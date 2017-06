2017-06-22 16:31:00.0

Gunter Gabriel Gunter Gabriel ist tot: Schlagerstar stirbt kurz nach 75. Geburtstag

Der Schlagerstar Gunter Gabriel ist tot. Er starb am Donnerstag im Krankenhaus in Hannover an den Folgen eines Unfalls. Er hatte sich als Anwalt des "Kleinen Mannes" inszeniert.

Erfolge, Abstürze, Comebacks: Gunter Gabriels Leben glich einer Achterbahnfahrt. Nun ist er gestorben - nach einem Treppensturz.

Der deutsche Schlagersänger Gunter Gabriel ist tot. Am 11. Juni hatte der nordrhein-westfälische Countrybarde noch seinen 75. Geburtstag gefeiert, jetzt starb er an den Folgen eines Unfalls. Wie die Bild-Zeitung zuerst berichtet hatte, sei der Sänger vor einigen Tagen schwer von einer Steintreppe gestürzt und habe sich dabei einen Halswirbel gebrochen. Wie das Blatt weiter berichtet, habe das Herz von Gunter Gabriel nach drei Operationen aufgehört zu schlagen. ANZEIGE Gunter Gabriel ist tot: Erinnerungen an großen Country-Sänger Über die Sympathiewerte des Schlagersängers konnte man streiten. Denn Gunter Gabriel polarisierte zeitlebens. Unbestritten ist wohl, dass Gunter Gabriel mit seiner Musik erfolgreich war. Er wurde mit dem Award der German American Country Music Federation (GACMF) ausgezeichnet. Abgesehen von der Band „Truck Stop" hat ein Deutscher die Country-Nische noch nie so intensiv besetzt wie er. Gabriel spielte sich dabei als Anwalt und Kämpfer für Schwerarbeiter und sozial Benachteiligte auf. Mit großem Erfolg. Schlagerstar Gunter Gabriel: Mit diesen Songs hatte er Erfolg In den deutschen Charts war Gunter Gabriel zum ersten Mal 1974 aufgetaucht - und zwar mit dem Lied "Er ist ein Kerl". Es folgten Hits wie "Hey Boss, ich brauch mehr Geld", "Komm unter meine Decke" oder "Willy Klein, der Fernsehmann". Unverkennbar war der ebenfalls verstorbene Johnny Cash das musikalische Vorbild von Gunter Gabriel. Auf dem Album „Gabriel singt Cash" spricht Johnny Cash sogar das Intro. Gunter Gabriel war aber auch als Songwriter erfolgreich. Er schrieb unter anderem für Peter Alexander, Frank Zander oder Juliane Werding große Hits. Trotz seines Erfolgs plagten den Schlagersänger aus Westfalen, der zuletzt in Hamburg-Harburg auf einem Hausboot lebte, immer wieder Geldsorgen. Gunter Gabriel war lange gesundheitlich und finanziell angeschlagen Viel Geld kosteten ihn seine Frauen. Viermal war der Sänger, der in Bünde in Westfalen geboren ist, verheiratet. Seine Kinder Yvonne, Patricia, Liesamarie und Gabriel stammen von vier Frauen. Um seine Steuerschulden zu tilgen, bot der ständig klamme Musiker sogar Wohnzimmerkonzerte für 1000 Euro pro Abend an. Wegen Beleidigung stand Gabriel öfter vor Gericht. Im Jahr 2014 wegen Körperverletzung, weil er im Streit seine damalige Lebensgefährtin Papaya verprügelt hatte. Auch gesundheitlich war Gabriel, der jahrelang Alkohol- und Drogenprobleme hatte, schon seit einiger Zeit schwer angeschlagen. Im Jahr 2010, als er sich nach fünf Tagen freiwillig aus dem RTL-Dschungelcamp verabschiedete, musste er wegen Herzrhythmusstörungen ins Krankenhaus. Bereits seit über 14 Jahren hat Gabriel Probleme mit dem Herzen. 2003 erlitt er einen Herzinfarkt und 2008 einen Herzanfall. AZ/wla