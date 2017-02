2017-02-10 07:54:00.0

GNTM 2017 "Germany's Next Topmodel": Leticia aus Ingolstadt überzeugt Heidi Klum

Heidi Klum sucht auf ProSieben wieder "Germany's Next Topmodel". Bei der neuen Staffel mit dabei: Leticia, 18, aus Ingolstadt. In Folge 1 hat sie die Jury direkt überzeugt.

"Germany's Next Topmodel" ist wieder da. Schon zum zwölften Mal sucht ProSieben Deutschlands bestes Nachwuchsmodel. Gestern Abend ist die neue Staffel gestartet - mit einer Kandidatin aus Ingolstadt: Leticia, 18 Jahre alt, Schülerin an der Fachoberschule.

GNTM 2017 mit Kandidatin Leticia aus Ingolstadt

Sie ist eine von 50 Kandidatinnen, die bereits bei einem Vorcasting zu GNTM 2017 überzeugt hatten und gestern in Folge 1 ihr Modeltalent unter Beweis stellen durften (mehr dazu hier). Das hat gut geklappt. Die Jury, bestehend aus Michael Michalsky, Thomas Hayo und Chefin Heidi Klum, war begeistert von der 18-Jährigen. Sie habe nicht nur "ein besonderes Gesicht", hieß es. Leticia schaffte es also problemlos in Runde zwei und darf nun mit 28 weiteren GNTM-Kandidatinnen nach Marseille reisen. Dort wartet auf sie ein Kreuzfahrtschiff - neben jeder Menge Model-Aufgaben.

Warum die Ingolstädterin mit kongolesischen Wurzeln bei der Sendung mitmacht? "Weil ich jedem zeigen will, dass ich das Zeug dazu habe, Model zu werden", sagte Leticia vorab im ProSieben-Interview.

Und weiter: "Mein Lächeln ist mein Markenzeichen - und meine Wimpern natürlich." Mit aufgeklebten Wimpern findet sich die 18-Jährige nach eigener Aussage schöner - sie trägt sie sogar beim Schlafen.

Für die kommenden Wochen bei "Germany's Next Topmodel" wünscht sich Leticia "bodenständige Kandidatinnen". "Ich hoffe, dass die Mädels alle total lieb sind", so die Kandidatin aus Ingolstadt.

"Der weiteste Weg beginnt mit einem Schritt." - TM Ein von Leticia Jolie (@lxtiw) gepostetes Foto am 21. Nov 2016 um 11:10 Uhr

Schafft es Leticia unter die Top Ten bei GNTM 2017?

Erste Boulevardmedien mutmaßen indes bereits, dass es die Ingolstädterin bei der Castingsendung weit bringen wird. Denn: Leticia wurde bei der amfAR-Gala in New York an der Seite von Lynn, ebenfalls Kandidatin bei GNTM 2017, und Heidi Klum gesehen. Und treue Zuschauerinnen wissen: Wer die Chefin der Modelsendung dorthin begleiten darf, hat es meist bis in die Top Ten geschafft. Im vergangenen Jahr waren das Kim Hnizdo, Germany's Next Topmodel 2016, und Elena Carrière. AZ

Hier gibt es das Video-Interview mit GNTM-Kandidatin Leticia auf prosieben.de.

Respect yourself enough to walk away from anything that no longer serves you, grows you, or makes you happy! @xsteffieshutupx Ein von Leticia Jolie (@lxtiw) gepostetes Foto am 18. Apr 2016 um 9:08 Uhr