Tatort heute Handlung und Kritik: Das erwartet Sie heute im Tatort aus Münster

Der Tatort aus Münster heute ist eine Wiederholung aus dem Jahr 2008. Thiel und Boerne ermitteln im Umfeld einer Industriellenfamilie - und geraten mal wieder aneinander.

"Krumme Hunde" heißt der Tatort aus Münster, der heute (20.15 Uhr, hier können Sie den Trailer sehen) im Ersten läuft. Die Folge ist keine Erstausstrahlung, sie wurde bereits im Jahr 2008 zum ersten Mal gesendet. Hier erfahren Sie, worum es in dem Fall geht.

Handlung: Darum geht es beim Tatort aus Münster heute

Privatdetektiv Peter Mang wird halbnackt in einer Baugrube gefunden. Er hat eine Hunde-Tätowierung im Nacken und Einstichwunden im Rücken. Kommissar Thiel und Professor Boerne müssen sich fragen: Ist der Privatdetektiv Opfer seiner geheimen Ermittlungen geworden. Die Spur führt Kommissar Thiel zur Villa der Industriellenfamilie Rummel. Die Ehe von Sabine und Markus Rummel scheint nach außen hin intakt, tatsächlich bröckelt die saubere Fassade aber. Peter Mang hatte Fotos aufgenommen, die zeigen, dass der Werkschef und seine neue Assistentin Christine Schauer mehr verbindet als nur ein Arbeitsverhältnis. Beauftragt wurde der Privatdetektiv von Alfred Wesskamp. Der ehemalige Werksmitarbeiter ist ein älterer Freund des Hauses Rummel.

Wesskamp verrät Kommissar Thiel auch, dass die Firma unter der Führung von Markus Rummel wirtschaftlich jüngst in eine Schieflage geraten ist. Derweil ermittelt Professor Boerne wieder mal auf eigene Faust. Dass ihm der ermordete Privatdetektiv zum Verwechseln ähnlich sah, lässt den Rechtmediziner nicht los. Die auffällige Tätowierung des Toten führt ihn in ein einschlägiges Münsteraner Tattoo-Studio. Hier trifft er auf den Weißrussen Jan Sievic - und dessen Kampfhund.

Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Der Tatort lockt Sonntag für Sonntag Millionen vor den Fernseher. Aber wer ermittelt eigentlich wo? Diese 22 Kommissare bzw. Teams sind derzeit im TV-Einsatz. Foto: Marion von der Mehden (NDR), dpa

Kritik: Lohnt es sich, bei "Krumme Hunde" einzuschalten?

Ein Tatort aus Münster geht eigentlich immer. Das haben sich wohl auch die Programmplaner der ARD gedacht. Das ständige Hickhack zwischen Professor Boerne und Kommissar Thiel erreicht regelmäßig Top-Einschaltquoten. Auch diese Folge ist typisch für den Münsteraner Tatort: Der eigentliche Fall tritt in den Hintergrund.

Bei "Krumme Hunde" ist es jedoch schon zu viel des Guten: Zwischen den familiären Verwirrspielen rund um das wie immer glänzende Duo bleibt für den Fall rund um einen toten Privatdetektiv und ein mittelständisches Unternehmen in der Krise kaum noch Zeit. Dafür sorgt unter anderem Boernes greiser Erbonkel Rudolf. Dazu garantiert Riesendogge Wotan Slapstick-Szenen wie aus dem Vorabendprogramm. Unterhaltsam - und doch einer der schwächeren Tatorte aus Münster.

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen am Sonntag

Derzeit ist der Tatort in der Sommerpause. Es werden am Sonntag alte Folgen der Krimiserie wiederholt. Erst Ende August gibt es neue Folgen des Tatorts. Den Auftakt machen die Wiener Kommissare Moritz Eisner und Bibi Fellner in der Folge mit dem Titel "Virus". Die nächsten Tatorte in der Übersicht:

23. Juli: "Tatort: Einmal wirklich sterben" (München, Wiederholung)

6. August: "Tatort - Hundstage" (Dortmund, Wiederholung)

13. August: "Tatort - Das Muli" (Berlin, Wiederholung)

20. August: "Tatort - Satisfaktion" (Münster, Wiederholung)

27. August: "Tatort - Virus" (Wien, Erstausstrahlung) kos