenerys, Cersei, Jon oder Kleinfinger. Dazu gibt es auch noch einen Wahl-Werbespot:

30. Juli: Game of Thrones soll nach Staffel 8 enden

HBO-Programmdirektor Casey Bloys bestätigte die Gerüchte, die viele Fans nicht wahrhaben wollten: Game of Thrones soll nach Staffel 8 enden. Die Geschichte sei dann zu Ende erzählt. Doch eines könnte die Fans trösten: Der Programmdirektor schloss ein Spin-off nicht aus - konkrete Pläne gebe es dazu aber noch nicht.

18. Juli: Staffel 7 von "Game of Thrones" startet erst im Sommer 2017

Fans müssen länger auf Staffel 7 von "Game of Thrones" warten. Sie wird nicht wie gewohnt im April starten, sondern erst im Sommer 2017. HBO-Programmdirektor Casey Bloys begründet das damit, dass der Winter in Westeros eingetroffen ist. Für winterliche Schauplätze beginnen die Dreharbeiten in diesem Jahr erst später.

1. Juli: So wurde bei "Schlacht der Bastarde" getrickst

"Schlacht der Bastarde" war die wohl beeindruckendste Folge der Staffel 6. Nun gibt ein Video Einblicke, wie dabei getrickst wurde:

Iloura 2016 Game of Thrones Season 6 breakdown reel from Iloura on Vimeo.

26. Juni 2016: Staffel 6 endet mit spektakulärem Finale

Staffel 6 von "Game of Thrones" ist vorbei und wird nun von Fans sowie Kritikern für das Finale gefeiert, in dem die Geschichte deutlich vorangetrieben wurde und viele wichtige Figuren starben. Nun läuft alles auf eine Schlacht zwischen Daenerys und Cersei hinaus, während sich Jon Snow im Norden auf den Angriff der Weißen Wanderer vorbereiten muss.