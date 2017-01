2017-01-09 06:13:00.0

Golden Globes 2017 Golden Globes: Diese Filme und Schauspieler haben gewonnen

Die Golden Globes gelten als Stimmungsbarometer für die Oscar-Verleihung. In der Nacht auf Montag wurden sie verliehen. Die Gewinner der Golden Globes 2017 in der Übersicht.

Hollywoods Auslandspresse hat am Sonntag zum 74. Mal die Golden Globes verliehen. Die Preise für Film und Fernsehen wurden in Beverly Hills überreicht. Sieben Wochen vor der Oscar-Verleihung hat dabei die Musical-Romanze »La La Land» ordentlich abgeräumt: Sieben Preise gab es für den Streifen - unter anderem den Preis für die beste Komödie oder das beste Musical und die beste Regie. Die beiden Hauptdarsteller Ryan Gosling und Emma Stone wurden als beste Darsteller in einer Komödie oder einem Musical ausgezeichnet.

»La La Land» erhielt aber auch den Preis für die beste Filmmusik und den besten Song. Die Golden Globes werden vom Verband der Auslandspresse vergeben, sie gelten als Stimmungsbarometer für die Oscar-Verleihung. Die Gewinner in der Übersicht:

Bestes Filmdrama: - «Moonlight»

Beste Komödie/Musical: - «La La Land»

Bester Schauspieler in einem Filmdrama: - Casey Affleck («Manchester by the Sea»)

Beste Schauspielerin in einem Filmdrama: - Isabelle Huppert («Elle»)

Bester Schauspieler in einer Komödie/Musical: - Ryan Gosling («La La Land»)

Beste Schauspielerin in einer Komödie/Musical: - Emma Stone («La La Land»)

"Zoomania" ist bester Animationsfilm und erhält Golden Globe

Bester Nebendarsteller: - Aaron Taylor-Johnson («Nocturnal Animals»)

Beste Nebendarstellerin: - Viola Davis («Fences»)

Beste Regie: - Damien Chazelle («La La Land»)

Bestes Drehbuch: - Damien Chazelle («La La Land»)

Beste Filmmusik: - Justin Hurwitz («La La Land»)

Bester Filmsong: - City Of Stars, Justin Hurwitz aus «La La Land»

Bester Animationsfilm: - «Zoomania»

Bester nicht-englischsprachiger Film - «Elle» (Frankreich) dpa