TV-Kult Happy Birthday: Die Sesamstraße wird 45 Jahre alt

Die Sesamstraße hat Geburtstag: Vor 45 Jahren startete die Kinderserie in Deutschland. Damals liefen deutsche und amerikanische Einspielfilme. Wo die Serie heute noch läuft.

Bis sie kam hat es keine regelmäßige Fernsehsendung für Kleinkinder gegeben: die Sesamstraße. Und sie brachte nicht nur Spaß und Unterhaltung in die deutschen Kinderzimmer, sondern auch Wissen und Empathie. Menschen und Puppen singen, spielen und lernen zusammen und begeistern seit Generationen jung und alt.

Wer kann sich nicht an den manchmal nervigen Ernie und den immer geduldigen Bert erinnern, an den bärenstarken Samson, die quirlige Tiffy oder das verfressene Krümelmonster?

45 Jahre Sesamstraße: So lief der Start in Deutschland

Angefangen hat alles in den USA in den 60er Jahren, 1973 wurde Deutschland eines der ersten Ko-Produktionsländer. Beim Sendestart lief dabei eine Mischung aus deutschen und amerikanischen Einspielfilmen. Erst ab 1978 gab es dann deutsche Studioszenen mit teils eigenen Charakteren. Seitdem bekam die Sesamstraße immer weiter Zuwachs. In den 80er Jahren beispielsweise zogen Uli von Bödefeld und Finchen ein.

Ende der 80er Jahre gab es Feuer auf dem Gelände des Hamburger Studios und alle Puppen, die Helden der Sesamstraße, verbrannten. So kam es zu einem Neustart in den 90er Jahren, mit einer anderen Kulisse und ein paar neuen Figuren.

Bei den menschlichen Figuren gab es seit jeher ein reges Kommen und Gehen. Die kuscheligen Hauptfiguren Samson und Tiffy blieben dem Publikum aber lange erhalten. Und auch neue Charaktere haben in den Herzen der Zuschauer einen Platz eingenommen, zum Beispiel das Schaf Wolle und sein Kumpel Pferd.

Prominenter Besuch in der Sesamstraße

Über die Jahre hinweg gaben sich auch viele bekannte Gesichter die Ehre: Die Liste der prominenten Gäste reicht von Spaßvogel Otto Waalkes bis zum Schauspieler Jürgen Vogel. Seit 2012 gibt es ein neues - mit neuem Konzept und Elmo als Mittelpunkt der Sendung.

Spielerisch lernen und die liebgewonnen Figuren sehen können Groß und Klein aber noch heute: Die Sesamstraße läuft täglich von Montag bis Samstag um acht Uhr morgens im Kinderkanal. (sih)

