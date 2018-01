2018-01-05 15:06:00.0

HBO "Game of Thrones", Staffel 8: Fans müssen bis 2019 warten

Die achte und finale Staffel von "Game of Thrones" erscheint erst im Jahr 2019 - das gab der Sender HBO vor kurzem bekannt. Fans hatten lange auf eine Ausstrahlung 2018 gehofft.

Die achte und letzte Staffel von "Game of Thrones" startet erst 2019.

Autor George R. R. Martin arbeitet am sechsten Buch der Roman-Vorlage "Das Lied von Eis und Feuer". Der Veröffentlichungs-Termin wurde allerdings immer wieder verschoben.

"Game of Thrones", Staffel 8: News im Blog

4. Januar: Jetzt ist es offiziell: Letzte "Game of Thrones"-Staffel erst im Jahr 2019

Fans der HBO-Serie "Game of Thrones" müssen sich gedulden: Die achte und letzte Staffel des Fantasy-Dramas wird erst im Jahr 2019 auf Sendung gehen. Dies gab der US-Sender HBO am Donnerstag bekannt. Ein genauer Starttermin für die geplanten sechs Folgen wurde nicht genannt. Laut der knappen Mitteilung sind David Benioff, Daniel Brett Weiss, David Nutter und Miguel Sapochnik als Regisseure an Bord.

Das mehrfach ausgezeichnete Fantasy-Drama war im vergangenen Sommer in die siebte Staffel gestartet. Fans hatten zunächst gehofft, dass die finale Staffel der Kultserie 2018 erscheint.

"Schickt einen Raben. Die 'Game of Thrones' Briefmarken-Sammlung kommt."

Das britische Postunternehmen Royal Mail hat sich mit Serienproduzent HBO zusammengetan: Ab Ende Januar können Fans von "Game of Thrones" John Schnee, Cersei Lennister oder Daenerys Targaryen mit der Post verschicken - oder die limitierten Briefmarken einfach nur sammeln. Statt "Winter is coming" heißt es auf der Homepage "Stamp Collection is coming". Royal Mail schreibt: "Wir feiern 'Game of Thrones' in einer epischen neuen Briefmarken-Sammlung."

Insgesamt gibt es zehn "Game of Thrones"-Marken mit wichtigen Charakteren der großen Häuser. Sie zeigen John Schnee, Ned, Sansa und Arya Stark, Cersei, Jaime, Tyrion und Tywin Lennister, Olenna Tyrell und natürlich die "Mother of Dragons", Daenerys Targaryen. Ein weiteres Briefmarken-Blatt, das zusätzlich erhältlich ist, beinhaltet außerdem folgende fünf Briefmarken im "Game of Thrones"-Stil: Die Schattenwölfe, die Riesen, die Drachen, den Eisernen Thron, sowie den Nachtkönig und die weißen Wanderer.

Da einige GoT-Produkte von Daily Mail und HBO auf nur 1500 Stück limitiert sind, empfiehlt das Postunternehmen, die Fan-Produkte noch vor dem 23. Januar vorzubestellen. Unter den besonderen Briefmarken-Produkten zu "Game of Thrones" sind etwa ein 24-seitiges "Prestige Stamp Book" mit "Hinter den Kulissen"-Infoseiten zur Anfangssequenz der Serie, dem Set- und Kostüm-Design, den Drachen und "ikonischen Kampf-Szenen". Weitere Sets enthalten spezielle Präsentations-Karten für die Charaktere, gerahmte Briefmarken oder Metall-Plaketten.

29. Dezember: "Game of Thrones" ist die am meisten geklaute TV-Serie - schon zum sechsten Mal in Folge

Drama und Intrigen, Drachen und Wölfe, Nacktszenen und Gewalt: Offenbar hat "Game of Thrones" auch in der siebten Staffel - die viele Fans als "zu Mainstream" kritisiert hatten - auf die richtige Mischung gesetzt. Zum sechsten Mal in Folge ist GoT die "most pirated TV-show on the Internet", oder zu Deutsch: Die Fernsehserie, die am meisten illegal aus dem Internet heruntergeladen worden ist. Das berichtet torrentfreak.com.

Demnach war "Game of Thrones" zum wiederholten Male die Serie, die illegal im Internet geteilt oder weitergegeben wurde. Besonders das Staffelfinale soll demnach eine Menge Zuschauer angezogen haben - legal wie illegal. Die Zahlen, die torrentfreak vorliegen, beziehen sich auf illegales Herunterladen weltweit. Allerdings bezieht sich die Seite hauptsächlich auf Downloads via BitTorrent.

Auf "Game of Thrones" folgt, wie im letzten Jahr ebenfalls, die Zombie-Serie "The Walking Dead". Die DC-Universe-Serie "The Flash" ist in diesem Jahr auf Platz 3, gefolgt von der Sitcom "The Big Bang Theory" und Newcomer "Rick and Morty". Die weiteren Serien in den Top 10 der am meisten illegal heruntergeladenen TV-Serien sind "Prison Break", "Sherlock", "Vikings", "Suits" und "Arrow".

22. Dezember: "Game of Thrones" bringt das Bier zur Serie

Die belgische Brauerei Ommegang hat "Game of Thrones" in Kooperation mit HBO eine weitere Bier-Kollektion gewidmet. Die Brauerei hat in der Vergangenheit immer wieder neue Sorten, angelehnt an "Game of Thrones", herausgebraucht. 2018 sollen nun insgesamt vier neue GoT-Sorten erscheinen.

Das erste Bier der "Royal Reserve Collection" wird Tyrion Lannister gewidmet und heißt "Die Hand der Königin", wie es auf dem offiziellen Blog der Brauerei heißt. Jedes Bier der Kollektion soll eine Hommage an einen jeweiligen "Game of Thrones"- Charakter sein. Das starke Ale, das Tyrion Lannister repräsentiert, soll im April 2018 erscheinen, ist allerdings vorerst nur in den USA erhältlich.

16. Dezember: Die siebte Staffel von "Game of Thrones" gibt es jetzt als Fan-Edition

Im Sommer lief die siebte und vorletzte Staffel von "Game of Thrones" beim Sender HBO - nun ist sie als umfassende Sammleredition auf Blu-ray erschienen (FSK ab 16). Auf vier Discs gibt es dabei nicht nur die sieben Episoden rund um die Helden Daenerys Targaryen, Tyrion Lannister, Jon Snow und Cersei Lannister, sondern jede Menge Zusatzmaterial. So liefert das Special "Legenden und Überlieferungen" mehr zur Mythologie der Geschichte, während der "Episodenführer" Hintergrundinfos zu den Schauplätzen und Figuren bietet.

Fans dürften sich aber besonders über die Beiträge "Von der Phantasie zur Realität" über die Arbeit der Produktionsdesigner sowie "Die Entstehung der Belagerung von Westeros" freuen, in dem Schauspieler und andere Mitwirkende einen spannenden Blick hinter die Kulissen und die Dreharbeiten geben. Hinzu kommt das 45-minütige Extra "Conquest & Rebellion", das so bislang noch nie veröffentlicht wurde.

13. Dezember: Wo werden die Staffel 8-Protagonisten von "Game of Thrones" überall landen?

Der Druck auf den Darstellern von "Game of Thrones" ist groß. Das bestätigte auch John Bradley, der in der Serie Samwell Tarly spielt, gegenüber TV Guide. "Wir wissen, wie leidenschaftlich die Fans dieser Show sein können - auf eine gute Art - und wir wollen ihnen einfach irgendwie das Ende geben, das sie verdienen." Er lobte auch die Macher der Serie. Über das Ende von "Game of Thrones" wollte der Schauspieler natürlich trotzdem nichts verraten.

Dafür verriet er ein Detail, was die finale Staffel 8 von "Game of Thrones" angeht. Laut John Bradley werden die Protagonisten über sich hinaus wachsen müssen. Sie würden in "neuen Gebieten" getestet werden - ob das nun ein neues Setting oder eine völlig neue Situation ist. Nach den letzten Folgen der siebten Staffel dürfte das aber für die wenigsten Fans eine Überraschung darstellen, denn Jon Snow, Daenerys Targaryen und Jaime Lannister waren darin bereits mit Überraschungen konfrontiert worden.

Dennoch verspricht John Bradley neue Aspekte für einige Charaktere der HBO-Erfolgsserie. Denn so ein Wechsel zu neuen Orten und Situation verändert womöglich auch die Figur, in die sich die Darsteller hineingefühlt haben: "Du kannst vorhersagen, wie dein Charakter in allen möglichen Situationen reagieren wird, aber wenn man diese Charaktere in eine neue Umgebung versetzt, stellt man sie immer unter ein Mikroskop, und du musst deinen Charakter ständig neu erforschen." Er verrät: "Jeder der Charaktere wird dieses Jahr an einem Punkt in der Staffel in eine völlig fremde Umgebung versetzt, in der er noch nie war. Das Spannende ist, zu sehen wie sie darauf reagieren und antworten."

7. Dezember: Sansa-Darstellerin Sophie Turner vermutet: Start von Staffel 8 nicht vor 2019

Schlechte Nachrichten für alle "Game of Thrones"- Fans: Die Sansa-Darstellerin Sophie Turner vermutet in einem Interview, dass die finale Staffel von "Game of Thrones" erst 2019 an den Start gehen wird. Einen konkreten Termin nannte die Schauspielerin in dem Interview mit der Zeitschrift Variety allerdings nicht. Auch eine offizielle Bestätigung des Senders HBO steht noch aus.

Die Dreharbeiten gestalten sich aufwendig und teuer. Laut Moviepilot belaufen sich die Kosten einer einzigen Episode der letzten Staffel auf 15 Millionen Dollar. Es soll nur sechs Episoden geben, aber der Aufwand ist durch die monumentalen Schlachten besonders hoch. Über die Länge der einzelnen Folgen wird noch spekuliert.

29. November: Nehmen die Frey-Töchter Rache an Arya Stark?

"Mein Name ist Arya Stark, das sollt Ihr wissen. Das Letzte was ihr sehen werdet, ist eine Stark, die auf euch herablächelt während ihr sterbt." Mit diesen Worten schneidet Arya in "Game of Thrones" Walder Frey die Kehle durch. Mit ihrer neu gewonnenen Maske des toten Frey, versammelt sie die Söhne des Mannes, der ihren Bruder und ihre Mutter getötet hatte, und vergiftet sie. Während ein Sohn nach dem anderen stirbt, spricht Arya eine Warnung aus: "Lässt man einen Wolf am Leben, sind die Schafe niemals in Sicherheit." Die Töchter und Frauen von Walder Frey verschont Arya.

Wird dieser Gänsehaut-Moment ihr nun zum Verhängnis? Laut watchersonthewall soll Danielle Galligan in der letzten Staffel von "Game of Thrones" einen Charakter namens Sarra spielen. In den Romanen von George R.R. Martin gibt es wohl einen Charakter, der ebenso heißt: Sarra Frey. Wie watchersonthewall berichtet, könnte der Name Sarra sich allerdings auch auf einen unwichtigen Nebencharakter beziehen. Zu diesem Zeitpunkt sind jegliche Aussagen zu Staffel 8 Spekulationen.

23. November: Emilia Clarke ist genervt - die verklemmten Spießer gehen ihr furchtbar auf den Geist

Die Schauspielerin wird immer wieder auf ihre Nackt-Sequenzen angesprochen. In einem Interview zeigte sie sich genervt über die anhaltende Diskussion. Sie selbst habe inzwischen keinerlei Probleme mehr mit Nacktszenen. Kritikern wirft die 30-jährige Britin spießige Prüderie vor.

Ihre berühmte Sex-Szene mit Michiel Huisman (Darsteller von Daario Naharis) in der 4. Staffel von "Game of Thrones" sei für sie selbst ein Highlight gewesen. Das sich andere Frauen beim Betrachten der Szene pikiert zeigen, verstehe sie nicht. "Das ist so anti-feministisch" meint Clarke im Interview mit dem Magazin Elle.

17. November: Kino zeigt sämtliche "Game of Thrones"-Folgen am Stück - ein gigantischer Marathon

Sieben Staffeln, 67 Folgen à etwa 50 bis 60 Minuten - das ist jede Menge "Game of Thrones". Nun möchte ein Kino das Unmögliche wagen und alle GoT-Folgen non-stop hintereinander in einem Marathon zeigen.

Das Prince Charles Theater in London veranstaltet den Mega-Marathon am 27. November. Zum ersten Mal wird die komplette Serie auf den großen Bildschirm gezeigt: Am Montagabend geht es um 19:00 Uhr (Ortszeit) los. Ununterbrochen wird "Game of Thrones" bis Donnerstag, 30. November, gezeigt.

13. November: Ellie Kendrick (Meera Reed): HBO hat sich immer noch nicht gerührt

Schauspielerin Ellie Kendrick spielt seit der dritten Staffel die Rolle der Meera Reed in "Game of Thrones". Ob die 27-Jährige in der finalen Staffel mit dabei sind wird, weiß Kendrick jedoch nicht, wie sie in einem Interview mit der britischen Zeitung Metro verrät.

"Es ist lustig, weil mich ständig alle fragen: "Was wird passieren? Bist du mit dabei?" Die Wahrheit ist, ich weiß es nicht", erzählt die "GoT"-Darstellerin. Sie warte immer noch auf einen Anruf von HBO. "Ich warte darauf, dass das Telefon klingelt, aber bis jetzt ist noch nichts passiert. Ich werde es irgendwann rausfinden."

Zuletzt war Ellie Kendrick als Meera Reed in der siebten Staffel zu sehen, wie sie Bran Stark (Isaac Hempstead-Wright) half, nach Winterfell zurück zu kehren. Wie es in der achten Staffel weiter geht? "Ich habe absolut keine Ahnung, was passieren wird", so Kendrick gegenüber Metro. "Ich kann nur hoffen, dass Meera auf einem Drachen zurückkommen und die neue Königin wird. Das wäre ziemlich schön für mich."

7. November: Jason Momoa und Lisa Bonet haben heimlich geheiratet

Nachdem in der vergangenen Woche Gerüchte um eine Hochzeit von Jason Momoa und Lisa Bonet kursierten, bestätigte der "GoT"-Darsteller von Khal Drogo am Montag in einem Interview mit Entertainment Tonight die heimliche Hochzeit.

Bei dem Pressetermin anlässlich seines neuen Films "Justice League" relativierte der Schauspieler jedoch die Neuigkeit. "Ich bin mit meiner Frau seit zwölf Jahren verheiratet", so der 38-Jährige. Der besondere Tag Anfang Oktober sei einfach eine Zusammenkunft ihrer beider Familien gewesen und eine Feier ihrer Liebe. Momoa wäre es lieber gewesen, die Hochzeitszeremonie wäre nicht publik geworden. Er hat in diesem Zusammenhang angekündigt, denjenigen ausfindig zu machen, der die Information durchsickern ließ.

Das Magazin US Weekly hatte vergangenen Donnerstag unter Berufung auf mehrere Quellen als erstes von der Hochzeit berichtet.

25. Oktober: "Jon Schnee"-Darsteller musste beim Lesen des Drehbuchs ständig schniefen

Der Darsteller von Jon Schnee weiß offenbar bereits, wie die finale achte Staffel von "Game of Thrones" endet. Kit Harington gestand während eines Auftritts in der britischen The One Show am Freitag, dass er weinen musste, nachdem er das Drehbuch gelesen hatte.

Der 30-jährige Brite gab zu bedenken, dass sich acht Jahre lang niemand intensiver mit "Game of Thrones" beschäftigt habe. "Es war eine Institution, die länger andauerte, als alle Institutionen in denen ich jemals war. Schule, Schauspielschule und so weiter. Ich werde etwas weinerlich, wenn ich darüber nachdenke", so Harington.

"Es wird ein seltsames Jahr werden, allen tschüss zu sagen und die letzte Szene mit dieser und jener Person zu haben." Darüber, was die Zuschauer im großen Finale erwartet, verlor der Brite allerdings kein Wort.

18. Oktober: 'Cersei'-Darstellerin Lena Headey beschuldigt Harvey Weinstein

Auf Twitter berichtete die 44-Jährige am Dienstag über zwei Begegnungen mit dem Filmmogul Harvey Weinstein, die sie "fassungslos" und "völlig machtlos" gemacht hätten.

Die erste soll 2005 beim Filmfest in Venedig stattgefunden haben, wo der Miramax-Film "Brothers Grimm" gezeigt wurde. Eine anzügliche Geste und Bemerkung Weinsteins habe sie lachend abgewehrt, obwohl sie zutiefst schockiert gewesen sei, schreibt Headey. Danach habe sie keine weitere Rolle mehr in einem Miramax-Film erhalten.

Jahre später bei einem Arbeitstreffen in Los Angeles habe Weinstein vorgeschlagen, er wollte ihr in seinem Hotelzimmer ein Drehbuch geben. Sie habe schon im Aufzug ein ungutes Gefühl gehabt und klargestellt, dass sie an nichts Anderem als Arbeit interessiert sei. Nach Headeys Schilderung habe Weinstein sie nach dieser Äußerung wortlos und wütend zu seiner Zimmertür geführt. Nachdem die Schlüsselkarte nicht funktionierte, sei er noch wütender geworden und habe sie zum Ausgang begleitet. "Erzähle niemandem davon, nicht deinem Manager, nicht deinem Agenten", habe er ihr ins Ohr geflüstert. "Ich bin in mein Auto gestiegen und habe geweint", beschreibt die Schauspielerin ihre Reaktion auf den Vorfall.

Der 65-jährige Weinstein steht seit Tagen im Zentrum eines Skandals um sexuelle Übergriffe im Filmbusiness. Mehrere Frauen werfen ihm Belästigung bis hin zur Vergewaltigung vor. Weinstein bestreitet, Frauen zum Sex gezwungen zu haben.

15. Oktober: Auch 'Sansa'-Darstellerin Sophie Turner und Joe Jonas grüßen als Verlobte

Geht der Wettkampf, den Sansa Stark und Jon Schnee in "Game of Thrones" zuletzt ausgetragen haben, nun etwa auch im echten Leben weiter? Kurz nachdem sich "Jon Schnee" Kit Harington mit seiner ehemaligen Serienpartnerin Rose Leslie, der Darstellerin von Wildling Ygritte, verlobt hat, hat auch seine Serien-"Schwester" - denn eigentlich sind die beiden ja nur Cousin und Cousine - ja gesagt. Sophie Turner, die in GoT Sansa Stark spielt, zeigte auf Instagram ein Bild mit Verlobungsring und dem Kommentar "Ich habe Ja gesagt".

Auch Sophier Turners Verlobter postete das Bild. Auch wenn er kein Darsteller bei "Game of Thrones" ist, so handelt es sich bei "Sansas" Zukünftigen um keinen Unbekannten: Joe Jonas hatte mit seinen Brüdern Kevin und Nick 2005 die von Teenagern umschwärmte Band Jonas Brothers gegründet. 2013 gingen die Musiker aus dem US-Staat New Jersey getrennte Wege.

27. September: 'Jon Snow'-Darsteller bestätigt Verlobung mit seiner früheren Serienpartnerin Rose Leslie

"Game of Thrones"-Star Kit Harington, der in der Serie den Jon Snow (in der deutschen Version: Jon Schnee) spielt, und seine frühere Serienpartnerin Rose Leslie haben sich verlobt. Entsprechende Medienberichte bestätigten die beiden 30-Jährigen mit einer Verlobungsanzeige in der britischen "Times", wie die BBC am Mittwoch berichtete. Das Paar lernte sich 2012 bei den Dreharbeiten für die Fantasy-Saga kennen. Dort verliebten sie sich als Jon Snow und Ygritte ineinander. Zwei Jahre verließ Leslie die Serie, Harington gehört zu den Fanlieblingen der Reihe.

"Wenn du jemanden bereits attraktiv findest und dann in der Show ein Paar spielst, ist es sehr einfach, sich zu verlieben", sagte Harington im vergangenen Jahr der italienischen "Vogue".

Vor wenigen Monaten forderte Hollywood-Star Nicole Kidman (50) Harington in einer Talkshow bereits zur Verlobung auf. "Wenn ihr schon zusammen wohnt, finde ich es irgendwie schön, sich zu verloben." Der britische Schauspieler antwortete: "Ich werde von Nicole Kidman unter Zugzwang gesetzt. Schritt für Schritt."

22. September: George R.R. Martin und Bryan Cogman entwickeln "Spin-off"-Serie

Dass Spin-offs zur beliebten "Game of Thrones"-Serie produziert werden, wissen Fans schon lange. Nun hat der GoT-Schöpfer George R.R. Martin jedoch bekanntgegeben, dass er höchstpersönlich an der Seite von Bryan Cogman am Spin-Off mitwirkt. Auf seinem Blog erklärt Martin, dass er leider noch keine geplanten Details veröffentlichen darf, die Serie soll aber jeden GoT-Fan begeistern.

Martin gibt auch an, es sei eher ein Prequel der Hauptserie von "Game of Thrones" als ein Sequel, es soll also vor der GoT-Timeline spielen.

Derzeit arbeiten Jane Goldman, Brian Helgeland, Max Borenstein und Carly Wray alle an weiteren Serien, die im "Game of Thrones"- Universum spielen. Welche davon es tatsächlich ins TV schafft, bleibt laut Gamestar.de noch offen. Sicher ist allerdings: Keine der bekannten GoT-Charaktere werden in den Serien vorkommen.

21. September: Emilia Clarke hat jetzt blonde Haare

Für ihre Rolle der Daenerys Targaryen in "Game of Thrones" trägt sie seit sechs Jahren eine blonde Perücke. Abseits des Sets war die Schauspielerin stets mit braunen Haaren zu sehen. Doch jetzt ist die 30-jährige frisch erblondet. Auf ihrem Instagram-Account schreibt sie zu dem Foto: "Ich habe es getan. Die Mutter der Drachen trifft auf Emilia. Emilia trifft auf die Mutter der Drachen."

Die Reaktionen der GoT-Fans sind überwiegend positiv. Weil ihre Haare allerdings nicht nur blond, sondern auch kurz geschnitten sind, bleiben sarkastische Kommentare mit Anspielungen auf "Game of Thrones" nicht aus: "Sie wollte nur wie Cersei aussehen", schreibt ein Follower.

The experiment continues. My IQ has stayed around average and my need to be near fire breathing creatures and uncomfortable seats made of iron has trebled. #hereslookingatyoukid #canyoutellthiswasshotonaniphone? #apparentlyblondestakemoreselfies Ein von @emilia_clarke geteilter Beitrag am 20. Sep 2017 um 11:43 Uhr

Das neueste Foto auf Instagram zeigt ihre blonden Haare jetzt trocken und gestyled. Sie schreibt: "Das Bedürfnis, mich in der Nähe von feuerspuckenden Kreaturen und unbequemen Sitzen aus Eisen aufzuhalten, hat sich verdreifacht." Solange Clarke ihre Fans und Freunde nicht nun alle dazu auffordert das Knie zu beugen, bleibt es wohl einfach nur bei einer neuen Frisur.

18. September: Ist Daenerys Targaryen vielleicht gar nicht die Tochter von Aerys?

Die Gerüchteküche um "Game of Thrones" kocht fast über. Besonders, wenn es um Jon Snow und Daenerys Targaryen geht, tauchen im Netz die kuriosesten Theorien auf. Jon ist in Wahrheit der Sohn von Lyanna Stark und Rheagar Targaryen, was ihn zum Neffen der Drachenmutter macht. Damit ist ihre Beziehung ähnlich inzestiös wie die von Jaime und Cersei Lennister - und einer neuen Theorie zufolge hört die Ähnlichkeit zu den Zwillingen nicht so schnell auf.

Digitalspy.com überlegt, ob das Geheimnis um Jon und Dany wirklich so schnell gelüftet sein kann. Schon kurz nach der Ausstrahlung von "Der Drache und der Wolf" hatten sich Fans gefragt, ob mehr hinter der Geschichte der Targaryens stecken könnte, unter anderem, weil Tyrion Lennister sehr besorgt schien. Einem Gerücht zufolge könnte der Grund dafür sein, dass Aegon und Daenerys Targaryen in Wahrheit gar nicht Tante und Neffe, sondern Geschwister sind.

Zumindest in den Romanen, die der HBO-Serie "Game of Thrones" zugrunde liegen, erinnert sich Daenerys Targaryen an ihre Kindheit bei einem Zitronenbaum vor ihrem Haus mit einer roten Türe. Das kann aber nicht stimmen, wenn Dany wirklich nach der Flucht aus Westeros in Braavos aufgewachsen ist - denn dort ist es für Zitronenbäume zu kalt. Warm genug wäre es dafür aber in Dorne, wo Jons Eltern Lyanna und Rhaegar geheiratet haben. Ein Gerücht geht deshalb davon aus, dass Lyanna in Wahrheit zwei Kinder zur Welt gebracht haben könnte.

So ganz kann diese Theorie über "Game of Thrones" aber nicht passen. Denn in den Büchern ist Daenerys einige Monate jünger als Jon. Entweder wurde sie über ihr Alter belogen, oder sie ist die Halbschwester von Aegon - denn Lyanna Stark starb nach dessen Geburt. Unterstützt wird die Geschwister-Theorie auch von einem Interview mit Alfie Allen (Theon Graufreud/Stinker), der Jon Stark mit Luke Skywalker aus "Star Wars" verglich. Außerdem weigerte sich Ned Stark zu Lebzeiten dagegen, Assassinen auf Daenerys anzusetzen. Vielleicht, weil sie in Wahrheit seine Nichte ist?

14. September: Wird das Serienfinale von "Game of Thrones" mehrmals gedreht?

Nicht selten kommen Spoiler von noch nicht ausgestrahlten Folgen direkt vom Produktionsteam. Das kann bei Serien wie "Game of Thrones", die so viel Aufmerksamkeit genießen, schnell zu Ärger bei den Fans führen.

Um dem zu entgehen, sollen laut einem Bericht der US-amerikanischen Zeitung The Morning Call gleich mehrere Versionen der allerletzten GoT-Folge gedreht werden. HBO-Programmchef Casey Bloys soll bei seinem Gastvortrag an seiner früheren Universität Bethlehem's Moravian College gesagt haben: "Sie werden mehrere Versionen vom "Game of Thrones"-Finale drehen, damit niemand wirklich weiß, was passiert".

Darüber hinaus erklärte er, wie es zu dieser Entscheidung kommt: "Bei einer langjährige Serie muss man das so machen. Denn wenn du etwas drehst, wissen es die Leute. Also werden sie mehrere Versionen drehen, damit es bis zum Schluss keine definitive Antwort gibt."

Das wäre nicht das erste Mal, dass ein Serien- oder Staffelfinale mehrere Versionen bekommt. Laut der US-Zeitung wurde bereits für die Erfolgsserie der 1980er "Dallas" der Höhepunkt einer Folge mehrmals und jedes Mal anders gedreht, um zu vermeiden, dass Spoiler an die Öffentlichkeit geraten.

11. September: Was hat der Nachtkönig in "Game of Thrones" vor?

Der Nachtkönig ist von Anfang an eine der bedeutendsten Figuren in "Game of Thrones" gewesen. In der siebten Staffel hat sich die Handlung des Fantasy-Epos von HBO immer weiter zugespitzt, sodass klar ist: Der Nachtkönig und sein Gefolge von Untoten ist die größte Gefahr. Da die Fans erst in Staffel 8 erfahren werden, was das wahre Ziel des blauäugigen Zombie-Anführers ist, gibt es schon verschiedene Theorien und Gerüchte darüber.

Eine der neuesten Theorien stammt von Reddit-Nutzer "Twerkmileyyy". Diese Variante davon, was der Nachtkönig plant, lässt viele Fans wieder hoffen. Denn nachdem der Nachtkönig mit seinem untoten Drachen die Wand abschmolz und so Zugang zu Westeros erlangte, schien das Schicksal sämtlicher Hauptcharaktere besiegelt. Doch glaubt man "Twerkmileyyy", so ist das Ziel der Zombie-Armee gar nicht, möglichst viele Lebende in Untote zu verwandeln.

"Twerkmileyyy" schreibt in seiner Theorie zu "Game of Thrones": "Ich sage vorher, dass der Nachtkönig direkt nach 'God's Eye' geht. (...) Die 'Isle of Faces', in der Mitte von 'God's Eye', ist der Ort, an dem der Pakt zwischen Menschen und den Kindern des Waldes geschlossen wurde. (...) Letztendlich denke ich, sein letztes Ziel ist es, die 'Isle of Faces' zu erreichen und die Magie dort zu nutzen, um seine Untoten-Armee zum Leben zu erwecken."

Sollte diese "Game of Thrones"-Theorie stimmen, so würde der Nachtkönig gar nicht die ganze Welt mit seinen weißen Wanderern einnehmen wollen - sondern den Pakt mit den Kindern des Waldes auflösen und alle verstorbenen zum Leben erwecken wollen. Zusammen mit dem Gerücht, dass es sich bei dem Nachtkönig um Bran Stark handelt, könnte das heißen: Der Nachtkönig will nicht Tod und Verderben, sondern Frieden nach Westeros bringen.

Andererseits ist von den Machern bereits ein "bittersweet ending" für "Game of Thrones" vorhergesagt worden - daher bleibt die Frage offen, ob der Nachtkönig nicht doch eher mit seinen Untoten die ganze Welt einnehmen will und bei dem Versuch mehrere Hauptfiguren in den Tod reißt.

8. September: In Staffel 8 werden GoT-Hauptfiguren zu Untoten

Nikolaj Coster-Waldau spielt in "Game of Thrones" den "Königsmörder" Jaime Lennister. Im Interview mit Esquire.com sollte er eigentlich vor allem über GoT-Staffel 7 reden. Denn Jaimes Trennung von Cersei birgt viele Risiken. Doch neben einer ausführlichen Diskussion zu Jaimes Beweggründen und der Frage, ob Cersei ihn absichtlich nicht vom "Berg" töten ließ - "Das ist das Problem, wenn du jemanden von den Toten zurückbringst: Er ist sehr dumm. Man muss mit seinen Befehlen sehr genau sein." - gab Coster-Waldau auch ein Detail zur achten Staffel bekannt.

Dieses Detail dürfte zwar keinen "Game of Thrones"-Fan überraschen, doch die Bestätigung durch Nikolaj Coster-Waldau sorgt trotzdem für mehr Spannung und Vorfreude auf Staffel 8. Als er im Interview über die Zukunft von Jaime Lennister sprach, erklärte er: "Die Sorge ist, dass ich in einen dieser Untoten verwandelt werde. Das würde nerven. Man weiß, dass einige der Hauptcharakter verwandelt werden. Es wird ein paar blauäugige Hauptcharaktere geben, die herumrennen. Und, Gott, ich hoffe ich bin es nicht. Das sind drei Stunden Make-Up in der Früh."

Der Darsteller von Jaime Lennister witzelt noch, wenn die Produzenten von "Game of Thrones" sein Interview lesen, werde er wohl doch zu einem Untoten werden. Doch auch ohne Bestrafung dafür, dass er dieses Detail verraten hat, wäre eine Verwandlung von Jaime Lennister recht plausibel. Denn nach Staffel 7 ist es unklar, wie es genau mit dem Zwillingsbruder von Cersei weitergehen wird. "Er weiß, dass er eine Art Anführer braucht - ob es nun Jon Schnee ist oder jemand anderes. Sonst geht er in feindliches Gebiet, und er ist ziemlich erkennbar mit dieser goldenen Hand", so Coster-Waldau. Es wäre für ihn ärgerlich, wenn Jaime schon zu Beginn von Staffel 8 getötet würde: "Es wäre so enttäuschend, ich habe es bis Staffel 8 so weit geschafft."

4. September: Fan-Trailer "Westeros - die Serie" spielt in der Gegenwart

Wie würde es wohl aussehen, wenn "Game of Thrones" nicht im Mittelalter spielen würde, sondern heute? Das haben sich wohl die Fans gedacht, die auf YouTube mit einem Account namens "Westeros The Series" (Westeros - die Serie) einen selbstgemachten Trailer veröffentlicht haben. Ihr GoT-Spinoff spielt in der heutigen Zeit - sonst scheint sich aber nicht besonders viel verändert zu haben.

Ein Mann, der auf den großen Anzeigetafeln zu sehen ist - es scheinen die Tafeln des Piccadilly Circus in London zu sein - spricht davon, dass hinter der Mauer nichts existiere. Die Bauchbinde auf dem Bildschirm gibt an, dass es sich bei dem Sprecher um Premierminister Lannister handelt. Sein Rednerpult ist flankiert von den typischen roten Bannern seines Hauses. Doch abseits der Mitteilung, draußern, ist auch eine Meute zu sehen, die das Banner der Starks schwenkt.

Es ist kalt und dunkel, der Fan-Trailer zum "Game of Thrones"-Spinoff "Westeros" zeigt Schnee, Explosionen, Drogen, Sex und den über die Großstadt hinweggleitenden Schatten eines riesigen Drachen. Die Metro rauscht vorbei am Schild des "Targaryen Square". Der Zuschauer sieht die Beine einer Frau, die aus einem Auto aussteigt - gefolgt von vier weißen Pfoten, die denen der Schattenwölfe aus GoT ähneln.

Wer nicht weiß, dass es sich um eine Fan-Produktion handelt, der könnte den Trailer für das "Game of Thrones"-Spinoff für echt halten. In den sozialen Netzwerker haben die Produzenten des kurzen Clips viel Lob für ihren Versuch, die Welt von Westeros in die Gegenwart zu versetzen, bekommen.

1. September: George R.R. Martin spielt in Zombie-Serie mit

Bekannt wurde er vor allem als Autor von "Game Of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer": George R.R. Martin. Privat kann sich Martin vor allem für die Serie "Z Nation" begeistern und hat sich den Spaß nicht nehmen lassen, höchstpersönlich mitzuspielen - als Zombie. Laut RTL II wird in "Z Nation" Folge 21 am Samstag, 2. September ab 00:50 Uhr, sichergestellt, "dass das literarische Hauptwerk von George R.R. Martin auch nach einer Zombie-Apokalypse fertig gestellt werden kann." Im Anschluss zeigt der Sender eine Doppelfolge "Game of Thrones".

RTL II wirbt vor der Ausstrahlung mit der Vielfalt an Untoten in der Serie: Bei "Z Nation" gibt es schnelle Zombies, radioaktiv verstrahlte Zombies, Zombie-Schafe, Alien-Zombies und Phyto-Zombies (halb Mensch, halb Pflanze). Schon vor seinem Erfolg mit der HBO-Fassung von GoT sammelte er Erfahrung mit Fernsehserien: Der Schriftsteller war selbst bereits als Dramaturg für die TV-Serie "Twilight Zone" tätig.

30. August: Warum die Episodenanzahl bei "Game of Thrones" reduziert wird

Während Fans bei den ersten sechs Staffeln von "Game of Thrones" auf jeweils zehn Folgen hinfiebern konnten, sind es zuletzt nur noch sieben Episoden gewesen. Auch in der finalen achten Staffel sollen es deutlich weniger Folgen sein. Viele Fans sind entsetzt - doch es gibt gute Gründe, warum die Episodenanzahl der Erfolgsserie reduziert wurde. Auf filmstarts.de sind die wichtigsten Ursachen dafür aufgeführt worden.

Der vielleicht wichtigste Grund: "Game of Thrones" ist von Staffel zu Staffel aufwendiger zu produzieren geworden. Darauf haben die Macher der Serie D.B. Weiss und David Benioff explizit hingewiesen. Weil die Produktion jeder einzelnen Folge länger dauert, ist in der veranschlagten Zeit nur für weniger Episoden Zeit. Dabei ist davon auszugehen, dass die finale achte Staffel von GoT noch aufwendiger ist, da sie Gerüchten zufolge erst 2019 erscheinen soll.

Aufwendiger als in den früheren Staffeln von "Game of Thrones" sind etwa die Schlachten, die ausführlicher dargestellt werden. Das zeigt sich auch an den Produktionskosten. Während HBO zunächst sechs Millionen Dollar pro Episode zahlte, ist bei Staffel 7 bereits ein Budget von über zehn Millionen Dollar pro Folge erreicht worden.

Ein weiterer Grund für weniger Episoden pro "Game of Thrones"-Staffel ist die vorangeschrittene Erzählung. Gab es in den früheren Folgen noch viele Figuren, die alleine unterwegs waren und deren Schicksal einzeln beleuchtet wurde, so sind die wichtigsten Charakter inzwischen an drei Orten gebündelt: Die meisten Hauptcharaktere waren im Staffelfinale von Staffel 7 in Königsmund, die Starks in Winterfell und einige weitere Figuren an der Mauer im Norden. Diese Bündelung der Handlung spart Füllszenen, wie sie in früheren Episoden üblich waren.

Dazu kommt die Episodenlänge in der finalen achten Staffel. Auch wenn noch keine genauen Angaben veröffentlicht wurden, gehen viele Fans nach den langen Episoden von "Staffel 7 davon aus, dass in Staffel 8 die meisten Folgen Spielfilmlänge haben werden. Die Aufteilung der Spieldauer auf wenige, dafür aber längere Folgen dürfte aus erzählerischen Gründen mehr Sinn machen als eine Aufteilung auf mehr kürzere Episoden.

28. August: So erfolgreich lief "Game of Thrones" auf Sky und das sagen die Fans zu Staffel 7

Hollywoodreife Schlachten, fesselnde Dialoge und der schockierende Tod von Fanlieblingen: Auch die siebte und vorletzte Staffel der Fantasy-Saga "Game of Thrones" hat ihre Anhänger in den Bann gezogen. An diesem Montag lief auf Sky Atlantic HD die letzte der sieben Folgen. Auf Amazon Video, Maxdome und iTunes wird die aktuelle Folge ab Dienstag zur Verfügung stehen.

Die aufwendige TV-Produktion, die auf den Romanen von US-Autor George R. R. Martin basiert, ist längst zu einem weltweiten Phänomen geworden. In den USA schalteten zur Premiere der aktuellen Staffel von "Game of Thrones" über zehn Millionen Menschen ein, der Rekord wurde später nochmal geknackt. Der Kurznachrichtendienst Twitter verzeichnete im ersten Halbjahr 13,8 Millionen Tweets zur Serie. Wie viele Nutzer in Deutschland über "GoT" twittern, konnte das Unternehmen auf Anfrage nicht mitteilen.

Der Pay-TV-Sender Sky, bei dem die neuen Folgen bereits einen Tag nach der Erstausstrahlung bei HBO laufen, spricht von der erfolgreichsten Serie, die dort je gelaufen ist. Sechs Millionen Zuschauer haben dort zusammengezählt die bisherigen Folgen von "Game of Thrones" Staffel 7 im linearen Fernsehen (inklusive Wiederholungen) gesehen. Dazu kommen fast noch einmal genauso viele über Verbreitungswege wie Sky Go, Sky on Demand und Sky Ticket.

Trotz des Hypes um die Serie hatte HBO in den vergangenen Wochen einigen Ärger. Zwei Folgen landeten schon vor der Ausstrahlung im Netz - durch Mitarbeiter eines indischen IT-Dienstleisters und einer Panne bei HBO Spanien. Außerdem stahlen Hacker Drehbücher und erpressten die TV-Bosse. Auch die Fans sind nicht alle rundum zufrieden mit den jüngsten Abenteuern ihrer Helden und monieren Logik-Löcher, vorhersehbare Plots und die Tendenz zum Mainstream. Das Staffelfinale von Staffel 7 konnte trotz ihrer Länge von 80 Minuten nur mit wenigen Überraschungen überzeugen.

24. August: Australien verbietet "Game of Thrones"- Straßenname wegen Inzest-Bezugs

Stannis, Greyjoy und Winterfell - das sind nicht nur Charaktere der US-Kultserie "Game of Thrones", sondern seit kurzem auch Straßennamen in einer neuen Wohnsiedlung in Australien. Doch das gefällt nicht jedem: Der Bauherr des Wohngebiets ist von der örtlichen Behörde dazu gezwungen worden, die "Lannaster Road" umzubenennen. Der Grund: In der Serie haben die namensgebenden Lannister-Geschwister eine romantische Beziehung.

"Sie haben das Verbot des Straßennamens damit begründet, dass es einen Verweis zu Inzest gibt", sagte der Bauunternehmer Gary Smith am Mittwoch (Ortszeit) der australischen Lokalzeitung "Geelong Advertiser". Ein Name einer Straße dürfe nicht zum Ärgernis der allgemeinen Öffentlichkeit werden oder seit langem bestehende, gemeinschaftliche Werte beeinträchtigen, so die Behörde. Da habe es auch nicht geholfen, dass er den Straßennamen in der 80 Kilometer südwestlich von Melbourne gelegenen Stadt Great Geelong von "Lannister" in "Lannaster" umwandelte, um den Bezug zur Serie weniger offensichtlich zu machen.

Die anderen von "Game of Thrones" inspirierten Straßennamen Catelyn Rd, Stannis St, Winterfell Rd, Greyjoy St, Baelish Drive und Tywin St. dürfen weiterhin verwendet werden.

23. August: HBO veröffentlicht Preview-Trailer zur letzten Folge von Staffel 7

"Game of Thrones"-Fans können es wohl kaum noch erwarten: Es trennen sie nur noch wenige Tage bis zur letzten Folge der siebten Staffel.

Nun veröffentlichte der Sender HBO einen neuen Preview-Trailer für Folge 7. Jon Schnee kündigt darin an: "Es gibt nur einen Krieg, der von Bedeutung ist. Und der ist hier."

Hier können Sie sich die Vorschau ansehen:

21. August: Kommt Staffel 8 von "Game of Thrones" erst 2019?

Kommt GoT Staffel 8 erst Ende 2018 oder gar erst Anfang 2019? Noch ist die siebte Staffel noch nicht vorbei, schon drehen sich Gerüchte um den Starttermin des großen Finals. Schauspieler Nikolaj Coster-Waldau (Jaime Lennister) hat in einem Interview jetzt verraten, dass erst im Oktober wieder mit dem Dreh begonnen wird. Grund genug für die Fangemeinde, einmal nachzurechnen.

Für die Dreharbeiten der jetzigen Staffel hatte man sechs Monate gebraucht, für die Nachproduktion noch einmal so lange. Dazu kommt: Die finale Staffel soll zwar nur sechs Folgen umfassen, diese könnten aber jeweils Spielfilmlänge haben. Außerdem werden die Szenen immer aufwendiger, was zwangsweise zu längeren Produktionen führt. Wird das Finale von "Game of Thrones" deshalb vielleicht erst 2019 ausgestrahlt? Sender HBO und die Produzenten wollten sich dazu bislang nicht äußern.

18. August: Instagram-Video von Emilia Clarke zeigt Jon Schnee als Drache

Dass den Darstellern von "Game of Thrones" beim Dreh der siebten Staffel nicht so schnell langweilig wird, beweist ein neues Video auf dem Instagram-Kanal von Emilia Clarke (Daenerys Targaryen). Schließlich sind auch Schauspieler nur Menschen und wollen bei der Arbeit ihren Spaß haben.

Und das haben die Darsteller von "Game of Thrones" auch: Emilie Clarke hat auf der Plattform ein Video präsentiert, wie sich ihr Schauspielkollege Kit Harrington (alias Jon Schnee) kurzerhand in einen Drachen verwandelt. Wie das geht? Harrington macht sich in seinem Jon Schnee-Kostüm kurzerhand den Wind zu Nutze, sodass sein Mantel anfängt zu wehen - und schon ist die Verwandlung vollbracht.

I mean, JEEEZE, one pet of a dragon and he thinks he's one of them. #youknownothingjonsnow #butyoudoknowhowtonotgetblownoffacliffingaleforsewindssotheresalwaysthat #everypunaboutwindicanthinkofinserthere Ein von @emilia_clarke geteilter Beitrag am 17. Aug 2017 um 12:11 Uhr

17. August: Kritik zu Folge 5 von Staffel 7: Das Erzählgeflecht zieht sich zusammen

Achtung, Spoiler! Ja, wieder war in der aktuellen Episode "Eastwatch", die fünfte Folge der siebten Staffel von "Game of Thrones", zu spüren, wie sich das Erzählgeflecht weiter zusammenzieht. Die Figuren treffen sich, völlig neue Konstellationen entstehen. Je präsenter die Untoten-Armee aus dem Norden wird, desto unwichtiger werden persönliche Feindschaften: Bestes Beispiel in der Folge bietet die Schlussszene, wenn Jon Schnee mit Tormund, Sir Davos, Sir Jorah und Gendry von der Burg "Eastwatch" aufbrechen, um Weiße Wanderer zu fangen, und sie einfach die dort Gefangenen Beric Dondarrion, der Rote Priester Thoros von Myr und Sandor Clegane mitnehmen. Alle haben das gleiche Ziel.

Wirklich alle? Littlefinger ist wie immer mehr an der Macht als an allem anderen interessiert. Er beginnt das Game of Thrones nun mit Sansa und Arya, die er wie Schachfiguren gegeneinander in Stellung bringen möchte. Cersei Lennister hat eine Überraschung für ihren Bruder bereit: Ist sie noch einmal schwanger? Klar wird auch, dass sie sich mit einer Königin Daenerys nie abfinden wird. Daenerys wiederum zeigt – gegen den Rat von Tyrion – äußerste Härte, als die Tarlys das Knie vor ihr nicht beugen wollen.

Zwei Höhepunkte der Folge: Wie Jon den Drachen streichelt! Die Fans wissen es schon länger, er immer noch nicht, dass er nicht das uneheliche Kind von Eddard Stark ist, sondern der Sohn von Rhaegar Targaryen und Lyanna Stark. Ah ja, und da war doch noch etwas. Goldy erzählt Sam nebenher, dass die Ehe von einem gewissen Rhaegar annulliert worden sei und er im Geheimen noch einmal geheiratet habe. Ist Jon Snow gar kein Bastard? Stünde ihm der Thron von Westeros dann nicht eher zu als Daenerys?

16. August: HBO veröffentlicht offenbar versehentlich neuste Episode in Spanien

Bei der aktuell laufenden siebten und vorletzten Staffel von "Game of Thrones" hat sich der Sender HBO nun offenbar selbst einen Leak zuzuschreiben. Wie das Medienmagazin DWDL berichtet, wurde in Spanien die neueste Folge der siebten Staffel bereits vorab veröffentlicht - offenbar ein Versehen.

Die Folge war für nächsten Sonntag geplant, wurde aber am Dienstag schon online gestellt. Auch wenn der Fehler nach einer knappen Stunde bemerkt wurde, waren bereits Kopien angefertigt worden. Das bedeutet auch, dass einige Spoiler im Internet unterwegs sind.

Forscher erklärt: Darum ist Game of Thrones so erfolgreich

14. August: In Episode 6 kommen die Weißen Wanderer

In der neuen Folge "Game of Thrones" treffen Jon Schnee und seine Verbündeten auf die Weißen Wanderer. Wenn man dem Teaser-Trailer Glauben schenken darf, kommt es jenseits der Mauer zu einem actionreichen Gefecht mit der Armee der Toten. Jon Schnee, Tormund und Co. schwingen die Schwerter und ziehen blutrünstige Grimassen - doch am Ende zeigt der Trailer, wie sie um ihr Leben laufen.

Mussten sie angesichts der schieren Masse der Weißen Wanderer die Flucht ergreifen? Einen ausführlichen Ausblick auf die Handlung lesen Sie in unserer Vorschau: "Game of Thrones" Staffel 7: Das erwartet uns in Folge 6

13. August: Kostümdesignerin verrät: Für die Nachtwache nutzte sie IKEA-Felle

In "Game of Thrones" Staffel 7 ist es unbestreitbar: Der Winter ist da. Allen voran die Nachtwache muss sich daher warm anziehen - und zwar mit Ludde und Skold, den IKEA-Fellen. Während eines Vortrags im Getty Museum in Los Angeles sprach unter anderem Kostümdesignerin Michele Clapton über die Kostüme in GoT. Obwohl der Vortrag bereits aus dem letzten Jahr stammt, bekommt er aktuell im Netz viel Aufmerksamkeit: Clapton verrät, dass sie für die Kostüme der Nachtwache in Staffel 7 Felle von IKEA verwendet hat. "Die Umhänge sind eigentlich IKEA-Felle. Wirklich wahr. Wir nehmen alles, was wir kriegen können. Wir haben die Felle zerschnitten, geformt und dann starke Lederriemen hinzugefügt", so Clapton (ab 27:30 Min. im Video zu sehen). Sie habe gewollt, dass die Zuschauer die rustikalen Felle förmlich riechen könnten - und diese Authentizität brachten die IKEA-Felle nun einmal mit sich, so scheint es.

12. August: HBO boten Hackern wohl BitCoins im Wert von 250.00 Dollar an

Wie das US-Magazin Variety berichtet, bot der "Game of Thrones"-Sender HBO den Hackern bereits am 27. Juli BitCoins im Wert von 250.000 Dollar an. Dem Magazin liegt offenbar eine entsprechende E-Mail vor. In der Mail forderte HBO außerdem eine Woche Zeit, um die BitCoins in dem Wert zu beschaffen. Das Geld sollte, so formulierte HBO in der Mail, als Belohnung für das Aufdecken einer Sicherheitslücke im System dienen. Die Formulierung war laut Variety durchaus bewusst gewählt, um Zeit zu schinden. Zu dem Zeitpunkt ging man außerdem davon aus, dass eine solche Summe die Hacker bereits zufriedenstellen könnte, heißt es weiter.

10. August: Hacker veröffentlichen Handynummern der "Game of Thrones"-Darsteller

Wie der britische The Guardian berichtet, haben die HBO-Hacker nun persönliche Daten der "Game of Thrones"-Darsteller veröffentlicht. Darunter seien auch Handynummern und persönliche E-Mails. Die Hacker selbst geben an, insgesamt rund 1,5 Terabyte von HBO gestohlen zu haben, darunter auch ganz Episoden und Skripte von beliebten TV-Shows.

Sollte HBO nicht eine Geldsumme im Millionenbereich zahlen, so die Hacker, sollen alle gestohlenen Daten online veröffentlicht werden, heißt es weiter. Die Zahlung soll laut Guardian innerhalb von drei Tagen erfolgen.

9. August: Unser Zwischenfazit zu Staffel 7

In den Folgen 3 und 4 ist Staffel 7 von "Game of Thrones" richtig in Schwung gekommen. Es tut der Serie gut, die Buchvorlage längst überholt zu haben. Denn so kann sie jetzt viel besser, selbstbewusst auf filmische Mittel beim Erzählen zu setzen.

Folge 4 war ein gutes Beispiel für die hohe Qualität, die die Serie weiter bietet. Zum einen konnte bei der Schlacht die Trick-Film-Abteilung ihr Können zeigen. Zum anderen glänzen die Schauspieler. Allein der Blick von Tyron, als er seinen Bruder Jamie auf der anderen Seite des Schlachtfelds sah, erzählte ganze Geschichten. Unser Zwischenfazit: Großartig!

Unsere ausführliche Kritik zur Staffel-Halbzeit lesen Sie hier: Halbzeit in Staffel 7 von Game of Thrones – Zeit für ein kurzes Resümee

In Folge 5 von "Game of Thrones" kommen die Weißen Wanderer

In Folge 5 muss sich Jon Schnee für den Kampf gegen die Weißen Wanderer wappnen und Daenerys ihre Armee erweitern - das verrät der Trailer zur neuen Folge der 7. Staffel. Cersei gibt sich unterdessen trotz der Niederlage von Jaimes Truppen sicher, einen bevorstehenden Kampf gegen Daenerys zu gewinnen.

Das Schicksal ihres Bruders beschäftigt auch Fans, die sich in der neuen Folge eine Auflösung erhoffen: Wie geht es nach dem gemeinen Cliffhanger der 4. Folge "Game of Thrones" weiter? Mehr dazu lesen Sie in unserer ausführlichen Vorschau: "Game of Thrones" Staffel 7: Das erwartet uns in Folge 5 "Eastwatch"

8. August: Hacker veröffentlichen Skriptmaterial einer noch nicht erschienenen Folge

Wie der US-amerikanische Hollywood Reporter berichtet, haben der oder die Hacker neues "Game of Thrones"-Material veröffentlicht. In einem Brief an den HBO verlangten die Hacker Geld und übten weiter Druck auf den Sender aus.

Der oder die Hacker sollen demnach einen frei zugänglichen Link zu internen E-Mails sowie der Skript-Zusammenfassung einer bislang unveröffentlichten Folge veröffentlicht haben. Die E-Mails umfassen offenbar einen Zeitraum von etwa einem Monat und beinhalten weitere Details zur beliebten Serie.

7. August: Neuer Vorschau-Trailer für Folge 5 der siebten Staffel

Wieder hat HBO einen neuen Preview-Trailer zu Game Of Thrones veröffentlicht. Es gibt einen Ausblick auf Folge 5 - dabei herrscht aber Spoiler-Alarm. GoT-Fans sehen sich den Trailer besser nur dann an, wenn sie die vierte Folge schon gesehen haben.

4. August: Daenerys lässt in Folge 4 ihre Drachen los

So hatte sich Daenerys ihre Rückkehr nach Westeros nicht vorgestellt: Sie hat mehrere mächtige Verbündete verloren. "Ich bin am verlieren", muss sie in Folge 4 von Staffel 7 feststellen. Sie hat genug von den schauen Plänen von Tyrion, die Cersei alle durchschaut hatte. Stattdessen holte sie zum Gegenschlag aus.

In der vergangenen Folge ließ sie sich noch ausreden, ihre Drachen einzusetzen. Doch die Lage hat sich geändert, weswegen Daenerys ihre mächtigsten Waffen einsetzt. Gleichzeitig wird ein Bündnis mit Jon Schnee immer wichtiger für sie. Hier eine ausführlichere Vorschau auf die nächste Folge von "Game of Thrones": Staffel 7, Folge 4: Daenerys schlägt zurück

Hacker kündigen neue Leaks an

Der Hackerangriff bereitet Sender HBO weiterhin Probleme. Hacker haben noch eigenen Angaben 1,5 Terabyte an Daten gestohlen - darunter auch Material zu "Game of Thrones". Dadurch gab es bereits Leaks.

Nun haben die Hacker weitere Leaks im Wochentakt angekündigt. Den nächsten soll es am Sonntag geben. Zu welchen Serien dann genau gestohlenes Material veröffentlicht wird, ist nicht bekannt. HBO selbst hat sich nicht dazu geäußert, was genau gestohlen wurde - Insider sprechen aber von tausenden geheimen Dokumenten.

So erklären Wissenschaftler den Erfolg der Serie

Der weltweite Hype um die Fantasy-Saga "Game of Thrones" ("GoT") ist aus Sicht der Wissenschaft durchaus erklärbar. "Der Knackpunkt ist eine inneren Spannung zwischen knallhartem Realismus und Fantasy", erklärte Kulturtheorie-Professor Jan Söffner von der Zeppelin Uni in Friedrichshafen am Bodensee.

Im Gegensatz zu herkömmlicher Fantasy, die meist gängigen Schemata folge, komme bei "GoT" tatsächlich immer alles anders, als man denke. Man frage sich immer, was passiert, wer das letzte Wort haben und wie die Sache ausgehen wird.

Söffner hält "Game of Thrones" zwischen Mittelalter, Drachen und Untoten tatsächlich für "etwas sehr Großes", das man wohl auch in 100 Jahren noch kenne. Zwar habe die Serie noch nicht die Dimension und vor allem die Figuren von "Star Wars", womit George Lucas mehrere Generationen von Kindern beeinflusst habe.

Doch sei es viel komplexer und größer aufgezogen als etwa Tolkiens Weltklassiker "Herr der Ringe". Entscheidend sei, wie US-Autor George R.R. Martin die Story weiterführe und ob die TV-Serie ihr Niveau bis zum Schluss halten könne.

1. August: US-Medien: Hacker-Angriff bei HBO soll "Game of Thrones" betreffen

Der Pay-TV-Sender HBO ist Opfer eines Hacker-Angriffs geworden, wie US-Medien am Montag berichteten. Es seien kürzlich durch Datenraub Informationen entwendet worden, zitierte die US-Zeitschrift Entertainment Weekly aus einer Mitteilung von HBO. Laut Tagesschau berichtet, soll unter anderem das Drehbuch einer bislang unveröffentlichten "Game of Thrones"-Folge gestohlen worden sein. Der Cyber-Vorfall werde untersucht, Sicherheitsexperten seien eingeschaltet worden.

Der Entertainment Weekly zufolge sollen die Hacker in einer anonymen E-Mail an Reporter "Game of Thrones"-Inhalte als gestohlenes Material erwähnt haben. Demnach sollen auch die Serien "Ballers" und "Room 104" betroffen sein. Ingesamt seien 1,5 Terabyte Daten gestohlen worden.

31. Juli: Das erwartet die Fans in Folge 3, Staffel 7

Am Sonntagabend ist in den USA die dritte Folge der siebten Staffel von "Game of Thrones" ausgestrahlt worden. In Deutschland können Fans hier die Serie im TV und Stream sehen.

In Folge 3, Staffel 7 soll das lang erwartete Treffen von Jon Schnee und Daenerys Targaryen stattfinden. Zuvor war Jon Schnee bereits aufgebrochen, um der Einladung von Daenerys zu folgen.

Derweil kehrt Euron nach Königsmund zurück und lässt sich nach seinem Triumph feiern. Er ist gekommen, um Cersei sein Geschenk zu übergeben - wichtige Verbündete von Daenerys, die er nach der Schlacht auf See gefangen nehmen konnte. Hier lesen Sie eine ausführlichere Vorschau: Game of Thrones: Auf dieses Treffen haben Fans lange gewartet

