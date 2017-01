2017-01-16 12:27:34.0

TV Hart aber fair heute: Die Gäste und das Thema

Bei "Hart aber fair" wird heute in der ARD der "Wahlcheck 2017" zum Thema gemacht. Die Gäste bei Frank Plasberg sind Talkshow-Fans allesamt bestens bekannt.

"Hart aber fair" mit ARD-Moderator Frank Plasberg wird heute sechs Politiker einem "Wahlcheck 2017" unterziehen. "Wie soll Deutschland vor dem Terror geschützt werden, wie weiter in der Flüchtlingsfrage, was bringt mehr soziale Gerechtigkeit?" An diesem Thema werden sich Moderator und Gäste der Sendung ab 21 Uhr abarbeiten.

Gäste bei "Hart aber fair" heute

Das sind die Gäste in der aktuellen Sendung "Hart aber fair" am Montag, 16. Januar 2017:

Volker Kauder (CDU, Vorsitzender der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag)

Thomas Oppermann (SPD, Fraktionsvorsitzender)

Katrin Göring-Eckardt (B’90/Grüne, Fraktionsvorsitzende)

Sahra Wagenknecht (DIE LINKE, Fraktionsvorsitzende)

Frauke Petry (AfD, Bundesvorsitzende; Landes- und Fraktionsvorsitzende in Sachsen)

Christian Lindner (FDP, Bundesvorsitzender; NRW Landesvorsitzender)

Zum Auftakt des Superwahljahrs 2017 diskutieren also Spitzenpolitiker von Union, SPD, Linken, Grünen, AfD und FDP in der ARD-Sendung.

Vergangene Woche hatten Plasberg und hartaberfair 2,73 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher versammelt, das entsprach laut quotenmeter.de einer Quote von 8.3 Prozent.

"Hart aber fair" in der Mediathek

Sie haben eine Sendung verpasst? Kein Problem: Die alten Folgen von Hart aber fair stehen in der ARD-Mediathek zum Abruf bereit. Etwa die jüngste Sendung mit dem Titel "Neues Deutschland - bringt Härte gegen Zuwanderer mehr Sicherheit?", in der vergangene Woche unter anderem Markus Söder mitdiskutiert hatte. Zur ARD-Mediathek geht es hier entlang.

"Hart aber fair" in der ARD dauert 75 Minuten, am Montag heute also von 21 bis 22.15 Uhr. Zuschauer können sich während der Sendung per Telefon, Fax, Facebook und Twitter an der Diskussion beteiligen und bereits jetzt online über www.hart-aber-fair.de ihre Meinung und Fragen an die Redaktion übermitteln. AZ