Samstagslotto, 3. Juni 2017 Gewinnzahlen: Bei Lotto am Samstag winken heute 27 Millionen Euro

Dieser Jackpot lohnt sich: Bei Lotto am Samstag heute, dem 3. Juni 2017, kommen 27 Millionen Euro zur Ausschüttung. Die Vorschau zum Samstagslotto heute.

Lotto lohnt: Heute, am Samstag, den 3. Juni 2017, liegen 27 Millionen Euro im Jackpot. Der Grund: Beim vergangenen Mittwochslotto vom Mittwoch, 31. Mai 2017, hatte kein Spieler das ganz große Glück und beim Lotto am Mittwoch wurde der Jackpot nicht geknackt. Es hatte nicht einmal ein Spieler die sechs richtigen Zahlen ohne Superzahl angekreuzt. Der Jackpot steigt darum heute auf 27 Millionen.

Werden Sie heute, am Samstag, 3. Juni 2017, zum Multimillionär? Hier sind die Gewinnzahlen, die Sie zum Millionär lassen werden können:

Lottozahlen Samstag, 3. Juni 2017

Lottozahlen: 24 - 31 - 32 - 35 - 37 - 46

Superzahl: 3

Spiel 77: 3 1 8 5 9 2 6

Super 6: 0 0 4 1 5 9

(alle Angaben ohne Gewähr)

Lotto am Samstag, 03. Juni: Das sind die Gewinnzahlen der Ziehung beim Samstagslotto

Lotto am Mittwoch und Lotto am Samstag zählen zu den beliebtesten Lotterien der deutschen Glücksspieler: Etwa 20 Millionen Lotto-Spieler hoffen Woche für Woche auf die richtigen Gewinnzahlen bei der Lottoziehung.

Tippt beim Lotto 6 aus 49 zum zwölften Mal hintereinander niemand die richtigen Lottozahlen plus Superzahl, wird bei der 13. Ziehung der Hauptgewinn in jedem Fall ausgeschüttet. Auch die erste Zwangsausschüttung ist noch gar nicht lange her: Am 14. Mai 2016 holte sich ebenfalls ein Spieler aus Nordrhein-Westfalen die Millionen.

Lotto-Jackpot und Vierlinge: Wahrscheinlichkeiten im Vergleich 1 von 12 vorherige Seite nächste Seite

Auch wenn sich die Zahl der Mehrlingsgeburten wegen Hormonbehandlungen in den vergangenen Jahrzehnten erhöht hat, sind eineiige Vierlinge für Experten eine Sensation.

Die Wahrscheinlichkeit beträgt 1 zu 13 Millionen.

Andere Wahrscheinlichkeiten im Vergleich:

1:85 - Wahrscheinlichkeit von Zwillingen

1:8000 - Gefahr im Straßenverkehr zu Tode zu kommen

1:500 000 - Gefahr bei einem Zugunglück umzukommen

1:1 Million - Gefahr bei Naturkatastrophen zu sterben

1:3,5 Millionen - Möglichkeit eines tödlichen Schlangenbisses

1: 14 Millionen - Lottogewinn mit 6 Richtigen

1: 20 Millionen - Gefahr durch Blitzschlag getötet zu werden

1:140 Millionen - Gewinn des Jackpots (6 Richtige plus Superzahl)

1:300 Millionen - Wahrscheinlichkeit einer tödlichen Hai-Attacke

Lottozahlen im Live-Stream und im TV

Die Ziehung der Gewinnzahlen bei Lotto am Samstag findet am Samstag immer um 19.25 Uhr statt. Am Montag darauf werden dann wieder die aktuellen Lotto-Quoten veröffentlicht. Die Lottoziehung wird als Live-Stream im Internet unter www.lotto.de sowie als Aufzeichnung im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt - mittwochs um 18.54 Uhr im ZDF, samstags um 19.57 Uhr im Ersten.