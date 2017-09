2017-09-26 07:40:02.0

Trennung Heidi Klum und Vito Schnabel haben sich getrennt

Model-Mama Heidi Klum hat es nun selbst bestätigt: Nach drei gemeinsamen Jahren mit Vito Schnabel ist es aus. Warum das so ist und wie die beiden mit der Trennung umgehen.

In den Medien hielt sich das Gerücht bereits seit Langem, nun ist es offiziell: Heidi Klum und Vito Schnabel sind nicht länger ein Paar. Einen genauen Grund für die Trennung nannte die 44-Jährige dem amerikanischen People-Magazin nicht. Sie halte es einfach für wichtig, Zeit für Pausen einzuräumen, um nachzudenken, sagte Klum gegenüber dem Magazin.

So unterschiedlich gehen Heidi Klum und Vito Schnabel mit der Trennung um

All zu betrübt über das Liebes-Aus scheint die Model-Mama jedoch nicht zu sein. Am Wochenende jettete Klum für ihren Auftritt bei dem iHeart Radio Music Festival nach Las Vegas und zeigte sich auch in den sozialen Medien fröhlich wie immer. Auf Instagram postete sie ein gemeinsames Foto mit Jennifer Lopez. "Ich liebe dich J-Lo. Deine Show war der absolute Wahnsinn!", schrieb Heidi Klum.

ANZEIGE Love you @jlo ...Your show was absolutely AMAZING #vegas #allihave Ein Beitrag geteilt von Heidi Klum (@heidiklum) am 24. Sep 2017 um 0:55 Uhr

Vito Schnabel hingegen gibt sich in den sozialen Medien eher zurückhaltend. Aufmerksame Fans jedoch bemerkten, dass der 31-Jährige einige melancholische Songs in seinen Instagram-Storys zeigte. Ob er mehr unter der Trennung leidet als Heidi Klum?

Heidi Klum entwirft eigene Lidl-Kollektion

Dass Heidi Klum in den sozialen Medien den Anschein wahrt, munter von A nach B zu jetten, kann auch mit ihrem Beruf zusammenhängen: Als Model und feste Größe des US-Fernsehen ist sie viel beschäftigt. In Deutschland hatte sie zuletzt eine Mode-Linie für den Discounter Lidl designt, die sie auf der New Yorker Fashion Week vorstellte.

"Wir sind in einem Supermarkt. Wir sind direkt neben dem Gang, in dem man Milch und Käse und Eier kaufen kann", sagte Heidi Klum. Das teuerste Stück der rund 80 Teile umfassenden Kollektion ist eine Echtlederjacke für rund 60 Euro. Klum zeigte die Modelinie in einer Kulisse, die einer Discounter-Filiale nachempfunden war. Der bewegliche Laufsteg erinnerte ans Laufband einer Supermarkt-Kasse. Lidl startete den Verkauf von Klums Kollektion in 10.000 Filialen in 28 Ländern, darunter 3200 Filialen in Deutschland. AZ/dpa