2018-02-14 15:51:01.0

Ruhrgebiet Gruppe junger Männer soll Schülerinnen vergewaltigt haben

Im Ruhrgebiet soll eine Gruppe junger Männer mehrere Schülerinnen vergewaltigt haben. Die Polizei hat drei Verdächtige festgenommen.

Eine Gruppe junger Männer soll im Ruhrgebiet mehrere minderjährige Schülerinnen vergewaltigt haben. Drei Verdächtige im Alter von 19 bis 23 Jahren sitzen bereits in Untersuchungshaft, wie die Polizei Essen am Mittwoch mitteilte. Die Ermittler werfen ihnen unter anderem Vergewaltigung, versuchte Vergewaltigung und sexuelle Nötigung in mindestens sechs Fällen vor. Nach einem 18-Jährigen wird gefahndet. Gegen einen 16-Jährigen, dessen Name und Aufenthaltsort bekannt sind, werde ebenfalls ermittelt - wegen seines jungen Alters liege aber kein Haftbefehl vor. Die mutmaßlichen Täter kommen laut Polizei aus Gelsenkirchen.

Mehrere Mädchen im Ruhrgebiet vergewaltigt

Bei den bisher bekannten drei Opfern handele es sich um 16 Jahre alte Mädchen. Nach den bisherigen Ermittlungen hat es jeweils im Dezember und im Januar eine Vergewaltigung sowie im Januar eine versuchte Vergewaltigung gegeben. Den Fahndern ist wegen der Chat-Verläufe außerdem ein vierter Fall im November 2017 bekannt, bei dem sie das Opfer aber noch nicht namentlich kennen. Außerdem gehen die Ermittler von zwei weiteren Fällen im Januar 2018 aus. Die erste Festnahme erfolgte schon am 17. Januar, einen Tag nach dem jüngsten bekannten Fall. Weiteren Verdächtigen sei man durch die Auswertung von Handy-Chats auf die Spur gekommen.

Die mutmaßlichen Täter sollen über soziale Netzwerke oder Bekannte Kontakt zu den Mädchen aufgenommen haben. "Die Täter wollten schon im Vorfeld das Vertrauen der Mädchen gewinnen und sie emotional an sich binden", sagte Ulrich Schmitz vom Kriminalkommissariat in Essen. Die Vorgehensweise sei stets ähnlich gewesen. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Gruppe in wechselnder Tatbeteiligung für die Sexualstraftaten verantwortlich ist. Zunächst habe sich ein junger Mann der Gruppe mit dem jeweiligen Mädchen getroffen. Dann seien weitere Männer dazugekommen. Mit einem Auto sei man gemeinsam durch die Stadt gefahren: "Dabei wurde den Mädchen unter einem Vorwand das Handy abgenommen, um sie hilflos zu machen", sagte Schmitz von der Polizei Essen. Danach sei es an einem entlegenen Ort wie einem Waldstück zu den Sexualstraftaten gekommen. Immer seien vier junge Männer daran beteiligt gewesen. Die Tatorte waren demnach Gelsenkirchen und Essen. Alle drei der Polizei bekannten Opfer erstatteten Anzeigen. Die Polizei Essen ruft dringend weitere betroffene Mädchen auf, sich zu melden. (dpa)