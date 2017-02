2017-02-09 11:37:03.0

Germany's Next Topmodel 2017 Heidi Klum beeindrucken: So startet GNTM 2017 heute

Germany's Next Topmodel ist wieder da. Heute startet die neue Staffel auf ProSieben. Was Kandiatinnen und Zuschauerinnen bei GNTM 2017, Folge 1 erwartet.

GNTM 2017, Folge 1: Heute (Donnerstag, 9. Februar, 20.15 Uhr) beginnt auf ProSieben die neue Staffel der Castingsendung. Bereits zum zwölften Mal sucht Heidi Klum im Fernsehen nach dem besten Nachwuchsmodel des Landes.

GNTM 2017: Heute müssen die Kandidatinnen Heidi Klum beeindrucken

Zum Start von GNTM 2017 macht das Team aus einem Flughafen einen "Fashion-Hotspot" mit einem ungewöhnlichen Laufsteg, wie ProSieben vor der Sendung heute Abend vorab verrät.

ANZEIGE

Heidi Klum, Michael Michalsky und Thomas Hayo - die auch in diesem Jahr die GNTM-Jury bilden - laden 50 Models aus ganz Deutschland auf den Flughafen in Kassel ein - der Topmodel-Airbus steht bereits auf dem Rollfeld zum Flug in Richtung Côte d’Azur. Natürlich dürfen nicht alle Kandidatinnen mit dem Flieger abheben.

Wer mit auf die große GNTM-Reise gehen will, muss sich zunächst vor Heidi Klum beweisen. Die beiden Männer der Jury haben auf einer Deutschlandtour bereits jeweils 25 Nachwuchsmodels in ihr Team gewählt. Am Flughafen treffen die Kandidatinnen zum ersten Mal auf GNTM-Chefin Heid Klum. Dafür präsentieren sich die Top 50 in einem "Impress Heidi"-Walk in ihren Lieblingsoutfits, wie ProSieben die Herausforderung nennt.

+++ Alle News zu GNTM 2017 im Blog +++

Kandidatin Helena, 18, streift sich zum Beispiel ein Tutu über und verwandelt sich so in einen "Black Swan". Claudia, 21, will Heid Klum bei ihrem ersten GNTM-Auftritt in einem Renn-Overall überzeugen.

Wer in seinem Lieblingsoutfit - und auf einem laufenden Gepäckband - überzeugt, darf anschließend in ein Abendkleid schlüpfen und weiter sein Können zeigen.

Für die Gewinnerinnen geht es am Ende direkt an die Côte d‘Azur: In Marseille wartet ein Kreuzfahrtschiff, auf dem die Topmodel-Anwärterinnen zusammen mit Heidi Klum und ihrem Team in See stechen.

Neue Regel bei GNTM 2017

Und weiter? Im Laufe der zwölften Staffel warten auf die GNTM-Kandidatinnen zwei neue Coaches: Choreografin Nikeata Thompson, 36, wird die Models in "Team Weiß" unter der Regie von Michael Michalsky trainieren, damit sie auf dem Laufsteg eine gute Figur machen. Für "Team Schwarz" freut sich Juror Thomas Hayo auf den Catwalk-Trainer Mac Folkes, 51.

Ebenfalls neu bei GNTM 2017: Nicht nur während der Entscheidungs-Walks kann die Reise für die Kandidatinnen enden. Die Jury kann ein Nachwuchsmodel zu jeder Zeit aus dem Wettbewerb nehmen.

"Germany’s next Topmodel – by Heidi Klum" – ab 9. Februar 2017 immer donnerstags, um 20.15 Uhr, auf ProSieben.