2017-02-12 19:18:00.0

"Dünnes Eis" Handlung und Kritik: So wird der "Polizeiruf 110" aus Magdeburg heute

Entführung, Lösegeldforderung, gescheiterte Übergabe - alles nichts Neues im Krimi. Im neuen Magdeburger Polizeiruf 110 "Dünnes Eis" wird bei aller Tragik gelogen und getäuscht.

"Dünnes Eis" heißt der neue "Polizeiruf 110" aus Magdeburg, der heute (20.15 Uhr, hier geht's zum Trailer) im Ersten läuft. Hier erfahren Sie, worum es geht, was bei den Kommissaren läuft - und, ob sich das Einschalten lohnt.

Handlung: Worum geht es beim "Polizeiruf 110" heute?

Die 23-jährige Kim Peelitz (Lucie Hollmann) wird auf dem Weg zur Arbeit entführt. Ihre Mutter Anja (Christina Große) soll 100.000 Euro zahlen, damit das Mädchen wieder frei kommt. Verzweifelt wendet sich die Altenpflegerin an die Polizei.

Schnell stellen die Magdeburger Kommissare Doreen Brasch (Claudia Michelsen) und Dirk Köhler (Matthias Matschke) erste Ungereimtheiten fest. Kim ist kein typisches Entführungsopfer. Sie stammt aus einfachen Verhältnissen, ihr leiblicher Vater ist offenbar vor vielen Jahren gestorben. Warum erpressen die Entführer ausgerechnet die alleinstehende Altenpflegerin? Ist vielleicht doch alles anders?

Kritik: Lohnt es sich, bei "Dünnes Eis" einzuschalten?

In "Dünnes Eis" kennt der Zuschauer das Ende noch vor den handelnden Personen und ihrer Geschichte. Das soll den Spannungsbogen straff spannen, scheitert aber streckenweise an zu viel Vorhersehbarkeit. Auch das ungleiche Ermittlerduo bleibt etwas blass. Vom neuen Miteinander ist nicht viel zu spüren. Vor allem die hartnäckig auf burschikos-wortkarge Schrulligkeit getrimmte Figur von Hauptkommissarin Brasch mutet streckenweise sehr konstruiert an. Für einen unterhaltsamen Sonntagabend reicht es aber allemal. Insgesamt ein solider Krimi.

Aufgefallen: Gibt es etwas Besonderes beim "Polizeiruf" heute?

Regie bei der Produktion der filmpool fiction GmbH im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks führte Jochen Alexander Freydank ("Zorn - Wie sie töten", "Der wilde Sven"). Er hatte 2009 den Oscar für den Kurzfilm "Spielzeugland" bekommen. Im Team ist auch Eoin Moore, der als Regisseur für fast ein Dutzend Folgen von "Polizeiruf 110" und "Tatort" verantwortlich ist. drs, dpa