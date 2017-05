2017-05-07 10:29:49.0

"Nachtdienst" Handlung und Kritik: Das erwartet Sie im Polizeiruf aus München

Kein Tatort heute, dafür übernehmen die Kollegen vom Polizeiruf in München. Dabei brilliert Kommissar von Meuffels bei seinen nächtlichen Ermittlungen in einem Altenheim. Was Sie bei "Nachtdienst" erwartet.

Heimbewohner Claus Grübner (Ernst Jacobi) und Kommissar Hanns von Meuffels (Matthias Brandt) in einer Szene des "Polizeiruf 110: Nachtdienst" aus München Foto: Hendrik Heiden, BR/die film gmbh