2017-01-29 09:30:13.0

Tatort heute Handlung und Kritik: Das erwartet Sie im Tatort aus Saarbrücken

Der Titel des neuen Tatort aus Saarbrücken deutet bereits an, um was es geht: schwierige Familienverhältnisse. Was die Zuschauer bei "Söhne und Väter“ erwartet.

„Söhne und Väter“ heißt der neue Tatort aus Saarbrücken, der heute (20.15 Uhr, hier geht's zum Trailer) im Ersten läuft. Hier erfahren Sie, worum es geht, was bei den Kommissaren läuft - und, ob sich das Einschalten lohnt.

Handlung: Darum geht es beim Tatort aus Saarbrücken heute

Alles beginnt mit einem makaberen Schülerstreich: Nachdem Karim, Pascal und Enno in ein Beerdigungsinstitut eingebrochen und ein Ringelschwänzchen zwischen die Pobacken ihres verstorbenen Lehrers Dirk Rebmann geklemmt haben (weil er nun mal "ein totales Schwein und Arschloch" war), schläft der total betrunkene Enno auf einer Rollbahre ein. Seine Kumpels lassen ihn zurück, am nächsten Morgen ist der Junge tot. Erfroren in der Kühlkammer.

Das ruft Hauptkommissar Jens Stellbrink (Devid Striesow) und sein Team auf den Plan. Doch was zunächst wie ein Schülerstreich mit tödlichem Ausgang aussah, ist auf den zweiten Blick doch etwas komplizierter. Und als Stellbrink an der Leiche des toten Lehrers - ein Ex-Radprofi - auch noch Symptome einer Vergiftung entdeckt, müssen sogar zwei Todesfälle aufgeklärt werden.

Stellbrink und seine Kolleginnen Lisa Marx (Elisabeth Brück) und Mia Emmrich (Sandra Maren Schneider) ermitteln zunächst im Freundeskreis des toten Jungen und stoßen dabei auf einige problematische Vater-Sohn-Konstellationen und auf einen Sternekoch, der einiges zu verbergen hat.

Kritik: Lohnt es sich, bei „Söhne und Väter“ einzuschalten?

Was spricht für diesen Tatort aus Saarbrücken? Zunächst einmal die Charaktere. Die Mitglieder der großkotzigen Metzgersfamilie mit Swimmingpool, die tatsächlich so saarländisch reden wie Heinz Becker und die Seinen. Wo doch sonst im Tatort nur die Spusi dem Dialekt frönen darf.

Was gegen „Söhne und Väter“ spricht? Dass Stellbrink vom Drehbuch die guten Sprüche zugeteilt bekommt („Familie ist die kleinste Terrorzelle“), derweil die Kollegin Lisa Marx nur als bessere Stichwortgeberin fungiert. Schade, denn das will halt gar nicht mehr in eine Krimi-Fernsehlandschaft passen, in der längst Hauptkommissarinnen gleichberechtigt sind.

Aufgefallen: Gibt es etwas Besonderes im Tatort heute?

"Söhne und Väter" hat innerhalb der ARD schon Geschichte geschrieben, ohne dass er bislang auf Sendung gegangen ist. Ende 2016 wollte ihn die Programmdirektion vom 29. auf den 1. Januar vorziehen, als Ersatz für den Dortmunder Fall "Sturm" - der wurde verschoben, weil er von Terror handelt und nur wenige Tage nach dem Anschlag in Berlin nicht ins Konzept passte. Doch der Saarländische Rundfunk sperrte sich ARD-intern dagegen, weil er seinen Tatort gerne auf dem ursprünglichen Programmplatz belassen wollte. Daher zeigt ihn das Erste nun auch an diesem Sonntag.

Pressestimmen und Quote: Wie war die Resonanz auf den letzten Tatort?

Starkes Thema, spannender Fall - aber ganz schön anstrengend: Bei "Schock" waren sich die Kritiker mal einig: Ein bisschen weniger Stoff zum Nachdenken hätte es im Tatort aus Wien auch getan. Insgesamt aber eine sehenswerte Folge ( zu den Pressestimmen). Die Quote war ebenfalls ordentlich: 8,80 Millionen Zuschauer verfolgten den Fall am vergangenen Sonntag. drs, dpa

Sendetermine: Das sind die kommenden Tatort-Folgen

5. Februar: "Der scheidende Schupo" (Weimar)

19. Februar: "Tanzmariechen" (Köln)

26. Februar: "Babbeldasch" (Ludwigshafen)

5. März: "Kriegssplitter" (Luzern)